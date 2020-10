USA: színes forradalom lesz a választás után?

Bárki is nyeri meg az Egyesült Államokban a november 3-i elnökválasztást, szinte borítékolható, hogy hosszan tartó demonstrációhullám veszi majd kezdetét. Ha Donald Trump, regnáló elnök újrázni tud, akkor a radikális baloldaliak kezdenek majd zavargásokba.

2020. október 20. 23:53

Katonai puccs, parancsmegtagadás, utcai harcok – ezekkel a felütésekkel jelentek meg hangok az elmúlt időszakban Donald Trump amerikai elnök ellen. Soros György amerikai tőzsdespekulánshoz köthető csoportok és szervezetek arra készülnek, hogy káoszba taszítják az Egyesült Államokat a november 3-ai elnökválasztás után és még az sem érdekli őket, hogy ki lesz a győztes.

A kétezres évek elejétől kezdve napjainkig több mint húsz „színes forradalom” zajlott le a világon. Ezek közül a legismertebbek a belgrádi „buldózer-forradalom” (2000), a grúz „rózsás forradalom” (2003), az ukrán „narancsos forradalom” (2004) és az Euromajdan, amelyben a Soros-hálózat is részt vett(2013–14), a kirgiz „tulipános forradalom” (2005), a sikertelen iráni „zöld forradalom” (2009), vagy az épp a közelmúltban végbement macedón „színes forradalom” (2016–17).

A „színes forradalmak” általában spontán népi megmozdulásnak tűnnek, de valójában kiforrott módszertan alapján, nagyon is jól felkészített csoportok szervezik azokat.

Michael Anton, a Trump adminisztráció korábbi munkatársa a The American Mind című portálon írt a közelgő puccsról.

Minchael Anton - spectator.us

Mint írta, a katonaság egyes szereplői csendesen jelezték, hogy a csapatoknak nem szabad elnöki parancsot követniük. Számos volt tábornok – köztük Trump elnök első védelmi minisztere – ezt nyíltan ki is jelentették, nem csak utalgattak rá. A George Floyd halála miatt kirobbant országos zavargások miatt a honvédelmi miniszter maga mondta azt elnöknek, hogy ne használja a Felkelési Törvényt (Insurrection Act).

Anton szerint a nyár folyamán szándékosan kiszivárogtattak egy sztorit a sajtónak egy találkozóról, amelyen 100 demokrata kötődésű magas rangú személy, Trump-ellenes volt republikánusok és mások lemodellezték a 2020-as választások különböző eredményeit.

A kiszivárogtatott dokumentumban leírták, hogy ami a novemberi választásokat követi, az „utcai harc, nem pedig jogi csata” lesz.

Továbbá a nyáron két egykori katonai tisztségviselő, akik a Demokrata Párthoz tartoznak egy nyílt levélben arról értekeztek, hogy katonai egységeket kell bevetni Trump eltávolítása érdekében pontosan 12 óra 1 perckor 2021. január 21-én.

A Trump-elleni forradalomra két szervezet készül egyértelműen: a Protect the Results nevezetű, illetve a Transition Integrity Project. Mindkettő erősen Soros Györgyhöz köthető.

Protect the Results



Jelenleg mintegy 80 szervezetről tudni, akik csatlakoztak ehhez a koalícióhoz. A Project the Result (PR) az Indivisible és a Stand up America nevű szervezetek közös projektje. Mindkettő tagja annak a Democracy Alliance (DA) hálózatnak, amelyet harmadmagával Soros György alapított és a mai napig pénzel. A PR azt vizionálja Donald Trump egy korábbi nyilatkozata alapján, hogy az elnök csak abban az esetben fogja elfogadni a választási eredményt, ha győz. A koalíció szerint rémálom vár az Egyesült Államokra novemberben, ezért fel kell készülni a legrosszabbra. A DA évente 80 millió dolláros büdzsével dolgozik.



A DA már 2017-ben is támadta a választásokon győzedelmeskedő Trump-adminisztrációt, egy „ellenállási térképet” is közzétettek, amelyen Trump-ellenes csoportokat listáztak.

A Democracy Alliance-ben ráadásul olyan szervezetek vannak, amelyeket a tőzsdespekuláns alapítványa pénzel, vezetőik pedig nem félnek nyíltan beszélni terveikről.

„Sikerrel járunk-e majd? Pokolian fogunk harcolni azért, hogy sikerrel járjunk”,vélekedett a MoveOn vezérigazgatója, Rahna Epting.

A MoveOn 2018-ban 50 ezer, 2016-ban pedig közel 25 ezer dollárt kapott a Nyílt Társadalom Alapítványoktól (OSF).

„Ellenállásunk kulcsfontosságú a választások eredményének védelmében”, mondta a Color Of Change vezérigazgatója, Arisha Michelle.

A Color of Change 2018-ban 350 ezer dollárt kapott az OSF-től.

Transition Integrity Project



A Transition Integrity Project (TIP) alapítója nem más, mint Rosa Brooks, aki Soros György megbízható szövetségese.

Rosa Brooks - wikipedia

Brooks 2006-2007-ben tanácsadó (Special Counsel) volt a New York-i Open Society Institute-ban. Továbbá a a tőzsdespekuláns által pénzelt Human Rights Watch tanácsadójaként is dolgozott, illetve az amerikai Amnesty International igazgatósági tanácsában is megfordult. Jelenleg az Open Society Foundation US Programs tanácsadó testületében, a Nemzetbiztonsági Akció (National Security Action) tanácsadó testületében és a Harper’s Magazine Foundation igazgatóságában dolgozik.

Brooks továbbá elkötelezett a Demokrata párt mellett, az Obama és a Clinton-adminisztrációban is dolgozott, többek között a Pentagonban, illetve a belügyminisztériumban (State Department). Ezen kívül a Soros által pénzelt New America nevű szervezetnél volt ösztöndíjas (senior fellow). A New America csak 2018-ban több mint 1,6 millió dollárt szerzett az OSF-től.

A nő egyértelműen Trump-ellenes. Már 2017-ban, néhány nappal azután, hogy elnök elfoglalta hivatalát a Foreign Policy című magazinban négy lehetséges módot vázolt fel Trump eltávolítására. Brooks már ekkor katonai puccsot, de legalábbis parancsmegtagadást emlegetett Trump eltávolítása érdekében.

