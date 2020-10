Csodák vagytok, egyenesen cukik

Egy bájos magyar (?) politikus

Minden rendszerben van egy banánhéj, amin a túl pökhendivé váló vezetés elcsúszik.

„Úgy látom, nem a rendőrség zárta le a Vas utcát az autóforgalom elől... Ami az SZFE-n és körülötte történik, nem pusztán szívderítő. Tudom, mert barátom van a szervezők közt, aki rég álmodott egy eredményes és célját elérő mozgalomról. Sok olyan kezdeményezése volt, amibe ugyanígy szívét-lelkét beletette a barátaival, és tudomásul kellett vennie, hogy a tömeg – ugyanúgy, ahogy az eredmény – elmaradt. Sosem vesztette el a hitét és a motivációját, hogy meg lehet csinálni.

Minden rendszerben van egy banánhéj, amin a túl pökhendivé és polgárok jólététől, méltóságától, mindennapjaitól elrugaszkodott vezetés elcsúszik. A csúszás után pedig a korábbi bűneik és a magasan hordott orruk az, ami végül befejezi a legyőzésüket. Mert az már sokaknak amúgy is nyilvánvaló volt, csak tartottak a hatalom agressziójától, megtorlástól. Kell egy fegyelmezett tömeg. Kell a hit, hogy a másiknak nem csak elege van, de ő is kész lesz cselekedni, és így együtt meg lehet csinálni. Nem csak ellenállni lehet, de váltani és változtatni is. A változás fejben kezdődik. Az SZFE-sek elhitték. Ideje elhinni nagyban is. Szívből gratulálok az SZFE-seknek! Csodák vagytok!”

