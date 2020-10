Timike már odaát is nagyon égő

„A most már első számú kedvencem (hihetetlen, de le tudta győzni a KDNP-t és a DK-t), a Párbeszéd nevű kamupárt határozati javaslatot nyújtott be arra vonatkozóan, hogy minden nyilvános helyen tiltsák be a magán-, a céges és az állami rendezvényeket. A javaslat vonatkozik a szórakoztató és kulturális eseményekre, beleértve többek között a koncerteket, a futballmérkőzéseket, a kiállításokat és a cirkuszi előadásokat. (Mert a kulturális életnek a Párbeszéd nélkül sincs elég baja).

A pszeudopárt frakcióvezetője, Szabó Tímea felszólította továbbá a kormányt, hogy vezesse be újból az idősek vásárlási idősávját, és minden nyilvános helyen tegye kötelezővé a kétméteres távolság megtartását. Arra a kérdésre, hogy a rendezvénybetiltás a tüntetéseket is érinti-e, azt felelte, hogy ha a demonstrációkon képesek biztosítani a kétméteres védőtávolságot, »márpedig ott az utcán meg lehet oldani«, akkor azokat nem kell betiltani. Hozzátette, az viszont látszik, hogy egy focimeccsen ezt nem lehet megoldani.

Na, most KÖVETELEM, hogy Szabó Tímea ezen a képen saját kis kezecskéjével rajzolja be egyenként az emberek közötti kétméteres távolságokat.

És még mielőtt bárki azzal vádolna, hogy a távolságtartás ellen ágálok úgy általában, sietve hozzáteszem, hogy van olyan, amit messzemenőkig helyeslek.

Például az a távolságtartás nagyon rendjén van, hogy a Párbeszéd távol van tartva mindentől, ami kormányzás.”

Hont András: Nem ágálok a távolságtartás ellen