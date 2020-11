Trump jól áll a győzelmet biztosító billegő államokban

A felméréseknek ellentmondanak az eredmények, Floridát és Texast is megnyerhette az elnök.

2020. november 4. 11:44

Donald Trump republikánus párti amerikai elnök 213, Joe Biden demokrata párti elnökjelölt 238 elektori szavazatot nyert el az amerikai elnökválasztás legfrissebb állása szerint. Legalább 270 elektort kell megszerezni a végső győzelemhez. (Az elektori kollégium jelentőségéről itt írtunk.)

Azokban az államokban, ahol már megtörtént az urnazárás, és megkezdődött a szavazatok összeszámlálása, Donald Trump huszonkettőben szinte biztosan nyert (Alabama, Arkansas, Dél-Dakota, Dél-Karolina, Észak-Dakota, Florida, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nyugat-Virginia, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Wyoming), Joe Biden pedig tizenkilencben (Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Kalifornia, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Hampshire, New Jersey, New York, Oregon, Rhode Island, Új-Mexikó, Vermont, Virginia, Washington) és a fővárosban, Washington D. C.-ben, illetve Nebraska egyik választókerületében.

A fenti államok többsége republikánus vagy demokrata bástya, az igazi verseny azonban a billegő (csatatér-) államokban zajlik, amelyek közül már többen a végéhez közeledik a szavazatszámlálás, s a részeredmények alapján jól áll az elnök. A kulcsfontosságú küzdelmek közül a Fox News amerikai hírcsatorna szerint Floridában és Texasban is Trump győzött, előbbiben 51,3, utóbbiban 52,2 százalékos eredménnyel. Mindkét államban magas a szavazatok feldolgozottsága. Szintén megnyerhette a hivatalban lévő elnök Ohiót (53,4 százalék) és Iowát (53,2), amelyek szintén billegő államoknak számítanak. Florida, Ohio, Iowa és Texas mellett (amelyek 29, 18, 6, illetve 38 elektort adnak) Georgiában (16), Michiganben (16), Észak-Karolinában (15), Pennsylvaniában (20) és Wisconsinban (10) is Trump vezeti a helyi szavazást, noha mindegyik államban Biden győzelmét jósolták a közvélemény-kutatók.

A billegő államok közül úgy tűnik, Arizona (11 elektor) és Minnesota (10) is a demokrata elnökjelölt mellett tette le a voksát. Joe Biden még a 2016-os választáson Trumppal szemben induló Hillary Clintonnál is rosszabbul szerepel a jelenlegi állás szerint – állapították meg a Fox News konzervatív hírtelevízió szakértői. Az összes leadott szavazatból eddig 66,9 millió voksot szerzett Biden, 65,2 milliót Trump.

Napokig, hetekig eltarthat a végső eredmény kihirdetése

Egyáltalán nem biztos, hogy már szerdán tudni fogjuk a keddi amerikai elnökválasztás eredményét. A koronavírus-járvány miatt ugyanis közel százmillió levélben leadott szavazat érkezett, amelyeknek az összeszámolása sokkal több időt vesz igénybe. Egyes szövetségi államok már bőven a választás napja előtt megkezdték összeszámolni ezeket a szavazatokat (például Florida vagy Észak-Karolina), míg mások úgy döntöttek, hogy csak a választások után állnak neki (például Pennsylvania vagy Michigan).

Négy évvel ezelőtt a választások eredménye már közép-európai idő szerint reggel fél kilenc körül megszületett – amikor Donald Trump megszerezte a szükséges 270 elektor szavazatát. Idén egészen más lehet a helyzet.

Az is előfordulhat, hogy néhol a levélszavazatok már a választások után érkeznek be – de addig, amíg a feladás napja legkésőbb a választás napjára esik, érvényes szavazatnak számít. Az AP hírügynökség szerint egyes államokban közismerten lassú a postai szolgáltatás, és például Nevadában a kedden feladott levelek a következő héten, november 10-én kerülhetnek csak kézbesítésre. Ez kevésbé fog számítani a hagyományosan demokrata (például Washington) vagy hagyományosan republikánus (például Alaszka) államokban, de megkerülhetetlen lesz a billegő államokban.

Ilyen szempontból a billegő Wisconsin, Michigan vagy Pennsylvania eredménye kulcsfontosságú lehet, és ezekben az államokban aligha lesz eredmény szerdán.

A The Washington Post napilap szerint jól előrejelezheti a határidőket a márciusban tartott előválasztás. Akkor a személyesen leadott szavazatok összeszámolása átlagosan 15 óráig tartott, míg a levélben érkezett voksoké hat napig.

A felmérések szerint Donald Trump szavazóbázisának a nagy része személyesen adta le a voksát a választások napján, míg Joe Biden szavazóinak a fele levélben szavazhatott. A hivatalban lévő elnök akár a bíróságon is megtámadhatja ezeknek a levélszavazatoknak az érvényességét a kritikusnak számító csatatérállamokban, erre maga Trump többször is tett utalást.

Ha valamelyik jelölt nem fogadja el a választások eredményét, kérheti az újraszámolást, ami újabb napokkal hosszabbítja meg a hivatalos eredmény kihirdetését. 2000-ben a floridai szoros eredmények miatt az ifjabb George Bush ellen induló demokrata jelölt, Al Gore az alkotmánybíróság szerepét betöltő legfelsőbb bíróság döntését kérte. A bíróságnak 36 napig tartott döntést hozni, ám végül Florida sorsa nem Al Gore javára dőlt el. Ha idén is hasonló lenne a helyzet, akkor a hat konzervatív és három liberális bíróból álló törvényszék várhatóan szintén Donald Trumpnak adna igazat.

A Fox News szerint hivatalosan december 14-ig kell eldőlnie a végső eredménynek: ekkor gyűlnek össze az elektorok az adott szövetségi államban, hogy leadják a közvetlen szavazatukat az elnök és az alelnök személyére. (Az elektori kollégium jelentőségéről itt írtunk.) Az Egyesült Államok új elnökét végül 2021. január 20-án iktatják be.

