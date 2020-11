ZÖLD ÚTON T/13308. A járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes szabályok megállapításáról és a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes törvények módosítása. Az Országgyűlés több ponton módosította a koronavírus-járvány miatt elrendelhető karanténokkal kapcsolatos szabályokat. Három karanténfajta (járványügyi megfigyelés, járványügyi zárlat, hatósági házi karantén) végrehajtásával kapcsolatosan adminisztratív könnyítéseket és szankciókat is tartalmaznak. 2021. június 30-ig meghosszabbította a koronavírus-járvány miatt elrendelt hiteltörlesztési moratóriumot.Célja, hogy egyes kiemelt társadalmi csoportoknak, így a nyugdíjasoknak, a szülőknek, az álláskeresőknek és a közfoglalkoztatottaknak fennmaradjon a hitel- és kölcsönszerződésre, illetve pénzügyi lízingszerződésre vonatkozó törlesztési, fizetési moratórium. Meghatározta a beutazást követően automatikusan alkalmazandó karantén végrehajtásának részletes szabályait is. Háromszorosára, 50 ezer forintról 150 ezer forintra emelte a házi karantén megsértése miatt kiszabható bírság összegét, ide értve a szabályszegések esetén alkalmazandó közigazgatási bírságot is, - egy jogsértő egy nap alatt azonban „csak” 600 ezer forintra büntethető. Általános vita: 256-279 . ELŐTERJESZTŐ ORBÁN BALÁZS, (Miniszterelnökség államtitkára) VEZÉRSZÓNOK BARTOS MÓNIKA, (Fidesz), LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY, (Jobbik), NACSA LŐRINC, (KDNP) Egységes javaslat: szöveges PDF . SZAVAZÁS

FRAKCIÓ IGEN NEM TART. FRAKCIÓ IGEN NEM TART. Fidesz 100 0 0 LMP 0 4 0 KDNP 14 0 0 Párbeszéd 0 0 3 Jobbik 1 11 1 független 1 1 5 MSZP 0 0 10 nemzetiségi képviselő 1 0 0 DK 0 7 0 ÖSSZESEN 117 23 19