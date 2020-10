Tisztifőorvos: tervszerűen zajlik a védekezés, az egészségügy felkészült

Az egészségügy felkészült, a védekezés tervszerűen zajlik, mindenki megkapja a számára szükséges "legmagasabb szintű ellátást" - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs szerdai online sajtótájékoztatóján.

2020. október 28. 17:21

Müller Cecília elmondta: a koronavírusos betegeket ellátó "első vonalbeli intézmények" mellett már néhány második vonalbeli intézmény, egyetemi klinika is belépett az ellátásba, és további intézményeket is kijelöltek Budapesten és vidéken is.

Közölte: folyamatosan nő a tesztelési kapacitás, az elmúlt 24 órában 15 596 PCR-tesztet végeztek el, és az Országos Vérellátó Szolgálat is belépett a laboratóriumi tesztelést végzők közé.

Hozzátette: a tesztelésnek semmilyen kapacitási határa nincs, azt minden szükséges esetben térítésmentesen elvégzik.

Müller Cecília elmondta, hogy az operatív törzs vizsgálja a Magyar Orvosi Kamara (MOK) járványügyi védekezéssel kapcsolatos javaslatait, amelyekből már néhányat megvalósítottak. Vizsgálják továbbá annak lehetőségét is - mondta -, hogy a meglévő szabályoknak hogyan lehet erőteljesebben érvényt szerezni, azokat betartatni.

Jelezte, továbbra is nyitottak a köztestülettel való együttműködésre.

Az országos tisztifőorvos tájékoztatása szerint folyamatos a praxisok ellátása az influenza elleni védőoltással.

Amelyik háziorvosnak elfogy a vakcinája, továbbiakat igényelhet - tette hozzá.

Kiemelte: senki sincs elkésve az influenza elleni védőoltással, Magyarországon a járvány csúcsa január végére, február elejére várható.

Az oltást követően két hét alatt alakul ki a teljes védettség, "tehát van még idő oltást kérni" - jegyezte meg. Ugyanakkor a koronavírus-járvány miatt bevezetett egyéni védelmi intézkedések - a maszkviselés, a távolságtartás - gátolják az influenza terjedését is - mondta.

Közölte, a felnőtteknek adható, háromkomponensű oltóanyagot Magyarországon gyártják, ez biztonságossá teszi az ellátást, és további jelentős mennyiséget rendeltek.

A három éven aluli gyermekeknek adható védőoltás import készítmény, csütörtökön és pénteken szállítják ki a háziorvosi, gyermekorvosi praxisokba, így jövő héten megkezdődhet az oltások beadása. Ebből a készítményből 104 ezer adag áll rendelkezésre.

Müller Cecília jelezte, a praxisok megkapták a védőoltási tanácsadó testület körlevelét, hogy kiknek a részére ajánlják a vakcinát.

A szakember beszélt arról is, hogy az 1600 szociális intézmény közül 96-ban van jelen a fertőzés, és az ellátottak hat százaléka érintett a fertőzésben.

A 96 intézményből 19-ben egy-egy gondozott tesztje lett pozitív, 44 intézményben 10 vagy annál kevesebb fertőzött van, kettőben "jelentős számú" fertőzöttet tartanak nyilván.

Az országos tisztifőorvos kitért a Veszprém megyei csabrendeki szociális otthonban történt fertőzésekre is.

Elmondta, mind az ápolók, mind a gondozottak nagy számban bizonyultak pozitívnak. A 135 ápolóból 55-nek, míg a 276 gondozottból 214-nek lett pozitív a tesztje. Tünete mindössze 11 ott lakónak van, őket kórházban ápolják.

Operatív törzs: emelkedtek a kiszabható bírságok összeghatárai

Jelentősen emelkedtek a járványügyi védelmi intézkedések megszegése miatt kiszabható helyszíni bírságok összeghatárai - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a szerdai online sajtótájékoztatón.

Kiss Róbert alezredes hangsúlyozta, a házi karantén elrendelésére vonatkozó, az Országgyűlés által hétfőn módosított jogszabály szerdai hatályba lépésével szigorodtak a karanténintézkedések megszegése esetén alkalmazható szankciók.

Példaként említette: abban az esetben, ha a rendőrség ismételt vagy a figyelmeztetés ellenére történő maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyását észleli, a törvény lehetőséget enged 150 ezer forintig terjedő helyszíni bírság kiszabására is.

A rendőrség arányosan, törvényesen látja el a feladatát, szankciót is így szab ki - tette hozzá.

Ismertette: a közigazgatási hatósági ügyek tömegessé válásával szükséges volt az eljárások egyszerűsítése, ezért a Magyarországra belépők esetében nem folytatnak le egyedi közigazgatási hatósági eljárást.

A határátlépésnél a belépő nyilatkozik a lakás pontos címéről, ahol a 10 napos karanténkötelezettség idején tartózkodni fog. A határátlépő közvetlenül a karanténlakáshoz közlekedhet, amit kizárólag egészségügyi, műszaki vagy menetrendi okból szakíthat meg, hazaérkezése után a bejárati ajtóra köteles kitenni a piros figyelmeztető jelzést.

Ha van hozzá megfelelő informatikai eszköze, akkor köteles alkalmazni az úgynevezett karanténszoftvert - mondta.

Közölte: a törvény lehetőséget ad arra, hogy a karanténra kötelezett a beutazás előtt 24 órával megadja a karanténlakás pontos címét a rendőrség honlapján.

Az alezredes felhívta a figyelmet, hogy a karanténra kötelezett a lakást csak orvosi utasításra betegség, illetve életveszély vagy súlyos kárral fenyegető veszélyhelyzet esetén hagyhatja el. Új, hogy a kötelezett az illetékes rendőrkapitányságnak tett bejelentés és a rendőrség tudomásul vétele után hagyhatja el a karanténlakást.

Kiss Róbert beszámolt arról, hogy az elmúlt 24 órában a védelmi intézkedések megszegése miatt 68 esetben intézkedtek a rendőrök. A tömegközeledési eszközökön nem vagy nem megfelelően viselt maszk miatt 12-szer léptek fel, minden esetben figyelmeztetést alkalmaztak. A maszkviselés szabályainak megsértéséért a törvény szeptember 21-ei hatályba lépése óta 680 emberrel szemben történt intézkedés.

Hangsúlyozta: a rendőrök a hétvége óta fokozottan ellenőrzik a maszkviselést az üzletekben és bevásárlóközpontokban. Emiatt kedden 56 esetben intézkedtek, 44 embert figyelmeztettek, 7 helyszíni bírságot szabtak ki és öt szabálysértési feljelentést tettek. A szeptember 21. óta történt 2050 intézkedés nagy része, 1730 figyelmeztetéssel zárult.

A tranzitforgalom szabályainak megszegése miatt egy embert figyelmeztettek és 28 helyszíni bírságot róttak ki.

Tájékoztatása szerint az elmúlt 24 órában 3669 hatósági házi karantént rendeltek el, köztük 499-et a Magyarországra érkezők esetében. A rendőrség kedden 11 556 esetben ellenőrizte a karanténszabályok betartását.

Jelenleg 26 678 hatósági karantén van érvényben, és 1170-en használják az ellenőrzést szolgáló mobiltelefonos alkalmazást.

Az ügyeleti központ vezetőhelyettese elmondta: zökkenőmentes a határforgalom, a teherforgalomban a röszkei autópálya-átkelőnél a belépő oldalon három-, a személyforgalomban a beregsurányi közúti átkelőnél, szintén a belépő oldalon kétórás várakozásra kell számítani.

MTI