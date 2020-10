Bagdy Emőke toleranciát kért a heteroszexuálisokkal szemben is

A klinikai szakpszichológus válaszol a genderideológia hívei részéről őt ért vádakra.

2020. október 12. 21:45

Lapunknak reagált Bagdy Emőke azokra a vádakra, amelyeket az a több mint ezer pszichológus fogalmazott meg, akik teljes mellszélességgel kiállnak az első magyar LMBTQ-ideológiát tartalmazó, botrányt kiváltó mesekönyv mellett. A támadások kereszttüzébe került szakember kijelentette: soha semmiféle gyűlöletkeltést nem aktivált és nem is fog, de a tudomány nevében tiltakozik az alaptalan vádak ellen, hiszen az általa elmondott tények cáfolhatatlanok, és nem a közízlés hivatott eldönteni azok igazságát.

– Kikérem magamnak a szakmaiatlanság, a tudománytalanság, valamint a gyűlöletkeltési szándék feltételezését – írta Bagdy Emőke pszichológusprofesszor válaszul azokra az ellene irányuló vádakra, amelyeket a Meseország mindenkié című, genderideológiát tartalmazó kiadvány mellett állást foglaló több mint ezer pszichológus fogalmazott meg. Közös nyilatkozatukban a pszichológusok elhatárolódtak Bagdy Emőke lapunknak adott nyilatkozatától is, amelyben az ismert szakember a mesék által történő korai érzékenyítés veszélyeire hívta fel a figyelmet. Az aláírók szerint a mesekönyv fontos társadalmi jelenségeket dolgoz fel, ami nem veszélyes sem a gyermekek, sem a társadalom más tagjai számára. Ezért megállapították, hogy a velük ellentétes véleményt kifejtő szakemberek, valamint a pszichológusprofesszor nyilatkozata is „szakmaiatlan és a tudomány mai álláspontjával ellentétes tartalmú állításokat foglal magában, és amelyek várható hatása a gyűlöletkeltés és a társadalmi kirekesztés fokozását idézi elő”.

Bagdy Emőke válaszul hangsúlyozta: mivel még nem olvasta a vitatott kiadványt, a saját hozzászólása a mesekérdéshez csak a tudományos tények alapján történt, viszont az, hogy tudománytalannak kiáltották ki a nyilatkozatát, sajátos genderideológiai alapállásból történt, ami ellen a tudomány nevében tiltakozik, mivel ezen tények igazságát nem közízlés dönti el.

Nyomatékosította, hogy a 3–6 éves kor közötti időszak fejlődéspszichológiai törvényei cáfolhatatlanok, így az is, hogy ez a kor az epigenetikai, fejlődéslélektani tudományos bizonyítékok szerint a saját nemmel való azonosulás szenzitív időszaka, amikor az életre szóló mély bevésődések történnek. Ebben a korban a gyermek a saját nemének megfelelő szülőfél magatartási mintáját tölti le automatikusan, akaratlanul, érzelmi hajtóerők hatására. Gondolkodása szimbolikus, analógiás folyamatokban zajlik, amiben még nincs realitásvezéreltség, „a jelentések a mintha-élmények csatornáin vándorolnak”. Ilyenkor a mese valóságarcot ölt, a mesehős maga a gyermek, a királyfi is ő, a sárkányölő erő is az övé. Azonosul a hőssel, érzelmi alapon, ahogy például hatalmasnak látott apjával a fiúgyermek – magyarázta a fejlődéslélektani folyamatokat a klinikai szakpszichológus és szakterapeuta, megerősítve, hogy a társadalmi nem, azaz a gender szempontjából 3–6 éves korban kritika nélkül azt fogadja be a gyerek, amit az emberi környezet kínál.

Az őt ért vádakkal kapcsolatban továbbá azt is leszögezte, hogy soha semmiféle gyűlöletkeltést nem aktivált és nem is fog. Kijelentette, hogy tiszteletben tartja a másságot, sőt tiltakozik minden kirekesztés ellen, hiszen saját sorsának példáján állíthatja, tudja, mi a kirekesztettség, ezért háborítják fel mélységesen az alaptalan vádaskodások.

Bagdy Emőke a heteroszexuálisokkal szemben is toleranciát kért. – A legnagyobb tisztelettel kérem, legyenek velünk toleránsak azok is, akik tőlünk toleranciát kérnek azáltal, hogy saját mivoltukban átlagosként szeretnének boldogok lenni – hangsúlyozta, továbbá arra kérte az aláírást gyűjtőket, hogy hagyjanak fel az indulatgerjesztéssel, amit valójában a saját haragjuk idéz elő.

– Tizenötezer magyar pszichológus közül ezer aláíró önökkel tart, de nem tudjuk, hogy a tizennégyezer mit gondol. Csak az egyetértésükről engem megerősítő levelekből tudhatom, hogy nem tartanak önökkel, de nem gerjesztenek indulatokat – írta válaszában a közismert pszichológus.

Támogató petícióval kelnek Bagdy Emőke védelmére

Az az egész akció nem más, mint „megfélemlítési kísérlet azok ellen, akik mernek másképp gondolkozni, mint a liberális, gendersemleges tanokat hirdető mainstream, akik köztudottan csak akkor ismernek el valakit szakembernek, ha az a személy a libertariánus doktrínák szerint gondolkodik – írta a kezdeményezés elindítója, aki kirekesztő liberális véleménydiktátorok által indított nemtelen támadásokkal szemben tiltakozásra szólít fel.

