Kocsis Máté: A gyáva Jakab Péter el sem mert ide jönni

“Önök megbuktak úgy, ahogy vannak„ – mondta a Fidesz frakcióvezetője a teljes ellenzéknek címezve.

2020. október 12. 18:40

Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető a parlament hétfői ülésnapján napirend előtti felszólalásában az ellenzéki képviselőknek címezve szavait kifejtette: roppant kínos, hogy a baloldali pártok hallgatnak a vasárnapi választásról, a Jobbik pedig követve az elnökük tegnap megkezdett hagyományait, csak vagdalkozik, és nem képes méltósággal viselni a vereséget. Ma a parlamentben az önök részéről egyetlen egyszer sem hangzott el, hogy gratulálnak Koncz Zsófiának. Hozzátette: önök a saját problémáikkal sem tudnak szembenézni.

Gratulálunk Koncz Zsófia győzelméhez, és szeretettel várja őt a Fidesz-frakció itt, néhai édesapja helyén, és bízunk benne, hogy az a munka, amit Koncz Ferenc megkezdett a térségben, azt ő lelkesedéssel tudja majd folytatni. A választók ehhez most bizalmat adtak neki – jelentette ki Kocsis Máté.

Ezután a Fidesz frakcióvezetője az ellenzéki képviselők felé fordulva azt mondta: nem mintha meglepő lenne, de önök már megint nem mondanak igazat. Mindezt azzal kapcsolatban szögezte le, hogy a baloldal részéről többen azzal próbálták magyarázni a vereséget, hogy a borsodi 6-os számú választókerület hagyományosan jobboldali körzet.

Ez a körzet soha nem volt kormánypárti, a Fidesz–KDNP pártszövetség soha nem ért még el itt ötven százalék fölötti eredményt, egészen idáig. Sokat elárul az ellenzéki összefogásról, hogy ők viszont kevesebb szavazatot kaptak százalékosan és nominálisan is, mint amennyit korábban – hangsúlyozta Kocsis Máté. Úgy értékelte a szerencsi időközi országgyűlési választás eredményeit, hogy tegnap a választók ítéletet mondtak, megkóstolták a Soros-kolbászt és nem ízlett nekik, semmiből sem kérnek, ami Gyurcsány Ferenc nevéhez köthető.

„Önök megbuktak úgy, ahogy vannak. Karácsonyostul, Márki-Zay Péterestül, Gyurcsány Ferencestül, Kunhalmistul. Ráadásul az a felelősség itt marad, és elsősorban a baloldali pártoknál, hogy önök egy olyan embert akartak beküldeni a parlamentbe, aki – azon túl, hogy a zsidó honfitársakat vérig sértette – miközben munkahelyteremtésről, bérfejlesztésről beszélt, egyszerű varrónőket, bérből és fizetésből élőket nem fizetett ki” – jelentette ki a képviselőcsoport vezetője. Hozzátette: az ellenzék nem elhallgatta ezeket az ügyeket, hanem még rosszabb történt: mentegette.

A frakcióvezető idézte Gyurcsány Ferenc Bíró Lászlót méltató szavait is: „Nem érdekel, mit mondott tegnap, mit tett, azt mondom, hogy ebben a küzdelemben küzdjünk együtt”. Kocsis Máté úgy vélekedett: Gyurcsány erőnek gondolja ezt a fajta sokszínűséget.

A fideszes politikus felemlegette Karácsony Gergely baloldali főpolgármester szavait is, aki az egymásra hangolódásról beszélt és a jobbikos barátairól. – Ő, gondolom, annak a >>Judapestnek<< a főpolgármestere, amelyet vérig sértett Bíró László a szavaival” – jegyezte meg.

– Beszéljünk arról a leggyávább alakról, aki ma el se mert ide jönni, az önök elnökéről, Jakab Péterről! – indítványozta Kocsis Máté a Jobbik frakciója felé fordulva.

Emlékeztetett, hogy Jakab Péter nemrégiben azt mondta: „Október 11., jegyezzék meg ezt a napot! Ezen a napon ugyanis a borsodi időközi országgyűlési választáson le fogjuk önöket győzni, lebontjuk a kétharmadot […] Október 11-én jön a viszonválasz, képviselőtársak. Lesz itt csillaghullás! Azon a napon ítéletet fognak mondani az emberek önök felett, és énnekem egy kis öröm, hogy az ország legszegényebb megyéje, Borsod fog ítélkezni önök felett. Azon a napon mi, borsodiak fogjuk elindítani azt a lavinát, ami egyszer s mindenkorra maga alá fogja temetni azt az elmebajt, amit úgy hívnak, hogy Fidesz-kétharmad. Tudom, hogy félnek […] október 11-én veszítsék el méltósággal a kétharmadot!”

Kocsis Máté a Jobbik elnökének korábbi szavaira reagálva kifejtette: meghaladja a jó ízlés határait, hogy a Jobbik összeállt azzal a párttal, amely ellen létrejött.

– Vona Gábor elvette a Jobbik lelkét, de Jakab Péter el is adta, pénzre is váltotta, eladta annak az embernek, akivel szemben az önök politikai közössége létrejött – mutatott rá a frakcióvezető.

– Szégyelljék magukat a Gyurcsány Ferenccel való összeállásért, a tisztességtelenségükért, és mindazért, amit a borsodi emberekkel a hamis kampányukban tettek! – zárta felszólalását Kocsis Máté.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára reagálásában a Jobbik és a DK összefogását tette szóvá. Úgy fogalmazott: a baloldal mindig az utcára vonult, amikor az antiszemitizmusra utaló jelet talált. A kereszténydemokrata politikus emlékeztetett: a Jobbik annak idején azzal jött be a parlamentbe, hogy „Gyurcsány Ferenc legyen fegyenc és most Gyurcsány Ferenc a kedvenc a Jobbik számára”. Arról is beszélt az államtitkár, hogy a mára a függetlenek között ülő Hadházy Ákos is problémásnak találta a szerencsi közös ellenzéki jelölthöz, Bíró Lászlóhoz köthető ügyeket, azt például, hogy nem fizette ki a varrónőket. Hadházy elmondása szerint ráadásul nemcsak tudott Bíró korrupciós ügyeiről, hanem az ellenzéki pártelnököket erről értesítette is. Rétvári Bence felhívta a figyelmet, hogy egyik ellenzéki pártvezető sem tett semmit.

magyarnemzet.hu - MTI