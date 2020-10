Eurázsia Fórum: Közös érdek az együttműködés a Kelettel

A keleti nyitás politikáját méltatta és a keleti együttműködés elmélyítésének közös érdekét hangsúlyozta a jegybankelnök és a külgazdasági miniszter a Budapest Eurázsia Fórum 2020 című, online konferencián.

2020. október 27. 12:34

A jegybankelnök a 2019-es - akkor még nem online - Eurázsia Fórumon

Matolcsy György MNB-elnök a Budapest Eurázsia Fórum 2020 című, online konferencián.úgy fogalmazott, hogy új korszak, Eurázsia kora következik, Szijjártó Péter pedig azt hangsúlyozta, hogy az eurázsiai kooperáció mélyítése az Európai Uniót is erősíti.

Matolcsy György úgy vélte, miután lassan lezárul az atlanti időszak, "újabb 400-500 éves időszak elején járunk", az Eurázsia korszak előretörését pedig a koronavírus-járvány is felgyorsítja. A XXI. század fő jellemzőjének nevezte a hosszú távú fenntarthatóságot a geopolitikában és a pénzügyi rendszerekben, illetve a technológia és a természet között. A jegybankelnök fontosnak nevezte, hogy az emberiség tanuljon a 40-es és a 70-es évek drámai történéseiből annak érdekében, hogy fenntartható kontinens épüljön és támogatni lehessen Eurázsia integrációját. A háború és az olajválság időszakára nem volt jellemző a fenntarthatóság - emelte ki.



Szijjártó Péter arról beszélt, hogy Magyarország már 2010-ben felismerte a Kelet gazdasági jelentőségének növekedését, és meghirdette a keleti nyitás politikáját, amiért az országot sok támadás érte. Felidézte: azoknak az országoknak a politikusaitól és médiájától érkezett a legtöbb támadás, amelyek a legnagyobb volumenű kapcsolatokat ápolták Kínával, ezért nem foglalkoztak a kritikákkal.



Az eredmények között említette, hogy Magyarország keleti exportja tíz év alatt 22 százalékkal nőtt, a kereskedelmi volumen pedig 25 százalékkal lett magasabb. Tavaly volt az első év Magyarországon, amikor nem Németország, hanem egy keleti ország, Dél-Korea volt az első számú külföldi befektető; a külföldi befektetések 50 százaléka, az új munkahelyek 40 százaléka kötődött keleti befektetőkhöz 2019-ben - jegyezte meg a tárcavezető.



Magyarország érdekelt abban, hogy az Európai Unió erős legyen, még ha vannak is viták arról, hogy ezt a célt miként lehet megvalósítani, egyesült államok vagy erős nemzetállamok útján - fejtette ki Szijjártó Péter. Az eurázsiai kooperáció megerősítése az Európai Uniót is erősíti - mondta a külgazdasági és külügyminiszter utalva arra, hogy az eurázsiai térség a világ GDP-jének 61 százalékát, a globális kereskedelem 76 százalékát adja.



Hsziao-csuan Csu, a Boao Forum for Asia alelnöke, a kínai jegybank (PBoC) volt elnöke azt hangsúlyozta: Magyarország fontos szerepet vállalt Európa és Ázsia között a párbeszéd fenntartásában a koronavírus-járvány ideje alatt. Kiemelte, hogy a járvány kritikus pontot jelent az emberiség történetében, közösen kell megküzdeni vele, anélkül, hogy izolálnánk magunkat.

Eurázsia



A járvány megváltoztatta a világot, annak eredményeként a digitalizáció egyre gyorsabb ütemre vált az élet minden területén, különösen a pénzügyekben - mutatott rá Hsziao-csuan Csu. A volt jegybankelnök, aki három évvel ezelőtt Lámfalussy-díjban részesült, arról is beszélt, hogy az általa vezetett Forum for Asia azon dolgozik, hogy a két kontinens közötti gazdasági kapcsolatokat fejlessze.



