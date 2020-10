Elindult a NEK podcast adása - NEKed szól...

2020. október 24. 17:34

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Titkársága ismét valami olyat talált ki, ami a fiatalok nyelvén nem kizárólag a fiataloknak szól. Nem poros és nem vontatott: a Katolikus Egyház ezen a műsoron keresztül is arra törekszik, hogy megmutassa, képes megtalálni a hangot a fiatalokkal, van mondanivalója az embereket, a jövő generációit foglalkoztató témákról.

Milyen lehet ma kamaszként eligazodni a világban? Milyen kihívásokkal, problémákkal találkozik egy fiatal? Vannak-e még példaképek? Milyen értékeket közvetíthet egy influenszer? Miért olyan elképesztően népszerű a másfél hete boldoggá avatott fiú, Carlo Acutis? Ilyen kérdésekről beszélget az első podcastban Mohos Gábor püspök, a NEK Titkárságának vezetője és Fábry Kornél, a NEK főtitkára.

A két pap egy sor személyes történeten keresztül mesél arról, hogyan látják a fiatalok útkeresését 2020-ban, melyek azok a kapaszkodók, amik segítséget nyújthatnak nekik, hogyan lehet megszólítani őket, az ő nyelvükön beszélni, és vajon, ha újra 16 évesek lennének, mik azok a dolgok, amik leginkább segítenének nekik a boldogulásukban.

Mohos Gábor és Fábry Kornél lelkesek, motiváltak, értik, mi zajlik egy kamasz lelkében, és tudják, mi az, amivel hatni lehet egy formálódó személyiségre, amivel utat lehet mutatni egy kaotikus világban.

A NEK podcast adás ismét valami újat tud mutatni. Azt bizonyítja, hogy az Egyház képes alkalmazkodni az online térhez, az emberek megváltozott információszerzési szokásaihoz és használja a 21. század infokommunikációs eszközeit és lehetőségeit. A NEK jelen van az Instagramon, a Facebookon, a YouTube-on és most már podcast műsorokkal is jelentkezik. Alig egy hónappal ezelőtt szerveztek egy online-előtalálkozót, amely keretében öt földrészről tizenkét viedóüzenetben mondták el a világkongresszus meghívott előadói gondolataikat. A rendezvény nemzetközi színtéren is sikert aratott, a Vatikánból is elismerés érkezett.

A NEK podcast első adása ITT hallgatható meg.

