Dzsenderfenyegetés a szabadság ellen

2020. október 12. 14:56

"Már azt sem értem, hogy miért büszke valaki arra, hogy a normálistól eltérő szexuális szokásai vannak?" – írja cikkében Borda Lajos antikvárius. Őt kérdezte a Gondola.

- Borda úr, büszke lehet-e valaki arra, amit szégyell, és hamis elnevezéssel illet? Nem azt mondják – a kiváló magyar író, Kertbeny Károly által megalkotott szót használva –, hogy Homoszexuális büszkeség napja, hanem azt, hogy Meleg büszkeség napja.

- Nem gondolom, hogy ezt az adottságot a mai világban szégyelleni kellene. A meleg eufémikus kifejezés, ők is érzik, hogy a buzi büszkeség menete röhögő görcsöt váltana ki az emberekből. A büszkeség ebben az összefüggésben értelmezhetetlen. Azon kívül problematikus az is, hogy a valóban homoszexuálisok a vonulóknak csak töredékét teszik ki. Ez nem a melegek menete, hanem egy deviáns dáridó, melynek eltűrését, sőt támogatását nem csak elvárják, hanem kikövetelik maguknak. Az erőszaknak ez a megnyilvánulása visszataszító. Azt hiszem, hogy a homoszexuálisok (akik között számos kiváló ember is akad) nagy része nem örül a parádénak és távol tartja magát.

Kertbeny Károly - dka.oszk.hu

Az, hogy a vonulással emberi vagy szabadságjogokat próbálnak kivívni, hazugság. A parádénak nincs emberjogi vonzata, mivel jogegyenlőség van, azonban ők többletjogokat követelnek. Mégis, mire föl? Az, hogy a szabadságot és a szerelmet másképp értelmezik, mint Petőfi Sándor, nem jogosítja föl őket semmire.

- „Tévedés, mondhatnám bűn, ha a jogrendet szexuális tévelygők elvárásaihoz igazítják, és ebben a szellemben kívánják nevelni a felnövekvő generációkat" – állítja Ön. Ám a nyugati világban ez zajlik hosszú esztendők óta. Mi a céljuk azoknak a tőzsdespekulánsoknak, akik nyugati politikusokat korrumpálnak azért, hogy ez a folyamat zajlódjon?

- Megfosztani az embereket identitásuktól, homogenizálni, engedelmes masszává gyúrni őket, mert egy sehova sem tartozó, önazonosság nélküli ember bármire rávehető. Például arra, hogy hiábavalóságokra költse pénzét, ami az említett spekulánsoknak alapvető érdeke.

- „Nem kell engedni az erőszaknak. Ne hagyjuk, hogy az emberi szabadság nevében előírják, hogyan gondolkodjunk és milyen szavakat használhatunk" – óhajtja Ön. Idehaza az 1989-ben megjelent posztkommunista párt egzisztenciális fenyegetést zúdított azokra, akik mertek szabadon gondolkodni. Az USA-városokban ma vér folyik, testi fenyegetésként. Ön miért bátorít mégis szellemi honvédelemre?

- A szülők nagy része arra vágyik, hogy a gyermeke vigye valamire az életben. Ezt fontosabbnak tartják identitásuk megőrzésénél, jóllehet ez utóbbi segítheti át őket az élet nehézségein, mert tartást ad. Ez a mentalitás is az egyik oka a Trianonban elszakított magyarok folyamatos erodálódásának. Művelt, becsületes, hagyománytisztelő, igazságszerető és istenfélő gyermeknél nincs nagyobb áldás az életben. Klebelsberg felismerte, hogy csak egy erős identitással rendelkező nemzet tud megmaradni.

Klebelsberg Kuno - igenelet.hu

Tanyasi iskolák özönét hozta létre. Erkölcsi kötelességünk megőrizni azt a Magyarországot, melyet a valaha élt legnagyobb magyar, Géza nagyfejedelem és egyetlen fia, Vajk – a későbbi Szent István – megteremtett és utódaira bízott. A történelmi Magyarország örökre elveszett, de lelkünket nem tudják elorozni csak akkor, ha hagyjuk. „Igazi lelkünket, akárcsak az ünneplő ruhákat gondosan őrizzük meg, hogy tiszta legyen majd az ünnepekre” (József Attila). Rajtunk múlik. Látva az ultraliberális maszlag által elbódított fiatalok tömegeit, az Istent elhagyó magyarok sokaságát, minden okunk megvan a csüggedésre, de „ki kell tartani, helyt kell állni minden erőt megfeszítve, talán megjutalmazza ezt az Isten egy jobb magyar jövendővel, mely már régen ráférne erre az országra.” (Részlet Kner Imre, Szűcs Lajos főjegyzőhöz írt leveléből. Gyoma, 1944. február 17.)

Borda Lajos - archív

Megbecsült emberként és megvetett árulóként is lehet élni. A kérdésben használt szóval, az előbbire bátorítom az „elhasznált, szegény magyarok” maradékait, akikhez tartozónak érzem magam is.

