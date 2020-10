Sárika egy kicsikét butácska

A nullum crimen sine lege azt jelenti, hogy törvény nélkül nem létezhet bűncselekmény.

Mit is mondott Sváby András a TV2 Napló című műsorában az öszödi beszéd kapcsán Orbán Viktornak 2006-ban?

S.A.:„-Beismerték.

O.V: -Mit ismertek be? Nem beismerték, hát lebuktak.

S.A.: -Igaza van. Lebuktak és beismerték.

O.V: -A lebukást?

S.A: -A lebukást!“

Valami hasonló látszik megismétlődni a Momentum háza táján. A minap kiderült, hogy Donáth Anna rendszeresen egyeztetett Vera Jourovával a magyar jogállamiság kapcsán. Mindezt persze eddig is sejtettük. Annak ellenére is, hogy a momentumos politikus maga kifejezetten letagadta a Varga Judittal folytatott garázsvitán. Értsd: Donáth Anna nem mondott igazat. Persze volt kiről példát venni, ott tornyosul előttük Ferenc, a hazugságmondás műfajának koronázatlan királya. A képviselőnő nem szégyell tanulni a politikai szövetségeseitől, generációról generációra száll a know how.

Donáth Annáról más is kiderült az elmúlt napokban. Például az, hogy szerinte hiba volt a koronavírustörvény kapcsán diktatúrázni. Egy baj van: ezt is csak a kiszivárgott videófelvételről tudtuk meg. A nyilvánosság felé eközben egészen más mondatok hangzottak el a Momentum politikusai szájából. Fekete-Győr András például az Indexen a következőt írta egy publicisztikájában: „...a járvány csak ürügy a Fidesz hatalmának bebetonozásához, a parlament, a legvégső kontroll kikapcsolásához, a népszavazások és választások felfüggesztéséhez”. Donáth Anna egy Facebook-bejegyzésében azt írta: „Történelmi jelentőségű a kiállás, amivel a maradék parlamenti ellenzék megakadályozta a korlátlan hatalom bevezetését Magyarországon”. Vagy: „Ma lélegzethez jutott a jogállam, de a kormánypártiak neki fognak futni újra, hogy immár egyedül megszavazzák a parlamenti képviselet felfüggesztését”. A példákat természetesen hosszasan lehet sorolni.

Visszatérve a Varga-Donáth-vitára: az elmúlt hetekben nagy örömmel konstatáltam, hogy több vitát is rendeztek a különböző politikai erők képviselői között. Erre szükség van, az ilyen kezdeményezések támogatandók. Ugyanakkor az mégiscsak az önkritika teljes hiányáról tanúskodik, ha egy politikus, esetünkben Donáth Anna jogi ismeretek nélkül bocsátkozik nyilvános vitába a jogállamiságról, ráadásul pont az igazságügyi miniszterrel. „Minek ment oda?” Tudjuk, miért. Fel akar kerülni a politikai térképre. Azt mindenesetre megtudhattuk, hogy a magyar jogállamiságért aggódó és annak állapotát harsányan kritizáló EP-képviselő mit gondol a kontinentális jogrend egyik legfontosabb jogelvéről, a „nullum crimen sine lege”-ről. Donáth a vita egy pontján büszkén bemondta, hogy szerinte csak egy „értelmezhetetlen latin kifejezésről” van szó. Nesze neked, jogállamiság.

Nos, a nullum crimen sine lege azt jelenti, hogy törvény nélkül nem létezhet bűncselekmény. Vagyis kizárólag az a magatartás valósíthat meg bűncselekményt, amelyet törvény annak nyilvánít a bűncselekmény elkövetése idején – ami a mindenkori önkénnyel és kiszámíthatatlansággal szemben érvényesítendő alapelv lett.

A jogelv célja tehát a törvény előtti egyenlőség és a jogbiztonság megvalósítása. Nem ezért küzdenek Donáthék?

Ja, hogy ez már megvan? Akkor haladjunk tovább. Az elvet olyan jelentéktelen dokumentumok mondják ki többek között, mint a Rómában kelt Emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló Egyezmény, a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, az Európai Unió Alapjogi Chartája és az Alaptörvény is. A magyar Büntető Törvénykönyv 1.§ (1) éppen a nullum crimen sine lege elvét rögzíti: „Az elkövető büntetőjogi felelősségét csak olyan cselekmény miatt lehet megállapítani, amelyet – a nemzetközi jog általánosan elismert szabályai alapján büntetendő cselekmények kivételével – törvény az elkövetés idején büntetni rendelt”.

Ha Donáth Anna ismét Brüsszelben vitázna a magyar jogállamiságról, talán most már ezt a kifejezést is ismerni fogja.

Nagy Csomor András: Donáth Anna esete az alapvető jogelvekkel