Illetékmentesen vehetnek lakást a családok

A családok illetékmentesen vásárolhatnak új vagy használt lakást – jelentette be Novák Katalin. A családokért felelős miniszter azt mondta, az új otthonteremtési programnak még egy eleme várható.

2020. október 19. 14:35

Mindenkinek, aki csokkal vásárol új vagy használt lakást, az illetékmentességet élvez 2021. január 1-jétől, vagyis egy fillér illetéket nem kell fizetnie – jelentette be Novák Katalin családokért felelős miniszter az otthonteremtési program újabb elemét.

Az illetékmentesség nem utólag értendő, azaz a csokkal vásárló családoknak eleve nem kell megfizetniük a négyszázalékos illetéket, ami akár több millió forintot tehet ki. Novák Katalin példája szerint egy nettó ötvenmillió forintos ingatlan vásárlásakor mindez azt jelenti, hogy a család 13,5 millió forint áfafizetés alól mentesül, és további kétmillió forintot tud spórolni azzal, hogy nem kell illetéket fizetnie. Összesen 15,5 millió forintot tudnak így megspórolni a családok a csokon és egyéb támogatásokon, például a babaváró támogatáson felül.

Novák Katalin hangsúlyozta, hogy a gyermeküket, gyermekeiket egyedül nevelők ugyanúgy igénybe vehetik a csokot, ahogy most az illetékmentességet is. Fontos az is, hogy ahogy az eddigi, úgy a mostani lehetőség is felülről nyitott előirányzattal lesz elérhető, azaz nem kell attól tartani, hogy bárki lemaradna róla. Az új otthonteremtési program minden eleme 2021. január 1-jétől vehető igénybe, ehhez törvény- és rendeletmódosításokra van szükség. Novák Katalin jelezte, egy elem még biztosan lesz a programban, és néhány héten belül mindenki részletesen tájékozódhat a lehetőségekről.

– Az eddigi legnagyobb otthonteremtési programot valósítjuk meg, ezért segítünk minden gyermekvállalás előtt álló vagy gyermeket nevelő családot, hogy saját otthonhoz jusson, hogy minden családnak legyen tető a feje felett – jelentette ki a miniszter. Az új otthonteremtési program részeként az új lakásokra 27 helyett öt százalékra csökkentett áfakulcs lesz érvényes január 1-jétől.

A csokkal vásárló családok ezt az ötszázaléknyi áfatartalmat is visszaigényelhetik, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy adómentesen juthatnak új építésű ingatlanhoz. A miniszter múlt héten azt is bejelentette, hogy a lakásfelújítás költségének felét, legfeljebb hárommillió forintot visszaigényelhetnek a családok a Magyar Államkincstárhoz benyújtott számlák alapján. A lehetőség már egy gyermekkel is igényelhető, noha az még nem eldöntött, hány éves korig lehet igényelni. Novák Katalin most azt mondta, 18 éves korig biztosan, és a gyermekükre tekintettel gyodban részesülő családok életkori korlát nélkül megkaphatják a támogatást.

Magyar Nemzet