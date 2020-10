Hiú ábrándokat kerget Gyurcsány Ferenc és az ellenzék

A baloldali pártok együttműködését szétfeszíthetik az ellentétek, amelyeknek fő forrása Gyurcsány Ferenc DK-elnök, aki minden apró rést kihasznál, hogy magához ragadja a hatalmat az együttműködésen belül.

2020. október 26. 16:14

Bár a politológia elsősorban a jelent elemezi és ritkán foglalkozik azzal, mi várható a jövőben, az egy évvel ezelőtti önkormányzati választás után a Kossuth Klubban rendezett politológusi fórumon a szakértők egyetértettek abban, hogy a baloldali pártok együttműködését szétfeszíthetik majd az ellentétek. Egy év távlatából láthatjuk ezt a fővárosban, a kerületekben vagy Gödön, de a két héttel ezelőtti borsodi időközi választás is még több indulatot hozott a felszínre. Ezt összegezte a kormánypártisággal egyáltalán nem vádolható Hvg.hu múlt heti számában Seres László írása, amelynek cím Ami Borsodban történt, az ellenzék szégyene.

„Aki nettó hatalmi célokból ennyire nyíltan lép túl saját hangzatos elvein, aki ennyire nyíltan üzeni a választóinak, köztük zsidó, roma vagy csak antirasszista szavazóinak, hogy ha kell felemelik az ügyeiket, ha kell simán ejtik azokat, illetve nincs az az elv, amit ne árulnának el egy darab képviselői helyért, az pontosan azt a hatalmi cinizmust reprodukálja, amelynek elvben alternatívája kívánt lenni. Ami történt az nettó határátlépés, de minimum szégyen, gyalázat” – olvasható a cikkben.

A szintén nem kormánypárti 444 portál nyilvánosságra hozta egy februári zárt megbeszélés részleteit, amely legfőképp Karácsony Gergely főpolgármester és Gyurcsány Ferenc konfliktusáról szólt. A főváros vezetésében határozottan látszanak a törésvonalak, a fő konfliktust pedig Gyurcsány Ferenc és a DK okozza – mondta Zárug Péter Farkas politológus a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában. Hozzátette, a DK-n belül fegyelmezett pártélet zajlik, hiszen Gyurcsány Ferenc egy pillanatra sem engedi ki kezéből a hatalmat. Ez pedig a továbbiakban is sok gondot fog okozni az összellenzéki összefogásban, hiszen ott is igyekszik mindent irányítani.

Gyurcsány Ferenc, ahol egy politikai rést észlel, ott határozottan benyomul – hangsúlyozta. Hozzátette, ezt most már a többi ellenzéki párt is észlelte. Éppen ezért kérdéses, hogy az elkövetkezendő időszakban, hogy választják ki a 106 egyéni jelöltet, a jelölés folyamata mennyire lesz konfliktusos vagy attól mentes. Zárug Péter Farkas úgy látja, mindaddig, amíg Gyurcsány Ferenc jelen van egy ellenzéki koalícióban, addig a konglomerátum a centrum jobb oldaláról nem számíthat szavazatra, mivel a ténylegesen jobboldali eszméket vallók számára Gyurcsány Ferenc és a vele való szövetkezés egy vörös vonalat jelent, amit semmi áron nem lépnének át. Hozzátette, természetesen a Jobbik táborából vannak, akik most már az összellenzéki konglomerátumot támogatják. Ez abból is látszik, hogy a párt 18-19 százalékos támogatottsága mára 7-8 százalékra csökkent. A 7-8 százalékba tartozók pedig a következő választásokon már a Fideszre fognak szavazni – mondta a politológus.

Kitért arra is, hogy „2010 óta egymillió fiatal választó érkezett a politikai piacra, akik még gyerekek voltak 2006-ban, amikor Gyurcsány Ferenc Budapest akkori főkapitányával szemeket lövetett ki, és viperával ütötte a békésen tüntetőket”. Így talán abban reménykedik a DK vezetője, hogy ha kellően sokat hangoztatja a nevét, talán az egymillió fiatal választó nagy többségét sikerül megnyernie a koalíció számára. Arról azonban egyelőre korai lenne beszélni, hogy az összellenzéki konglomerátum nyeri meg a következő választást, hiszen a Fidesz pozíciója egyelőre megingathatatlan – emelte ki. Hozzátette, az ellenzék szeret arról beszélni, hogy már leáldozóban van a kormánypártnak, de a számok, illetve a legutóbbi választási eredmények nem ezt mutatják.

hirado.hu