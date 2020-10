Orbán: nehéz ősz és tél elé nézünk

2020. október 16. 12:29

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (k) az Európai Unió kétnapos csúcstalálkozójának második napi ülése előtt Brüsszelben 2020. október 16-án. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán



Nehéz őszre és talán még nehezebb télre számít a koronavírus-járvány miatt Orbán Viktor. A miniszterelnök a brüsszeli európai uniós csúcstalálkozón készült videoüzenetben hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a magyar egészségügy egyelőre állja a sarat, egyúttal azt javasolta az embereknek, ne tervezzenek a síszezonban külföldi utazást.

A kormányfő a Facebook-oldalán péntek délelőtt közzétett videóban kifejtette: Brüsszelben éjszakába nyúló egyeztetéseket folytattak a koronavírus-járvány kezelésének tapasztalatairól.



Egész Európában nehéz a helyzet, még Németországban is többen halnak meg, mint Magyarországon - mondta.



Orbán Viktor hangsúlyozta ugyanakkor: a magyar egészségügy európai összevetésben egyelőre jól állja a sarat, "bízunk az orvosainkban, az ápolóinkban, a járványügyi szakembereinkben, és bízunk a határvédelmet biztosító rendőreinkben is".



Miután a járvány felszálló ágban marad a következő hónapokban is, "nehéz ősz és talán még nehezebb tél elé nézünk" - jelentette ki.



A miniszterelnök arról is beszélt, hogy közeleg a síszezon, mindenki tervezi a téli vakációját, ám csütörtök este részletesen megismerve az európai helyzetet azt javasolja, ne tervezzenek a síszezonban külföldi utazásokat az emberek.



MTI