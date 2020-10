Médianéző: A választók el fogják utasítani ezt a hamis koalíciót

Koncz Zsófia borsodi időközi országgyűlésiképviselő-választáson elért győzelme azt jelzi, hogy a Fidesz-KDNP támogatottsága az egész országban stabil – mondta a Médianéző igazgatója hétfő reggel az M1 aktuális csatornán.

2020. október 12. 11:01

Boros Bánk Levente szerint az eredmény azért is fontos, mert a kormány mandátumának nagyjából felénél jár, és ahogy az minden politikatörténeti tankönyvben is szerepel, ilyenkor általában a népszerűsége a legalacsonyabb. Most viszont a kormánypárt jelentős többséggel, és az ellenzéki pártok összefogása ellenére is nyerni tudott – hangsúlyozta.

Az a hamis koalíció, amely mindenfajta elvet és politikai célt félretéve csak a hatalomra törekszik, azt a választók el fogják utasítani – értékelte a Médianéző igazgatója. Hozzátette, valakinek „el kell vinni a balhét” az ellenzéki oldalon a jobbikos, de az ellenzék közös jelöltjeként szereplő Bíró László vereségéért, hiszen az is látható volt, hogy nem mindegyik ellenzéki párt támogatta „teljes mellszélességgel” őt. Példának a Demokratikus Koalíciót (DK) említette, amely szerinte távol maradt a kampánytól.

Elmondta azt is, a DK-nak mindkét eredmény jól jön, míg a választásnak igazi tétje a kisebb pártoknak volt, például a Momentum és a Párbeszéd számára, nem véletlen, hogy ezek vezetői személyesen is részt vettek a kampányban.

MTI