Kezdődik Amerika választási éjszakája

A hivatalban lévő 74 éves Donald Trump kihívója a 77 éves Joe Biden. Ők minden idők legidősebb elnökjelöltjei.

2020. november 3. 21:53

Elnököt választ az Egyesült Államok. A hivatalban lévő 74 éves Donald Trump kihívója a 77 éves Joe Biden. Ők minden idők legidősebb elnökjelöltjei. Kampányaikat az úgynevezett csatatérállamokban fejezték be, ott, ahol nem hagyományosan republikánusokra vagy demokratákra szavaznak az emberek, hanem az aktuális politikai helyzet határozza meg a választói akaratot. Az elnökválasztás eredményére valószínűleg napokat kell majd várni – hangzott el az M1-en.

Ma van az elnökválasztás napja az Egyesült Államokban. A jelöltek az utolsó percig kampányoltak. Országjáró körútjuk utolsó állomásain azokat az államokat keresték fel, amelyekben a szavazók között sok a bizonytalan, és valószínűleg szoros eredmény születik majd.

Ezekben az úgynevezett csatatérállamokban fejezte be kampánykörútját Donald Trump amerikai elnök, a Republikánus Párt elnökjelöltje. Mondott beszédet Wisconsinban, Michiganben, Észak-Karolinában és Pennsylvaniában is.

A demokrata Joe Biden, aki korábban Barack Obama alelnöke volt, szintén ezeket az államokat hagyta a kampánya végére. A választást megelőző napon Ohióban, illetve Trumphoz hasonlóan Pennsylvániában próbálta meggyőzni a szavazókat.

Az idei elnökválasztáson is döntő lehet, hogy hogyan voksolnak majd az emberek ezekben az államokban, ahol egyelőre még a közvélemény-kutatók sem tudják megjósolni a győztest.

Mindkét politikus elsősorban a gazdaság helyzetével, az egészségügy reformjával és a koronavírus-járvány kezelésére vonatkozó javaslatokkal kampányolt.

A járvány alapvetően meghatározza a választói hangulatot: eddig ugyanis több mint kilencmillió amerikainál diagnosztizálták a fertőzést, és a vírus következtében 230 ezer ember hunyt el.

A járvány is hozzájárult ahhoz, hogy idén rendkívül sokan döntöttek úgy, hogy levélben küldik el voksaikat vagy élnek a korai szavazás adta lehetőséggel.

Az emberek órákig várakoztak maszkban, egymástól megfelelő távolságra, hogy szavazzanak. Hétfőig 99 millió amerikai adta le így a voksát, ami nagyon magas részvételi arányt jelez.

Az Egyesült Államokban az elnökjelöltnek nem elég megszereznie a voksok többségét, hogy bekerülhessen a Fehér Házba. Azt, hogy ki töltheti be az elnöki tisztséget, az elektorokból álló testület dönti el. Ez az amerikai választási rendszer egyik legkülönösebbnek tartott intézménye.

Minden államnak a népességarányához képest megfelelő számú elektora van. Az egyes tagállamokban a győzelmet arató jelölt megszerzi a tagállam valamennyi elektorát.



Az elektori kollégium 538 főből áll, a szabályok szerint az a jelölt győz, aki 270-nél több elektort tud magáénak mondani.

Országszerte helyi idő szerint reggel öt, illetve hat órakor kezdődik a voksolás, azaz a keleti part mentén már zajlik a választás. A szavazóhelyek legtovább New Yorkban és Észak-Dakotában lesznek nyitva, helyi idő szerint este kilencig.

New Hampshire két kistelepülés egyébként már véget is ért a voksolás.



Az amerikai–kanadai határnál fekvő Dixville Notch-ban és a tőle húsz kilométernyire délre eső Millsfieldben több mint fél évszázada hagyományosan november 3-án nulla órakor nyitják meg a szavazóhelyiséget.

Mindkét helyen már az eredmények is megszülettek: Dixville Notch-ban öten voksoltak, valamennyien Joe Bidenre adták le szavazatukat. Millsfieldben Donald Trump győzött, 16 választó rá szavazott.

Előrejelzések szerint országos szinten nem lesz ilyen egyszerű a győztes megállapítása –mondta az M1-en Járai Judit washingtoni tudósító.

„A levélben beérkező szavazatokat november 3-án, azaz kedden, a választás napján nem fogják tudni még megszámolni. Hanem csak a személyesen, november 3-án leadott szavazatok megszámolására kerülhet sor. Ebben az esetben fennállhat annak a veszélye, hogy valamelyik jelölt a személyesen leadott szavazatok fényében győztesnek kiáltja ki magát. Ám a levélben leadott szavazatok számolása után kiderülhet, hogy más az eredmény, és az delegitimálhatja a november 3-án valamelyik politikus által kihirdetett győzelmet” – magyarázta Járai.

Nemcsak a levélszavazatok összesítése lassíthatja a végeredmény kihirdetését, amire egyes vélemények szerint akár napokat is várni kell, hanem az is, hogy sok államban szoros eredményre készülnek. Donald Trump és Joe Biden is nagy létszámú jogászcsapattal készül a választási eredmények felülvizsgálására.

Eközben New York belvárosában bedeszkázták az üzletek, kávézók kirakatait. Az Egyesült Államok több nagyvárosában, köztük például a szövetségi fővárosban, illetve Philadelphiában is már a múlt héten megkezdték ezeket az óvintézkedéseket, és torlaszokkal erősítették meg a Fehér Ház védelmét is. Sokan attól tartanak, hogy az urnazárást követően zavargások törhetnek ki a nagyobb városokban.

Mindkét jelölt bizakodik a győzelemben Donald Trump kedd reggel a republikánusokhoz közel álló Fox televíziónak nyilatkozva optimistának nevezte magát.

„Biztos esélyem van a győzelemre” – fogalmazott. Az elnök – akinek az országos felmérések elsöprő többsége szerint nincs előnye a Bidennel folytatott versengésben – úgy vélekedett, hogy Floridában, Texasban, Arizonában nagyarányú győzelmet arat.

„Úgy gondolom, hogy Észak-Karolinában és Pennsylvaniában is mi győzünk” – fűzte hozzá. Az elnök úgy vélekedett, hogy legalább annyi elektorra tesz szert, mint 2016-ban. Négy évvel ezelőtt 306 elektor voksát sikerült megszereznie.

Donald Trump elhessegette azokat a sajtóban megjelent feltételezéseket, amelyek szerint kedden éjjel – még a levélszavazatok megszámlálása előtt – győztesnek nyilvánítaná magát. Leszögezte, hogy ezt csakis akkor teszi meg „amikor meglesz a győzelem”.

Joe Biden még hétfőn éjjel, a pennsylvaniai Pittsburghben tartott kampánygyűlésén nyilatkozott.

„Az az érzésem, hogy nagy győzelem felé tartunk” – mondta.

A választásokon több mint százmillióan éltek az előzetes szavazás lehetőségével levélben vagy személyesen, és szakértők ez alapján is arra számítanak, hogy magas lesz a részvétel.

Chad Wolf: Nincs jele külföldi beavatkozási kísérletnek

Nincs jele az amerikai választási folyamatba történő külföldi beavatkozási kísérletnek – jelentette ki Chad Wolf ügyvivő belbiztonsági miniszter az interneten tartott sajtókonferenciáján kedden, a szavazás napján.

A tárcavezető hangsúlyozta: az Egyesült Államokból sehonnan nem érkezett jelzés arra vonatkozóan, hogy „külföldi szereplők kompromittálták vagy manipulálták volna a szavazást”, a voksolás rendben zajlik.

Az amerikai kormányzat – és magán kiberbiztonsági cégek – korábban többször arra hívták fel a figyelmet, hogy orosz kínai és iráni szereplők megpróbáltak behatolni politikusok, pártok és helyi választási szervezetek és irodák számítógépes rendszereibe. Ezt a keddi nap folyamán egyelőre nem tapasztalták – erősítette meg Chad Wolf.

A politikus megerősítette azokat a sajtóértesüléseket, melyek szerint a déli Georgia állam egyik megyéjében kora reggel – nem sokkal a választási helyiségek megnyitása után – technikai problémák mutatkoztak, az elektronikus választási rendszer nem működött. A választási bizottság azonban azonnal kiküldött szavazócédulákat, így a helybéliek zavartalanul leadhatták voksaikat.

A sajtótájékoztatón a belbiztonsági minisztérium egyik munkatársa, Christopher Krebs elmondta: tudomása szerint egy-két helyről érkezett ugyan jelentés az elektronikus rendszer átmeneti zavarairól, de a rendszer az egész országban jól működik.

