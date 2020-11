Dr. prof. PhD Jávor meg a vírus

Doktor úr vagy hazaáruló, vagy egy idióta, bár valószínűleg mindkettő

2020. november 2. 00:14

Küldjük önöknek Jávor Benedek, a Párbeszéd uniós tanácsadója, volt európai parlamenti képviselő Facebook-bejegyzését arról, hogy Magyarországon a koronavírus-járvány katasztrofális szakaszába kezd lépni.

Részlet a bejegyzésből:

„Vízválasztó előtt állunk: a kormány magára hagyta az országot amikor az válságos helyzetbe került. Nem kormányoz, nem cselekszik, némi propagandafüst fejlesztésére futja csak. Ha Magyarország ebbe is beletörődik, ha azt gondolja, hogy nekünk ez is jó, akkor az tényleg így van. Ha elfogadjuk, hogy polgártársainkat, barátainkat, szeretteinket veszítjük el mert az állam számára fontosabbak a kormányfő hobbijai meg a barátok kistafírozása, mint polgárai élete, akkor így fogunk élni.

De akkor mostantól így is fognak bánni velünk.”

A bejegyzés az alábbi linken érhető el: https://www.facebook.com/javorbenedek/posts/4550613688313394

