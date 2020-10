Mentegetőzik a Mazsihisz elnöke az antiszemita baloldali jelölt miatt

A baloldal teljes kudarcot vallott Borsodban, ahol az antiszemita Bíró Lászlót jelölték az időközi választáson.

2020. október 15. 11:56

A baloldal teljes kudarcot vallott Borsodban, ahol az antiszemita Bíró Lászlót jelölték az időközi választáson. Bíró korábban azzal vált ismerté, hogy Budapestet Judapestnek nevezte, tetűcsúszdásoknak hívta az izraeli turistákat, de fenyegette már meg dolgozóit agyonlövéssel is. A baloldal teljes egészében Bírót támogatta, sőt Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere is Borsodba utazott a kampány hajrájában. Ami viszont ennél is meglepőbb, hogy Heisler Andrást, a Mazsihisz elnökét sem zavarta mindez. Kiderült, Orbán Viktor miniszterelnök gyengének és határozatlannak tartja a Mazsihisz elnökének fellépését, ezt a Mandiner információi nyomán az Origó.hu is megírta. Ettől (és a vasárnapi vereségtől) láthatóan megijedtek, mert a Mazsihisz egy magyarázkodó közleményt adott ki, amelyben saját magukat próbálják mentegetni – írja az Origó.hu.

A baloldal tehát komoly vereséget szenvedett hétvégén a borsodi időközi választáson, ahol Bíró Lászlót, a nyíltan antiszemita politikust indították. Korábban az Origó.hu is megírta, hogy ez ellen több baloldali értelmiségi is tiltakozott, ennek ellenére a baloldal nem választott másik jelöltet. Pedig ezt megtehették volna, Hhszen az augusztusban kirobbant botrányt követően még bőven lett volna idejük új jelöltet találni a szeptember 4-i jelöltállítási határidőig.

Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) vezetője azonnal elítélte Bíró Lászlót, amint kiderültek a politikus antiszemita megnyilvánulásai.

Hozzátette, hogy Bíró László elfogadhatatlan kijelentései nem meglepőek, azonban aggasztó, hogy az őt támogató pártok akaratlanul is legitimálják az antiszemitizmust. Az EMIH vezetője azt is elmondta, hogy az ilyesfajta megnyilvánulásnak éppen az ellenkezőjét várják el a közéleti szereplőktől.

Kunhalmi Ágnes, az MSZP-társelnöke Karácsony Gergellyel, Budapest főpolgármesterével együtt azonban ahelyett, hogy elítélték volna Bírót, inkább úgy döntöttek, hogy szelfizgetnek vele, és mindent megtettek azért, hogy a saját dolgozóit agyonlövéssel fenyegető politikus az Országgyűlésbe jusson. Karácsony Gergely nyilvánvalóan azért ment Borsodba kampányolni egy nappal a választás előtt, mert arra számított, hogy Bíró László nyer, és megpróbált egy kis részt magának kisajtolni a remélt sikerből. De nem siker lett, hanem kudarc.

Szintén nem állt ki határozottan az antiszemitizmussal szemben Heisler András, a Mazsihisz elnöke, ennek persze egyik oka az, hogy a Mazsihisz egyre szorosabban fonódik a (politikai) baloldalhoz.

A teljes cikket IDE KATTINTVA olvashatják.

A Mazsihisz bűne

Idősebb olvasóink talán még emlékeznek arra a történetre, amit ­Csoóri Sándor osztott meg egyik esszéjében: az 1987-es lakiteleki találkozó másnapján a The New York Times felháborodott cikkben tudósított arról, hogy a magyar ellenzék a sátor alatt vad nacionalista és antiszemita gyűlést tartott. Ebből természetesen egy szó sem volt igaz. Eltelt 33 esztendő, s a magyarországi jobboldalt azóta is számtalan alkalommal kiáltották ki hasonlóan hamis tudósítások alapján rasszistának, antiszemitának. Volt baloldali kormány, amelyik külön „nácikommandót” tartott fenn, csak hogy fel lehessen mutatni: hazánkban aktív a jobboldali antiszemitizmus.

A borsodi időközi választás a lehető legtisztábban mutatta meg, hogy a hazai és nemzetközi baloldalnak az antiszemitizmus elleni küzdelem semmi más, csupán politikai termék. Csak egy fegyver, amelyet a mindenkori jobboldal ellen lehet fordítani bármikor, ha igazak a vádak, ha nem. Ezzel persze rég tisztában vagyunk, különösebb meglepetés nem ért bennünket. Sokkal inkább elgondolkodtató és tragikus, hogy a hazai zsidóság egyik szervezete, annak vezetője mi okból vállalt cinkosságot az antiszemita jelöltet támogató baloldali pártokkal. Heisler Andrásról tudjuk, hogy nem rajong a Fideszért, a szíve a baloldalért dobog. Ez az ő dolga, magánemberként azzal szimpatizál, akivel akar. Ha viszont a Mazsihisz elnökeként azt gondolja, hogy elegendő egy bátortalan, alig hallható elhatárolódás a judapestező, tetűcsúszdásozó Bírótól, akkor ott valami nagy baj van, a szervezettel és a vezetőjével is. Ha másért nem, hát azért, mert ezek után a Mazsihisz nehezen tud hitelesen fellépni bármilyen antiszemita jelenség ellen, mert minduntalan az orruk alá lehet majd dörgölni: és Bíró László ellen hogyan is tetszettek küzdeni?

Ha volt ebben az országban ember, aki meg tudta volna akadályozni a gátlástalan Gyurcsány-koalíció jelöltjének indulását, akkor az a Mazsihisz elnöke lehetett volna. A baloldali pártoktól nem vártunk mást, ők csak a politikai hasznot nézték, amit Borsodban egy rasszista jelölt hozhatott volna nekik. De a Mazsihisz, Heisler? Nekik tele kellett volna kiabálni a világot a tiltakozásukkal, ahogyan ezt máskor kisebb súlyú ügyekért vagy éppen a semmiért is megtették: emlékezzünk, Heisler visszaadta az Orbán-kormánytól kapott lovagkeresztjét Bayer Zsolt kitüntetése miatt, mondván, nem kíván a díj révén egy közösségbe tartozni vele. Na most akkor kellő tisztelettel kérdezem: ezekkel a Bíró-félékkel egy közösségbe kíván tartozni?

Heisler András természetesen nem azonos a hazai zsidósággal, de még a Mazsihisz sem, mindkettejük „piaci” értéke jócskán megkopott az elmúlt években. Jól látszott ez Netanjahu izraeli miniszterelnök ittjártakor is. A magyar zsidóságnak nyilván fáj, hogy nem állt ki értük kellő eréllyel egyik szervezetük és annak vezetője. De vigasz lehet számukra, hogy például Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitköz­ség vezetője erélyesen hallatta a hangját – csak hát neki nincs túl nagy befolyása a Jobbikra vagy a DK-ra.

Szerencsére a hazai zsidóság teljesen biztonságban élhet Magyarországon, és Izraellel is a lehető legjobb a viszonyunk. Az a néhány antiszemita gazember, akit a Gyurcsány-koalíció keblére ölelt, nem oszt, nem szoroz. Heisler Andrásnak meg mi mással üzenhetnénk, mint saját szavaival, amelyeket Bayer Zsolthoz intézett egykor: „Hisszük, hogy Heisler András, éppúgy, mint mindenki más, Isten képére teremtett emberi lény, s megérdemli a vigaszt.” Egyúttal kívánunk neki „erőt, egészséget és hosszú életet, hogy legyen ideje jóvátenni mindazt a mérhetetlen kárt, amit […] Magyarországnak okozott.”

Néző László

magyarnemzet.hu - origo.hu