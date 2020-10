Apuci még munkásőr is volt

Három évtized alatt lényegében felszámolta magát a balliberális oldal a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Karcagon, ahol a szivárványkoalíció a legutóbbi, időközi önkormányzati választáson még jelölteket sem állított. A térség országgyűlési képviselője és a település polgármestere kijelentette: a karcagiak a nagyon sok elvégzett munkának köszönhetően tartanak ki a kormánypártok mellett. Nem várnak csodát, de elvárják a tisztességes és becsületes politikát.

– Nem tudok nagyobb kihívást, mint hogy a 15 éve fideszes Karcagból szocialista vezetésű települést csináljak – jelentette ki 2004-ben, a HVG-nek adott interjújában az akkor MSZP-s, ma DK-s országgyűlési képviselő Vadai Ágnes, aki maga is a város szülötte. A balliberális politikus egyebek mellett akkor azzal indokolta pártválasztását, hogy szülei párttagok voltak a rendszerváltozás előtt, az apja még munkásőr is. – Anyukám pedig a pártbizottságon dolgozott, még az első titkár forgószékébe is beleülhettem – emlékezett vissza a rendszerváltás előtti évekre 2004-ben a Gyurcsány-párti politikus, aki azt is mondta akkor, hogy amit kifundál, azt véghez is viszi.

Nos, nem tudni, hogy a DK-s politikus más esetekben mennyire ér célt, de a 2004-es vállalása – legalábbis egyelőre – nem teljesült. Tekintettel arra, hogy a Magyar Szocialista Párt lejtőre került, és úgy tűnik, semmi nem menti meg a megszűntéstől, Vadai Ágnes amúgy is maximum DK-s települést „csinálhatna” Karcagból, annál is inkább, mert 2011 óta a Demokratikus Koalícióban politizál. A helyzet azonban jelenleg úgy áll, hogy a balliberális oldal talán soha nem volt még olyan gyenge Karcagon, mint napjainkban. (...)

Mostanra szertefoszlott Vadai Ágnes Karcagról szőtt álma

