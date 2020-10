Hatékonyak az idősek érdekében hozott intézkedések

Müller Cecília országos tisztifőorvos pénteki világhálós tájékoztatóján elmondta: jelenleg 60, idős- és szociális otthont érint a koronavírus-fertőzés, ezekben 707 lakó igazoltan pozitív, a járvány második hullámában 55-en gyógyultak meg.

Hatékony az idősek érdekében hozott látogatási és intézményelhagyási tilalom az idős- és szociális otthonokban - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs pénteki online sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília hozzátette: jelenleg 60 ilyen intézményt érint a koronavírus-fertőzés, ezekben 707 lakó igazoltan pozitív, a járvány második hullámában 55-en gyógyultak meg.



Azt mondta, az 1600 intézményben százezer ápoltat gondoznak, az intézményeknek csak a négy százalékába jutott be a vírus. Az érintett intézményekből tizenkettőben csak egy-egy pozitív gondozott van, 28 intézményben nem haladja meg a tízet a pozitív esetek száma, és hat olyan hely van, ahol 30 ember fertőzött.



A tisztifőorvos kérdés kapcsán beszámolt arról, hogy megvannak az antigén alapú gyorstesztek és a PCR-tesztek első összehasonlító eredményei. A vizsgálatok során a gyorstesztek megbízhatónak minősültek; ha a gyorsteszt pozitivitást mutatott, azt a PCR-teszt is megerősítette.



Beszámolója szerint számos kórház kapott ezekből a gyorstesztekből, amelyek a diagnózis felállításában segítenek, de - mint hangsúlyozta - nem váltják ki teljesen a laboratóriumi PCR-teszteket.



Az influenzaoltás beadhatóságával kapcsolatban megismételte, tüneteket mutató, aktív koronavírus-beteget nem oltanak, és szintén nem oltható az, aki - bár tüneteket nem mutat -, de szoros kontaktusnak minősülve házi karanténban van. Náluk meg kell várni a tíznapos karantén lejártát - tette hozzá.



Akiknél egyik eset sem áll fenn, azok olthatók, de erről minden esetben az oltóanyagot beadó orvos dönt egy előzetes orvosi vizsgálat alapján.



A tisztifőorvos felhívta a figyelmet az egészségi állapot karbantartása érdekében a kiegyensúlyozott táplálkozás, a napi gyümölcsfogyasztás, és a heti többszöri szabad levegőn tartózkodás, sportolás fontosságára.



Az őszi hónapokban ajánlott az idénygyümölcs, zöldség fogyasztása háromszor egy nap, a tél folyamán viszont pótolni kell a vitaminbevitelt C- és D-vitamin formájában. Jelezte, a dohányzás és a nem mértékkel fogyasztott alkohol károsan hat a szervezetre, ezeket mindenképpen mérsékelni ajánlott.



Közölte: a csütörtökön elhunyt 33 ember közül a legfiatalabb 20 éves volt, aki egy gyorsan zajló, súlyos megbetegedésben szenvedett. Kórházban 1642 koronavírus-beteget ápolnak, 171-en szorulnak lélegeztetőgépre.



MTI