Karácsony politikai túszként kezeli a fővárost

A mi kezünkben van, hogy eldurvul-e a járványhelyzet itthon, vagy fegyelmezett magatartással közösen megfékezzük a vírus terjedését – hangsúlyozta Kiszelly Zoltán politikai elemző, aki Orbán Viktor miniszerelnök pénteki figyelemfelhívása mellett beszélt a Párbeszéd törvényjavaslatairól és Hadházy Ákos politikai bukásáról is.

2020. november 2. 12:02

A Párbeszéd társelnöke, Szabó Tímea a hét elején 11 pontos javaslatot nyújtott be a parlamentben, amely a párt korábbi tevékenysége és a nyugdíjasok kirekesztése miatt nagy port vert fel. „Szabó Tímea elképzelései ismét alátámasztották, hogy az ellenzéknek nincs igazi válasza a járványkezelésre, kifejezetten csak a kormánykritikára korlátozódik, bármit is kezdeményez a kormány, annak az ellenkezőjét szeretnék” – értékelte a baloldali politikus ötleteit Kiszelly Zoltán, a XXI. Század Intézet regionális igazgatója, aki emlékeztetett arra, hogy a baloldal tavasszal az iskolabezárások ellen szavazott, a járványkezelést segítő felhatalmazási törvényt sem támogatta, míg a mostani javaslatokban korlátoznák a nyugdíjasokat a tömegközlekedés használatában.

Az ellenzék az elmúlt hónapokban Gyurcsány Ferenc konfliktusnövelő politikájának gondolatmenetét követi, és a megoldások helyett a problémák kiélezésére törekszik. „Karácsony Gergely politikai túszként kezeli a fővárost, ezzel az elmúlt héten a Lánchíd-felújítás, vagy a villamos és trolibuszbeszerzés nyomán ismét szembesülhettünk” – emlékeztetett az elemző a főpolgármester tevékenységére. Kiszelly Zoltán meggyőződése, hogy a baloldali politikusok a miniszterelnök-jelöltségért vívott küzdelemben licitálnak egymásra.

„Még a Párbeszéden belül sem dőlt el, hogy ki induljon az előválasztáson, ezért pillanatnyilag Szabó Tímeát és Karácsony Gergelyt is tolják mint lehetséges jelölteket.” A politológus meggyőződése, hogy Hadházy Ákos is ilyen megfontolások miatt támadt a szerencsi baloldali jelölt ellen, s bár első körben az ellenzéki pártok hangadó politikusai visszatámadtak, még kovácsolhat előnyt ebből az akcióból. „A független képviselő már több pártot is megjárt, így a baloldalon is egyre inkább felismerik kiszámíthatatlanságának veszélyeit, elszabadult hajóágyúként veszélyezteti az összefogásukat, ezért is vetődött fel, hogy lekerülhet az ellenzéki jelöltek listájáról a neve” – kommentálta a Hadházy indulását elvető baloldali politikusok szavait Kiszelly.

Meggyőződése, hogy a független képviselő a saját imázsát igyekezett építeni, arra számított, hogy az október 23-i tüntetésen majd százezrek állnak mellé, ám végül két szék között a pad alá esett. „Ha a baloldali előválasztáson ő szerepel a tolnai körzetben a legeredményesebben, akkor az ellenzék kénytelen lesz őt indítani, ám könnyen úgy járhatnak vele, mint Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármesterrel, aki öntörvényűen jár el, így egyre többször kihátrálnak mögüle".

A belpolitikai csatározások és a világjárvány fellángolása közben kevesebb visszhangot kapott, hogy a múlt héten újabb kötelezettségszegési indult Magyarország ellen az uniós menekültügyi jogszabályok helytelennek nevezett alkalmazása miatt. „Brüsszel továbbra sem tett le a migráció erőltetéséről, amely éppen az elmúlt napokban Franciaországban elkövetett terrorcselekmények tükrében rendkívül ellentmondásos” – fogalmazott. Az összefogást hangsúlyozta Orbán Viktor is, amikor a járványügyi szabályok szigorúbb szankcionálásáról beszélt, amit azért is tart hangsúlyosnak Kiszelly Zoltán, mert a jelenlegi helyzetben rajtunk múlik, hogy az előírások betartásával kezelhető szinten maradjon a koronavírus-járvány. „Kezünkben a megoldás, rajtunk múlik, eldurvul-e a helyzet itthon.”

Magyar Hírlap