Olasz Filmfesztivál indul pénteken

November 6-16. között moziban és távmoziban láthatod a legújabb olasz filmeket

November 6-16. között érkezik idén a 18. Olasz Filmfesztivál – Mittelcinemafest a budapesti Puskin moziba, illetve országosan a távmoziba. A Budapesti Olasz Kultúrintézet és az Istituto Luce-Cinecittà közös rendezvényén 13 kortárs olasz alkotást nézhet meg a hazai közönség eredeti nyelven, magyar felirattal. A világjárvány miatt sok filmfesztivál elmaradt, ezért különösen fontos, hogy a program többek között olyan filmeket is kínál, mint a Velencei Filmfesztiválon díjat nyert Miatyánk vagy a több fesztiválon is méltatott Ne félj, ha megölellek, amelyet az 1982-ben a Mediterraneo című filmmel Oscar-díjat nyert Gabriele Salvatores rendezett. Az esemény nyitófilmjét, Francesco Bruni Vajon mi lesz? című alkotását November 6-án vetítik a budapesti Puskin moziban A filmek egy részét Szegeden és Debrecenben is vetítik majd.

2020. november 2. 14:43