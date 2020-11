Covid-rizikó: A rendőrség határozottabban lép fel

A rendőrség határozottabban lép fel a védelmi szabályok megsértői ellen - hangsúlyozta az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs keddi online sajtótájékoztatóján.

2020. november 3. 14:27

Gál Kristóf, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs keddi online sajtótájékoztatóján.közölte: a szigorúbb maszkviselési szabályok megszegése miatt hétfőn 83 esetben intézkedtek a rendőrök üzletekben és más zárt helyeken.

Tizennyolc esetben figyelmeztettek, 26 helyszíni bírságot szabtak ki, 39 embert pedig feljelentettek a rendőrök, akik továbbra is ellenőrzik a tömegközlekedési eszközökön is a maszkviselés szabályait.



Gál Kristóf a hétfői intézkedések közül kiemelte azt, hogy Herceghalomnál egy vonaton utazó férfi a jegyvizsgáló többszöri felszólítására sem volt hajlandó maszkot viselni, és folyamatosan inzultálta, sértegette a vele egy fülkében utazókat. A 49 éves férfi a helyszínre érkező rendőrök felszólítására sem vette fel a maszkot, és továbbra is fenyegette utastársait. Ezért megbilincselték és előállították a budaörsi rendőrkapitányságra. A maszkviselési szabályok megsértése, valamint garázdaság miatt indult szabálysértési eljárás ellene - tette hozzá.



A szóvivő elmondta azt is, hogy a védelmi intézkedések szeptember 21-ei hatályba lépés óta az országban eddig 2460 esetben intézkedtek a rendőrök.



Hétfőn az átutazási szabályokat megsértők közül kilenc embert figyelmeztetésben részesítettek, és 19 helyszíni bírságot szabtak ki.



Hétfőn 4873 hatósági házi karantént rendeltek el, ebből 885-öt határátlépéskor. Jelenleg 30 984 emberrel szemben van érvényben ilyen korlátozó intézkedés. Közülük 2157-en használják az online ellenőrzésre fejlesztett mobilalkalmazást. A rendőrök 13 409 személyes ellenőrzést tartottak a hatósági házi karanténban levőknél, három helyszíni bírságot szabtak ki, 33 esetben pedig szabálysértési feljelentést tettek - ismertette.



Gál Kristóf közölte: kedden a koraesti órákban, a kormányülés után Orbán Viktor miniszterelnök várhatóan bejelentést tesz.

MTI