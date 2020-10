Ki hazudik? Hadházy vagy a baloldali ellenzéki vezetők?

Korábbi állításával ellentétben nem kereste meg az ellenzéki pártok vezetőit Hadházy Ákos, ezért a „médiában tett, több helyen egymásnak is ellentmondó kijelentéseit visszautasítjuk” – válaszolta közös levélben a hirado.hu megkeresésére a baloldali ellenzéki koalíció. Vajon ki hazudik: a rasszista Bíró Lászlót súlyos korrupcióval vádoló Hadházy, vagy a baloldali összeborulás struccpolitikát folytató vezetői, akik most látványosan elhatárolódnak szövetségesüktől?

2020. október 13. 15:59

„Nem állják meg a helyüket azok az állítások, amelyeket Hadházy Ákos tett Bíró László szerepvállalása kapcsán” – áll a baloldali ellenzéki pártok – a Demokratikus Koalíció (DK), a Jobbik, az LMP, a Momentum, az MSZP és a Párbeszéd Magyarországért (PM) – aláírásával érkezett válaszlevélben.

„Természetesnek tartjuk, hogy egy sokszínű ellenzék köreiben akadnak viták, nézeteltérések, félreértések. (…) Ugyanakkor elengedhetetlenül fontos az is, hogy az amúgy is feszültséggel túlterhelt közéletet ne mérgezzék félinformációkból, tájékozatlanságból, tévedésből fakadó burkolt gyanúsítgatások, amelyek igazságtartalmát nincs módunk vizsgálni” – válaszolták a hirado.hu megkeresésére az ellenzéki pártvezetők.

„Hadházy Ákosnak maga Bíró László ajánlotta fel – Szabó Gábornak, a Jobbik kampányfőnökének teljes egyetértésével és támogatásával –, hogy otthonában betekintést nyerhet minden olyan iratba és dokumentumba, amelybe óhajt, és kérdéseket is föltehet neki. Miután a húszperces, kampányhajrában beiktatott látogatás megtörtént, Hadházy Ákos megnyugodva távozott Bíró László otthonából.

Ami ezek után történt, arra nehéz magyarázatot találni – kiváltképpen azért, merta pártvezetők közül senkit sem keresett meg, mindenesetre

Hadházy Ákos médiában tett, több helyen egymásnak is ellentmondó kijelentéseit visszautasítjuk” – áll az ellenzéki pártok levelében.

Nevetgélnek, mosolyognak

Mint arról korábban beszámoltunk, Hadházy Ákos vasárnap a Facebookon osztotta meg gondolatait a baloldal újabb választási kudarcáról. Ebben a korábban LMP-s, jelenleg független országgyűlési képviselő elismerte, hogy vállalhatatlan rasszista jelöltet támogatott a baloldal a borsodi időközi országgyűlési választáson.

Hadházy azt is állította, hogy Bíró László „egyértelműen részt vett abban, hogy egy kis csapat valódi fejlesztés helyett magára költött ötvenmillió forint EU-s támogatás egy jelentős részét”, vagyis a baloldal jelöltje súlyos korrupció gyanújába keveredett.

Ha pedig ez így van, azt a Btk. értelmében a közszereplőknek, különösen a pártvezetőknek kötelező lett volna jelezniük feljelentés formájában – írta hétfőn a Pesti Srácok.

A vasárnapi Borsod-Abaúj-Zemplén megyei voksolást a Fidesz–KDNP jelöltje, Koncz Zsófia nyerte a szavazatok több mint 50 százalékával.

Feljelentették Hadházyt és az ellenzéki pártelnököket az ügyészségen

Korrupciós bűncselekmény feljelentésének elmulasztása gyanúja miatt tettfeljelentést Tényi István az ügyészségen azután, hogy Hadházy Ákos volt LMP-s, jelenleg független országgyűlési képviselő a szerencsi választás éjszakáján Facebook-posztjában vallotta be, hogy konkrét tudomása volt arról, hogy a Bíró László összellenzéki képviselőjelölthöz köthető korrupciós bűncselekmény még a nyilvánosság által megismertnél is súlyosabb, és erről az ellenzéki pártelnököket is tájékoztatta.

hirado.hu