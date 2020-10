Folytatódik a Házassági leckék középhaladóknak

Stohl András, Balsai Móni, Kovács Patrícia és Schmied Zoltán újra együtt a színpadon

Október 30-án mutatja be a Centrál Színház az immár négy éve nagy sikerrel játszott Házassági leckék középhaladóknak „folytatását”, mely az új darab hazai ősbemutatója is egyben. Florian Zeller francia író újragondolta az eredeti előadás alaphelyzetét és egy frenetikus este erejéig újra összehozta ugyanazt a négy szereplőt, így a nézők Stohl Andrást, Balsai Mónit, Kovács Patríciát és Schmied Zoltánt ismét együtt láthatják a színpadon. Az előadást mindenkinek ajánljuk: simliseknek és őszintéknek, férfiak és nőknek, azoknak, akik látták az előző részt, és azoknak is, aki nem...

2020. október 12. 15:16