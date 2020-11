Tahó vagy fiam, nagy tahó

2020. november 6. 01:40

Riportot közölt Magyarországról az amerikai hetilap, amelyben megszólalt a főpolgármester is. „2022 lehet az utolsó esély. Ha Orbán hatalmon marad, a demokratikus intézmények megszüntetése teljessé válik” – mondta Karácsony az újságíróknak. Az amerikaiak szerint vidéken nagy a miniszterelnök népszerűsége, mert „itt még a sötét erők elleni védelmezőként” tekintenek Orbán Viktorra.

Átfogó riportot közölt az amerikai Time magazin Magyarország politikai helyzetéről – cikküket a 24.hu szemlézi. A hetilapnak megszólalt többek között Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere is, aki szerint ahhoz, hogy legyőzzék a Fideszt, az ellenzéki politikusoknak össze kell fogniuk. Ha ez sikerült, akkor az ellenzék feladata az lesz, hogy középre irányítsák a szélsőséges szavazókat. Szerinte a választásnak nem Orbánról kell majd szólnia. Egy új, egységes platformot kell kitalálniuk, amiben az egészségügy és a gazdaság feltámasztása lesz középpontban.

„Meg sem kellene említenünk Orbán nevét” – jelentette ki a pár százalékon mért Párbeszéd politikusa.

Karácsony arról is beszélt, szükség lenne rá, hogy az EU-tól önkormányzatok is le tudjanak hívni forrásokat, mert félő, hogy Orbán a támogatásokat a támogatói és párttársai között osztja majd szét. „2022 lehet az utolsó esély. Ha Orbán hatalmon marad, a demokratikus intézmények megszüntetése teljessé válik” – mondta az amerikai riportereknek Karácsony.

A főpolgármester úgy vélekedik, ahogy a válság elmélyül, egyre több magyar kérdőjelezi meg azt, „miként gazdagodtak meg Orbán szövetségesei az elmúlt évtizedben”.

„Gazdasági növekedés volt, mióta 2010-ben kormányra kerültek. Most van egy igazi krízis, amit menedzselniük kell” – magyarázta az újságírónak az ellenzéki politikus. A cikk szerzője azt írja, Budapesten nyerni egy dolog, de „vidéken elég nagy a miniszterelnök népszerűsége, mert itt még a sötét erők elleni védelmezőként tekintenek rá”.

A riport kitér az elmúlt 8 hónap magyar belpolitikai eseményeire is. A cikkben azt írják, hogy Orbán Viktor márciusban teljhatalmat adott magának a rendeleti kormányzással, a koronavírussal kapcsolatos adatokat pedig olyan szigorúan kontrollálták, hogy az orvosok elmondása szerint nem is beszélhettek nyíltak a krízisről. Emlékeztettek, hogy aki álhírt terjesztett az interneten a járvánnyal kapcsolatban, könnyen börtönbe kerülhetett.„A kevés megmaradt független újságot is próbálja elhallgattatni a kormány, a Színház- és Filmművészeti Egyetemet pedig privatizálták, és Orbán a szövetségesei kezébe adta a hatalmat” – teszik hozzá.

