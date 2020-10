Fejlesztés: újra napirenden a balatoni körvasút

Megújul tizenhárom dél-balatoni állomás, az északi oldalon folytatódik a villamosítás.

2020. október 18. 21:50

A balatoni üdülőkörzet közlekedésfejlesztési stratégiájában elsődleges cél a tó vasúti körbejárhatóságának megvalósítása – hangzott el a Balaton Fejlesztési Tanács legutóbbi online konferenciáján. – Folyamatban van tizenhárom dél-balatoni vasútállomás rekonstrukciójának előkészítése és tíz északi parti helyszín akadálymentesítésének tervezése.

Éppen száz éve, hogy egy, a tó jövőjét tervezgető társaság felvetette a balatoni körvasút gondolatát, ám 2016-ig kellett várni ahhoz, hogy a legnagyobb hazai üdülőkörzet rövid távú turisztikai fejlesztési tervébe belekerüljön a Balaton körbe vonatozásának megvalósítása. A régió közlekedésfejlesztési stratégiájában is prioritásként szerepel a tavat körülölelő vasút megépítése, amelynek üteme az elmúlt két évben lényegesen felgyorsult – derült ki a Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) online konferenciáján elhangzott beszámolókból.

M40-es dízelmozdonyok továbbítják a Tekergő személyvonatot a Kővágóörshöz tartozó Pálköve közelében a MÁV nosztalgia hétvégéjén Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Komfortosabb lesz az utazás

Hamarosan befejeződik a tizenhárom dél-balatoni vasútállomás rekonstrukciójának előkészítése – ebből hat állomás felújítására még nincs forrás –, és zajlanak a tó északi partján is az állomás-korszerűsítési munkák. Tíz északi oldali helyszínen az állomás akadálymentesítésének tervezése is megtörtént – jelezte a BFT online konferenciáján Nyúl Zoltán, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. beruházási vezérigazgató-helyettese.

Mint mondta, gyorsabb és komfortosabb lesz a vasúti közlekedés a veszprémi oldalon azért is, mert 2021-re befejeződik a Szabadbattyán–Balatonfüred vonalszakasz villamosítása, és már az idén hozzákezdenek a Füred–Tapolca–Keszthely vonal korszerűsítéséhez, amelyről már lapunk is beszámolt be.

Összehangol a Volán és a Máv

Jó ütemben halad a vasúti és az autóbuszos közlekedés összehangolása, az év végéig a déli parton válik ráhordó jellegűvé a buszos tömegközlekedés, vagyis az jobban igazodik majd a vasúti menetrendekhez – közölte Borbélyné Szabó Ágnes, az innovációs és technológiai tárca főosztályvezetője.

Egyre többen utaznak kerékpárral a MÁV-Start járatain Fotó: MTI

Kormányos László a MÁV-Start Zrt. vezérigazgató-helyettese pedig arra emlékeztetett, hogy az elmúlt időszak fejlesztéseinek köszönhetően az ország több pontjáról is sikerült jobban megközelíthetővé tenni a Balatont, és vonzóbbá tenni a közösségi közlekedést. – A koronavírus-járvány miatt a Balatonhoz irányuló utasforgalom a múlt évihez viszonyítva csökkent, ugyanakkor a balatoni vonatok harminc százalékkal több kerékpárt szállítottak – tette hozzá a MÁV-Start vezérigazgató-helyettese.

Nem várható villamos Hamvába holt ötlet a „balatoni villamos” – állítják határozottan a térség közlekedési és turisztikai szakemberei. Korábban többször is felmerült: legyen kötött pályás közlekedés Keszthely és Hévíz között, hogy mérséklődjék a két üdülőhelyet összekötő kilenc kilométeres út terhelése. Az egyébként nem eléggé átgondolt tervek szerint a villamosok a keszthelyi és a hévízi autóbusz-pályaudvarok között közlekedtek volna. Egy három éve készült, hevenyészett költségvetés szerint négymilliárd forintra lett volna szükség a villamospálya kialakításához és a járművek beszerzéséhez, ám azzal kapcsolatban, hogy ki és miből fedezné az üzemeltetést, csak ötletelés történt. Habár Veszprém és Balatonfüred között nincs közvetlen vonatközlekedés, a két település közötti húsz kilométert összekötő, ugyancsak többször felmerült villamos-közlekedésnek (egyelőre) ott sincs realitása.

