Ideje becsatolni az öveket.”

Demeter Szilárd

„Néhány gyors megállapítás:

1. Joe Biden megnyerte a választást. De nem Magyarországon.

2. A hogyanról lehet vitatkozni, fogják is vitatni, de Amerikából eztán ne oktassák ki a Föld többi országát demokráciából, a választások tisztaságából stb.

3. A progresszív média minden sajtószakmai szabályt felrúgott, bizonyítván, hogy tényleg nem létezik független és objektív újságírás. Qed

4. Biden elnök úr kijelentése, miszerint az LMBTQ-jogok emberi jogok (vagyis: a származtatott jogokat besuvasztotta a deklaratív jogok közé), izgalmas időszakot vetít előre. A kultúrharc fokozódni fog. Bármi lehet alapvető emberi jog. És még örülhetünk, ha egyáltalán emberi jogokról fogunk beszélni.”

Joe Biden megnyerte a választást, de nem Magyarországon

Márki-Zay Péter

„Tavaly májusban Washingtonban számos republikánus és demokrata politikussal találkoztunk, mindannyian egyhangúlag elítélték, ahogy Orbán Viktor leépítette a demokráciát, rasszista gyűlöletkampányokat folytat, de érthetően őket leginkább a kínai és orosz befolyás erősödése, a nyugati szövetségi rendszer elárulása zavarta. Amikor a hazai koncepciós perek elleni jogi védelemről és a Szabad Európa Rádió újraindításáról tárgyaltunk, egyértelmű volt, hogy amíg Trump az elnök, ő mindezt meg tudja akadályozni - ő volt az egyetlen Putyin-lekötelezett Washingtonban, aki ezáltal közvetve Orbán barátja is volt. Nagy öröm a magyaroknak, Amerikának és az egész világnak, hogy az Egyesült Államok kedden leváltott egy olyan elnököt, aki le akarta állítani a szavazatszámlálást (de csak azokban az államokban, ahol az neki kedvezőtlen volt), aki válogatott ostobaságokat és hazugságokat állított gátlástalanul, és megvetően nyilatkozott a nőkről, mexikóiakról, a szövetségesekről, de még a háborús hős John McCain-ről is...

Mindennek ellenére az amerikai nemzet iránti nagyrabecsülésem miatt nyilvánosan mindeddig kerültem az állásfoglalást ebben a kérdésben - nem úgy, mint hazánk külügyminisztere, aki Orbánt (és attól tartok mindannyiunkat) képviselve néhány hete a Fidesztől belpolitikában megszokott ALPÁRI STÍLUSBAN TÁMADTA LE AZ USA LEENEDŐ ELNÖKÉT.

Ekkora »böszmeséget« régen csinált Orbán - nyilván Putyintól úgy értesült, hogy idén is Trump fog nyerni. Putyin trollhadserege négy éve még el tudta ezt intézni (akkor is Orbán volt az első, aki még a sok jóérzésű amerikainak is elfogadhatatlan Trump mellé állt), idén azonban már nem. Szomorú időszak következik az Orbánhoz hasonló korrupt diktátorokra, ha Amerika végre fellép a körözött bűnözőket és terroristákat befogadó, egy orosz kémbankot Budapestre telepítő, amerikai (és magyar) komoly adófizető vállalatokat adóhatósági zaklatással, ÁFA-csalásokkal megzsaroló, a kínaiak előtt Európa kapuját kitáró Fidesz ellen.

Sokan kívánatosként emlegetik, mások szitokszónak tartják az Európai Egyesült Államok kifejezést, mert nyilvánvalóan mást és mást értenek alatta. Amerika négy év alatt bebizonyította, hogy még egy kimondottan közveszélyes elnök sem képes tönkretenni, nem képes a demokráciát Orbán mintájára felszámolni, az egyes államok, megyék és városok önállósága még az elnök szavánál is erősebb. Vannak fékek és ellensúlyok, és van egy minden bűnöző ellen fellépő szövetségi nyomozóhatóság, az FBI. Kívánom, hogy Trump is kövesse a két Bush, Clinton és Obama elnökök példáját, akik egymást tiszteletben tartva adták át hivatalukat utódjaiknak, és a mai napig gyakran szerepelnek együtt. Sokat kell még tanulnunk Európában, hogy ne 27 kormányfő, hanem 500 millió európai valódi demokráciája lehessünk!”

Orbánnak egyetlen barátja volt Amerikában – most az is elbukott

Veczán Zoltán