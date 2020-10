Pápát új életre kelti a Győrbe vezető gyorsforgalmi út

Miután a beruházó átadta a kivitelezőnek a területet, megkezdődött a Győr és Pápa közötti gyorsforgalmi közúti kapcsolat megteremtése. Az összesen mintegy 36 kilométer hosszú utat két szakaszban, 2023 végére építik meg.

Eldördült a képzeletbeli startpisztoly az M83-as gyorsforgalmi út létesítése kapcsán, miután hivatalosan, sajtótájékoztató keretében a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) a Győr-Moson-Sopron megyei Gyarmaton átadta a kivitelezőknek a munkaterületet. A NIF közlése szerint a projekt előkészítése befejeződött. A területszerzés, fakivágás, régészeti feltárások megtörténtek. Még idén kiépülnek a kivitelezéshez szükséges szállító és organizációs utak, megkezdődik a humuszolás, elindulnak a hidak próbacölöpözési munkálatai.

Az út Pápa és Tét déli csomópontja közti részét, valamint a 8315-ös jelű repülőtéri bekötőutat a Duna Aszfalt Kft. fogja megvalósítani, a Tét déli csomópontja és Győr közötti szakaszt pedig a Soltút Kft. építheti. A 36 kilométeres szakaszra hat külön szintű csomóponton keresztül lehet majd felhajtani, és 23 műtárgy is épül. Az összesen 36 kilométer hosszú gyorsforgalmi út költsége együttesen nettó 90,5 milliárd forint. A kivitelezők a tervek szerint 2023 végén adják át az utat a beruházónak.

Megkezdődik a humuszolás a területen Fotó: Mirkó István

A 83-as főút Győr határában keresztezi az M1-est, tehát az új szakasz Pápát az M1-es autópályába köti be, ezzel újabb város kapcsolódhat be az ország gyorsforgalmi hálózatába. Az út révén Pápáról akár 25 perc alatt elérhető lesz a sztrádacsomópont. Kara Ákos, a térség országgyűlési képviselője azt emelte ki az eseményen, hogy egy rendkívül balesetveszélyes és rossz nyomvonalvezetésű út helyett új nyomvonalon épül majd meg a főút. Kovács Zoltán, szintén térségbeli országgyűlési képviselő elmondta, az útvonalon 137 ezer köbméter aszfaltot és 3,7 millió négyzetméter töltésanyagot építenek be, és több mint 9500 fát ültetnek. Az új észak–déli irányú gyorsforgalmi kapcsolat Veszprém megye déli térsége, a Balaton és a 8-as számú főút felé is minőségileg kedvezőbb eljutást tesz lehetővé.

A gyorsforgalmi kapcsolat fontos a Pápa határában katonai légibázis közúti megközelítése, de ugyanilyen jelentős Veszprém megye második legnépesebb települése, a több mint harmincezres város fejlődése szempontjából is.

Bár csak negyven kilométerre fekszik Győrtől, a megközelítése mind közúton, mind vasúton nehézkes. Ennek következtében kevés nemzetközi befektetés érkezett a városba az elmúlt évtizedekben, különösen Győr és környékének látványos fejlődésével összevetve maradt el a modernizációja. Történelmi belvárosa az Eszterházy család több évszázados itt tartózkodásának köszönhetően nagyvonalú és értékes, azonban a felújítása régen várat magára, miközben például Győr barokk belvárosa az utolsó tégláig megújult. Az út, amely bizonyára új lendületet ad Pápa, a járási központ fejlődésének, összesen négysávos sávos lesz, középen fizikai elválasztással, 20,50 méter koronaszélességgel, leállósáv nélkül. A pályán óránként 110 kilométeres sebességgel közlekedhetnek majd a személygépkocsik.

Az országos közúthálózaton eközben máshol is zajlanak építési, felújítási munkák. Mint a Magyar Közút lapunkkal közölte, hazai költségvetési forrásból, bruttó 488 millió forintból rekonstruálják az M43-as autópálya M5-ös Szeged Észak csomópont és Nagylak határállomás közötti, több mint 2 kilométeres szakaszát.

A munkaterületet a kivitelező holnap veheti át, a felújítás előreláthatóan hatvan napot vesz igénybe. A felújítás során a belső és külső sávokban, illetve helyenként a leállósávban a meglévő burkolat profilmarása után új aszfalt kopóréteget épít a kivitelező. Ugyancsak jelentős felújítás kezdődik az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, a 34-es kilométerszelvényében található Bagi völgyhídon, ahol a hétvégén a szakemberek aszfaltozási munkákat végeznek. A tervek szerint péntek és vasárnap között a munkaterület kiépítését követően a főváros felé vezető oldalon a forgalom csak egy sávon haladhat majd.





magyarnemzet.hu