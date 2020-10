Tisztifőorvos: Magyarország az európai középmezőnyben van a fertőzöttség terén

Magyarország az Egészségügyi Világszervezet (WHO) elemzése alapján az európai középmezőnyben van a fertőzöttek és az elhunytak számát tekintve - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján hétfőn.

2020. október 19. 19:12

Müller Cecília hozzátette: Magyarország az egymillió lakosra számított fertőzöttségben az Európai Unió 27 tagállama közül a 10., míg az elhunytak számát nézve a 14. helyen áll.

Európa- és vilgászerte emelkedőben van a fertőzöttek száma, és ez alól Magyarország sem kivétel - tette hozzá.

A szakember kérdésre válaszolva azt mondta, a gyerekeknek nem kell maszkot viselniük az iskolában, mivel az rendkívüli többletterhet róna rájuk, és nem is elvárható, hogy azt helyesen használják 6-8 órán keresztül.

Az iskolákra hozott szabályok továbbra is érvényesek, az épületen belül is kerülni kell a csoportosulásokat, fontos a kézfertőtlenítés és a testhőmérséklet-mérés - mondta.

Müller Cecília közölte, az operatív törzs döntése értelmében jelenleg 40 óvodában és 13 iskolában van rendkívüli szünet, 117 osztályban és 15 iskolában digitális tanrendben tanulnak a diákok.

Közölte: új diagnosztikai lehetőséget jelentenek az antigéntesztek, amelyek a PCR-tesztekhez hasonlóan az aktuális fertőzöttséget mutatják ki.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ vizsgálata szerint az antigéntesztek eredménye egybeesik a PCR-tesztekével - mondta.

Az országos tisztifőorvos beszélt arról is, hogy az, aki felépült a koronavírus-fertőzésből, az orvos gyógyultnak nyilvánította, megkaphatja az influenza elleni védőoltást. Továbbra is azt ajánlja, hogy a krónikus betegséggel élők és az idősek mindenképpen kérjék a védőoltást.

Jelezte, további influenza elleni oltóanyag szereztek be, hogy mindenki hozzájusson a vakcinához.

A halottak napi temetőlátogatásokról elmondta, az általános higiéniai és magatartási szabályokat kell betartani ekkor is.

Ajánlatos kerülni a tömeget, és ha sokan vannak egy-egy sírkertben, temetőben, érdemes maszkot viselni - tette hozzá.

A járványügyi adatokat ismertetve Müller Cecília elmondta, 1478 új koronavírusos esetet regisztráltak az elmúlt napon, 31 ember meghalt a vírus okozta szövődményekbe. Kórházban 1896 beteget ápolnak, közülük 188-an vannak lélegeztetőgépen.

Arra a kérdésre, hogy a lélegeztetőgépre kerülők közül hányan épülnek fel, az országos tisztifőorvos azt mondta, a gyógyítás lehetőségei nagyban megnövekedtek a tavaszi időszakhoz képest.

A Szent László-kórház adatait ismertetve elmondta, a gépi lélegeztetésre szoruló betegek fele lekerülni a gépről, és meg is gyógyul.

"Ez egy nemzetközileg is elismert arány" - tette hozzá.

Müller Cecília kitért arra is, hogy szociális és egészségügyi dolgozó a fertőzöttsége után csak két negatív PCR-teszttel állhat újra munkába.

Operatív törzs: Magyarországról korlátozás nélkül lehet Ausztriába utazni

Megváltoztak a személyforgalmat érintő beutazási szabályok Ausztriába szombattól, Magyarországról ugyanakkor korlátozás nélkül lehet beutazni Ausztriába, mert Magyarország pozitív jellegű biztonsági kockázati besorolást kapott - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese hétfőn online sajtótájékoztatón.

Kiss Róbert alezredes elmondta: Ausztria járványügyi szempontból nem tesz különbséget harmadik országbeli állampolgár és az Európai Gazdasági Térség állampolgárai között a személyforgalmat érintő beutazással összefüggésben, az általa felállított járványügyi kockázati biztonsági besorolást követi.

Hozzátette: egyes országok tekintetében régiós szintű biztonsági kockázati besorolás van érvényben, a járványügyi kockázatot jelentő országokból kizárólag negatív PCR-teszt birtokában lehet Ausztriába utazni. A korlátozások nem érintik a nemzetközi tranzitra vonatkozó, korábban hozott szabályokat.

Az alezredes azt kérte: azok, akik külföldre kívánnak utazni, mindenképp tájékozódjanak, hogy biztosított-e a célországba történő beutazásuk.

Ismertette: a hétvégén ellenőrizték a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló kormányhatározat szabályainak betartását, összesen 109 rendőri intézkedésre volt szükség.

A jogszabály hatályba lépése óta 543 emberrel szemben kellett intézkedniük, mert a tömegközlekedésben nem, vagy nem megfelelően viselték a maszkot. Vasárnap 55 ilyen intézkedésre volt szükség, amiből 50 figyelmeztetéssel, 5 szabálysértési feljelentéssel zárult.

A kereskedelmi üzletekben, közintézményekben és egyéb, a jogszabályban meghatározott helyeken, ugyancsak a kormányhatározat hatályba lépése óta 944 emberrel szemben intézkedtek ugyanezért, ebből a hétvégén 54-szer, amiből 47 zárult figyelmeztetéssel, 7 pedig szabálysértési feljelentéssel.

Szeptember 21 óta összesen 1 487 rendőri intézkedésre volt szükség a védelmi intézkedéseket be nem tartókkal szemben, az esetek többségében, 1 275 alkalommal a hatóságok figyelmeztetést alkalmaztak.

Ugyancsak ellenőrizték a hétvégén azokat, akik személyforgalomban léptek be az ország területére azzal a céllal, hogy átutazzanak Magyarország területén.

Az erre vonatkozó szabályok megszegőivel szemben 77 intézkedésre volt szükség, 74 esetben helyszíni bírságot szabtak ki, 3 esetben szabálysértési feljelentést tettek a rendőrök.

A hétvégén 4 vendéglátóhelyen kellett intézkedniük a rendőröknek, mert nem tartották be a korlátozó szabályokat. Egy esetben figyelmeztetést, 3 esetben szabálysértési feljelentést alkalmaztak. Kiss Róbert utóbbiakkal kapcsolatban megjegyezte, péntek éjjel Esztergomban szabálysértési feljelentést tettek, mert egy szórakozóhelyen 23 óra után is kiszolgálták a vendégeket, akik a helyszínen szeszes italt fogyasztottak. Ugyancsak szabálysértési feljelentést tettek Budapest belvárosában két vendéglátóhelyen is. Eddig összesen 64 rendőri intézkedésre volt szükség vendéglátóhelyeken a korlátozott nyitvatartásra vonatkozó szabályok be nem tartása miatt.

A hatósági házi karanténban levőket a hétvégén 23 926 alkalommal ellenőrizték, az elmúlt két napon 5199 ilyen korlátozó intézkedést rendeltek el, ebből 1509-et a határátkelőknél. Jelenleg 24 929-en vannak hatósági házi karanténban, közülük 1039-en vállalták, hogy a hatóságok elektronikusan, mobiltelefonos applikáción keresztül ellenőrizzék, hogy betartja-e a karanténszabályokat.

A határforgalomról szólva elmondta: Magyarország határátkelőinél zökkenőmentes a ki- és belépés, de a teherforgalomban belépőoldalon Röszkénél 3, Tompánál 2 órás várakozással kell számolni, míg személyforgalomban ugyancsak a belépőoldalon Beregsuránynál kell 2 órát várakozni.

MTI