USA-választás, mindkét jelölt bizakodik

Az Egyesült Államokban helyi idő szerint reggel óta már százezrek voksolnak az szavazóurnáknál, Donald Trump, az újraválasztásáért küzdő republikánus elnök és kihívója, a demokrata párti Joe Biden egyaránt bizakodónak nevezte magát.

2020. november 3. 17:09

Az Egyesült Államok 50 tagállamában és tengerentúli területein kedden megkezdődött a szavazás. Az országban hat időzónában voksolnak, a keleti part egyes tagállamaiban helyi idő szerint reggel hat órakor - de Maine államban például reggel ötkor - órakor nyíltak meg a szavazóhelyiségek.

Az amerikaiak az ország 46-ik elnökét választják meg, de teljes egészében újraválasztják a 435 tagú szövetségi képviselőházat és a szenátus egyharmadát, továbbá több tagállamban a helyi törvényhozást, illetve 11 tagállamban és két tengerentúli területen kormányzót is választanak.



Donald Trump kedd reggel a republikánusokhoz közelálló Fox televíziónak nyilatkozva optimistának nevezte magát. "Biztos esélyem van a győzelemre" - fogalmazott. Az elnök - akinek az országos felmérések elsöprő többsége szerint nincs előnye a Bidennel folytatott versengésben -, úgy vélekedett, hogy Floridában, Texasban, Arizonában nagy arányú győzelmet arat. "Úgy gondolom, hogy Észak-Karolinában és Pennsylvaniában is mi győzünk" - fűzte hozzá.



Az elnök úgy vélekedett, hogy legalább annyi elektorra tesz szert, mint 2016-ban. Négy évvel ezelőtt 306 elektor voksát sikerült megszereznie. A győzelemhez egyébként az 538 elektor közül 270-nek a támogatását kell megszerezni.



Donald Trump elhessegette azokat a sajtóban megjelent feltételezéseket, melyek szerint kedden éjjel - még a levélszavazatok megszámlálása előtt - győztesnek nyilvánítaná magát. Leszögezte, hogy ezt csakis akkor teszi meg "amikor meglesz a győzelem".



Joe Biden még hétfőn éjjel, a pennsylvaniai Pittsburghben tartott kampánygyűlésén nyilatkozott. "Az az érzésem, hogy nagy győzelem felé tartunk" - mondta.



A választásokon több mint százmillióan éltek az előzetes szavazás lehetőségével levélben vagy személyesen, és szakértők ez alapján is arra számítanak, hogy magas lesz a részvétel.



MTI