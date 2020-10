Tömegrendezvényeken nem biztosítható a szociális távolság

Galgóczi Ágnes: A járvány kitörése óta csupán az elhunytak hat százalékának nem volt igazolt alapbetegsége.

2020. október 21. 15:28

Az elmúlt napon 1423 újabb magyar állampolgár koronavírustesztje lett pozitív, ezzel 50 180 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Életét vesztette 48, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 1259-re emelkedett, 14 905-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 34 016 fő, 2023 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 201-en vannak lélegeztetőgépen – ismertette a legfrissebb adatokat Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője az operatív törzs szerdai tájékoztatóján. – A koronavírus-fertőzés miatt kórházban ápolt gyermekek száma 14, de szerencsére egyikük sem igényel intenzív ellátást vagy lélegeztetést – emelte ki. Beszámolt arról is, hogy a járvány kitörése óta csupán az elhunytak hat százalékának nem volt igazolt alapbetegsége. Hozzátette, az összhalálozási adatok nem magasabbak, mint az előző évtizedben. Galgóczi Ágnes ismertette, a mai napon 64 óvodában és 31 iskolában rendeltek el rendkívüli szünetet, 176 osztályban és 17 teljes iskolában pedig digitális tanrendre álltak át. A szakember szólt arról is, hogy a következő időszakban várható az influenza megjelenése, amely utat nyithat a tüdőgyulladásnak is, de rendelkezésre áll a védőoltás ellene. – A vakcina biztonságos, és a háziorvosoknál kérhető a beadása, idén mindenkinek ingyenesen – hangsúlyozta.

Galgóczi Ágnes úgy fogalmazott: a tömegrendezvényeken nem biztosítható a szociális távolság betartása, ezért az ezeken való részvétel nem ajánlott. Az osztályvezető közölte, jelenleg az összes koronavírus-fertőzött 4,66 százaléka egészségügyi dolgozó.

– Az őszi szünet idején, ha az időjárás is lehetővé teszi, kifejezetten ajánlott, hogy a családok minél több időt töltsenek a szabadban, de a kirándulásokon csak egészséges személyek vegyenek részt és csak egészséges gyermekek látogassák meg a nagyszülőket – javasolta Galgóczi Ágnes.

Operatív törzs: egy hónap alatt több mint 1500 rendőri intézkedésre volt szükség

Az egy hónapja életbe lépett járványügyi készültségi időszakban 1542 esetben jártak el a rendőrök a védelmi intézkedések megszegése miatt - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese szerdán online sajtótájékoztatón.

Kiss Róbert kifejtette: a jogszabály szeptember 21-ei hatálybalépése óta 566 emberrel szemben intézkedtek amiatt, hogy tömegközlekedési eszközön nem vagy nem megfelelően viselte a maszkot. Kereskedelmi üzletekben, közintézmények területén a védelmi intézkedések megszegése miatt 976 emberrel szemben jártak el.

Az alezredes azt is elmondta, hogy csütörtöktől a magyar-ukrán határon megnyitják a kétoldalú személyforgalom biztosítása érdekében a barabási közúti határátkelőhelyet, amely tervezetten 7 és 19 óra között lesz nyitva.

Ismertette: kedden 26 esetben jártak el a rendőrök a védelmi intézkedéseket be nem tartókkal szemben. Ebből 16 esetben azért, mert a tömegközlekedésben nem vagy nem megfelelően viselték az emberek a maszkot. Többségüket - 15 embert - figyelmeztetésben részesítettek és egy emberrel szemben szabtak ki helyszíni bírságot.

A kereskedelmi üzletekben, közintézményekben és egyéb, a jogszabályban meghatározott helyeken kedden tíz intézkedésre volt szükség a védelmi szabályok be nem tartása miatt, valamennyi esetben figyelmeztetéssel éltek a rendőrök - mondta.

Beszámolt arról is, hogy az egy hónapja életbe lépett védelmi intézkedések szabályait be nem tartókkal szemben zömmel a legenyhébb szankciót, a figyelmeztetést alkalmazta a rendőrség. Az 1542 intézkedésből 1322 esetben alkalmazták ezt a hatóságok - tette hozzá.

Az alezredes kitért arra: ugyancsak ellenőrizték kedden azokat, akik személyforgalomban léptek be az országba azzal a céllal, hogy átutazzanak Magyarország területén.

Az erre vonatkozó szabályok megszegőivel szemben 29 intézkedésre volt szükség, 28 esetben helyszíni bírságot szabtak ki a rendőrök, egy esetben pedig szabálysértési feljelentést tettek - közölte Kiss Róbert.

A hatósági házi karanténban lévőket kedden 10 155 alkalommal ellenőrizték, az elmúlt napon 4283 ilyen korlátozó intézkedést rendeltek el, ebből 418-at a határátkelőknél. Jelenleg 25 203-an vannak hatósági házi karanténban, közülük 1016-an vállalták, hogy a hatóságok elektronikusan, mobiltelefonos applikáción keresztül ellenőrizzék, betartják-e a karanténszabályokat.

A határforgalomról szólva elmondta: Magyarország határátkelőinél zökkenőmentes a ki- és belépés, de a teherforgalomban a belépő oldalon Röszkénél 3, Tompánál 2 órás várakozással kell számolni, míg a személyforgalomban - ugyancsak a belépő oldalon - Beregsuránynál kell 2 órát várakozni.

Magyarországról már korlátozások nélkül lehet utazni Ausztriába. Arra a kérdésre, hogy mire számíthat az, aki oda utazik például vásárolni, majd visszatér Magyarországra, az alezredes azt válaszolta: egészségügyi vizsgálatnak vetik alá a hazatérőket. Ha a vizsgálat koronavírus jelenlétét mutatja ki, akkor a magyar állampolgár járványügyi megfigyelésbe vagy hatósági házi karanténba kerül. Ha a fertőzés nem állapítható meg, akkor tíznapos hatósági házi karanténba kerül a hazatérő, amelynek hatálya alól a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti kormányhivatal járványügyi hatósága adhat felmentést két negatív PCR-teszt ellenében. Egy, a schengeni térségben elvégzett negatív PCR-teszt birtokában a hatósági házi karantén feloldása megkönnyíthető - tette hozzá.

MTI