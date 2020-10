Magyarok is kapták már el kétszer a koronavírust

Meredeken emelkedő szakaszban van a második hullám, 2316 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 61 563-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 47, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 1472-re emelkedett. A gyógyultak száma 16 491. Az aktív fertőzöttek száma 43 600.

2020. október 26. 13:42

Az aktív fertőzöttek 28 százaléka, az elhunytak 36 százaléka, a gyógyultak 29 százaléka budapesti. 2602 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 233-an vannak lélegeztetőgépen – mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos az operatív törzs tájékoztatóján. Hozzátette, fontos, hogy amíg lehet, természetes módon pótoljuk a vitaminokat, vagyis együnk minél több friss zöldséget és gyümölcsöt.

Most az egyéni felelősség a legfontosabb. Mindannyiunk felelőssége, hogy betartsuk az előírásokat annak érdekében, hogy lassítsuk a járvány terjedését, mivel nem mindegy, egyszerre mekkora terhelést kap az egészségügy. Az őszi szünetet töltő diákokat arra kérte, hogy kerüljék a csoportosulásokat és a közös programokat.

Az Országgyűlés mai ülésén tárgyalja a járványügyi szabályok módosítását – mondta Kiss Róbert alezredes. Tájékoztatása szerint több mint harminc esetben azért intézkedtek a rendőrök, mert a tömegközlekedési eszközön utazók nem vagy nem megfelelő módon viselték a maszkot. Elmondta, jelenleg 28 070-en vannak hatósági házi karanténban, közülük 1027-en használják az online ellenőrzésre fejlesztett mobilalkalmazást. Mivel a szomszédos országokban sem lassul a járvány, mindenkit arra kérnek, mérlegeljék, hogy halaszthatatlan-e most a külföldi utazás, illetve azt, hogy külföldön kívánják-e szabadidejüket eltölteni – mondta Kiss Róbert.

Magyarországon tizenegy 14 év alatti gyermek van kórházban koronavírus-fertőzés miatt, ők is inkább alapbetegségük miatt – mondta Müller Cecília újságírói kérdésre válaszolva. Arról is beszélt, hogy Magyarországon is előfordult már, hogy valaki másodszor is megfertőződött a koronavírussal. Elmondta, hogyha szükséges, akkor újabb óvintézkedéseket vezetnek be, de az eddigi szabályokat mindenkinek be kell tartani, mert azok hatékonyak. Közölte, hogy a piacokon mindenképpen érdemes maszkot viselni, illetve ahol nem tartható a 1,5 méteres távolság a szabadban, ott erősen ajánlott a maszkviselés. Elegendő tesztet végzünk

Az országos tiszti főorvos elmondta, hogy közel emgyillió PCR-tesztet végeztek el. Mindezzel párhuzamosan érvényben vannak már a gyorstesztek. A tesztek számával kapcsolatban azt mondta, hogy a WHO a járvány dinamikájához igazítja a tesztelést. Az ellátórendszer értesül az összes koronavírusos betegről. Müller Cecília a tájékoztatón még felhívta arra is a figyelmet, hogy aki betegnek érzi magát, vagy bármilyen tünetet észlel, idén ne látogasson ki a temetőbe halottak napján, otthon emlékezzen meg elhunyt szerettéről, szeretteiről. Amennyiben mégis kilátogatnak a temetőkbe, akkor tartsák be a másfél méteres távolságot, és kerüljék a tömeget.

hirado.hu