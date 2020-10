Huszonhatszorosára nőttek a családi kedvezmények 10 év alatt

A járvány idején is bővülnek itthon a családokat segítő intézkedések. Januártól már egyáltalán nem kell áfát fizetni a CSOK-kal vásárolt lakások után, a gyermeket nevelők pedig visszaigényelhetik a lakásfelújítási költségek felét, legfeljebb hárommillió forintig. A pénzügyminisztérium ma arra hívta fel a figyelmet, hogy már eddig is folyamatosan bővültek a családtámogatások, 2010 óta például huszonhatszorosára nőttek a családi kedvezmények. A rezsicsökkentésnek köszönhetően pedig régóta nálunk a legolcsóbb az unióban a gáz és az áram ára – közölte az M1 Híradója.

2020. október 26. 09:37

A családok védelmét tartja a kormány a járvány időszakában az egyik legfontosabb feladatának. Ez azt jelenti, ahogy korábban, most is minden segítséget megadnak a gyerekes szülőknek. A legfrissebb adatok szerint tavaly például, különböző adókedvezményekkel több mint 330 milliárd forint maradt a családoknál. Ez az összeg csaknem kétszer több, mint amennyi 2011-ben volt. A járulékaikat is csökkenthették a szülők.

Ez többek között egy 2014-ben életbe lépett intézkedésnek köszönhető, amely lehetővé tette, hogy a szülők a személyi jövedelemadójuk mellett a járulékaikat is csökkenthették a gyerekek után járó adókedvezménnyel. Így csaknem 60 milliárd forintot hagyott a kormány tavaly az érintetteknél. Sokat segített a kétgyermekesek családi adókedvezményének a megduplázása is, amely a múlt évben családonként 480 ezer forint pluszt jelentett. A támogatások idén is folytatódtak, például azzal, hogy a négy vagy több gyermeket vállaló anyáknak már nem kell szja-t fizetniük.

A könnyítéssel a mintegy 40 ezer érintettnél, hozzávetőleg 40 milliárd forintot hagy a kormány. A Pénzügyminisztérium államtitkára az MTI-nek azt mondta: az intézkedések alapján nem véletlen, hogy az Európai Unióban példaértékű modellként tartják számon a magyar családbarát adórendszert. Az otthonteremtési program is nagy segítség Az adókönnyítések mellett az otthonteremtési program az, ami nagy segítséget ad családoknak.

A Kopp Mária Intézet kutatásai azt mutatják, hogy az önálló otthon és a megfelelő lakásviszonyok a legfontosabb feltételei a családalapításnak és a család bővítésének. Az Intézet elnöke az M1-en arról beszélt, hogy a fiatalok mamár nagyon sok támogatást igénybe vehetnek. A rezsicsökkentés több éve tartó folyamata is nagyon sokat segít a családok életszinvonalának megőrzésében. Márcsak azért is, mert a kiadások legalább egyharmadát az energiaköltségek teszik ki. Egy friss felmérés szerint az Európai Uniós országok közül már 28 hónapja nálunk a legolcsóbb a földgáz. A földgáz mellett az áram is nálunk a leglolcsóbb Európában, immáron egy éve.

Az alacsony árak leginkább annak köszönhetők, hogy amíg az uniós tagállamokban energiaadót vetettek ki a lakossági áram, illetve fölgáz fogyasztásra, addig nálunk nincs ilyen elvonás. Az energiahatóság egyébként azt ígéri, hogy kiszámítható és szabályozott energiaárakkal kalkulálhatnak hosszabb távon is a fogyasztók.

M1