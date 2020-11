Ma kezdődik az Egy Csepp Egészségfeszt

A közelgő Diabétesz Világnap alkalmából mától november 15-éig egyedülálló online rendezvénysorozatot szervez az Erős Antónia által létrehozott Egy Csepp Figyelem Alapítvány. Az egycseppegeszsegfeszt.hu weboldalon Egészség - Táplálkozás - Mozgás - Lélek – Tudomány témákban lesznek online programok. Emellett öt délutánon át a MOM Park Bevásárlóközpontban felállított stúdióból élőben jelentkeznek szakemberek és neves műsorvezetők talkshowkkal, tanácsadásokkal, ismeretterjesztő webinárokkal, és az alapítvány munkatársai a járványügyi előírásokat betartva ingyenes szűréseket végeznek. A Kék Kör Túra kezdeményezés pedig arra hív, hogy elsősorban virtuálisan „gyűjtsük” össze az Országos Kékkör távját, a 2550 km-t a diabétesz megelőzéséért! A kék kör az ENSZ és a Nemzetközi Diabétesz Szövetség kezdeményezésére a cukorbetegség egyezményes jelképe.

2020. november 9. 16:20

Egy Csepp EgészségFeszt elnevezéssel az Egy Csepp Figyelem Alapítvány idén speciális módon rendezi meg hagyományos november 14-i Diabétesz Világnaphoz kötődő eseményét. Az egyszeri nagyrendezvényt a járványhelyzet miatt áthelyezte az online térbe, és november 9-15-ig egy egész héten át tartó műsorfolyammal szórakoztatja, tájékoztatja az egyes programokba bekapcsolódó érdeklődőket.

A programok tematikus besorolást kapnak, melyek a következők: Egészség - Táplálkozás - Mozgás - Lélek – Tudomány. Az egyes témákhoz kapcsolódó eseményeket egy virtuális műsorújság foglalja össze az egycseppegeszsegfeszt.hu weboldalon, míg az online programok az alapítvány Facebook oldalán és Youtube csatornáján követhetők.

Az Egy Csepp EgészségFeszt főtámogatója a magyar fejlesztésű Dcont® vércukormérő készülékcsaládot gyártó 77 Elektronika Kft. A virtuális tér mellett a MOM Park Bevásárlóközpont 1. emeletén egy mobil stúdióból szerdától vasárnapig délutánonként élő, streamelt adással jelentkeznek be népszerű műsorvezetők, Erős Antónia, Barabás Éva, Szellő István, Solti Ádám és Tokár Tamás. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával, hírességek, cukorbeteg résztvevők, orvosok és dietetikusok részvételével valósulnak meg egyebek mellett az egészség-talkshow-k, valamint a virtuális Teddy Maci kórház, ahol orvostanhallgatók a „diabétesz ambulanciát” is bemutatják a gyerekeknek.

A beszélgetések a tudomány legújabb eredményeit, a cukorbetegség kezelésének jövőjét is érintik. Körbejárják a lélek egyensúlyát érintő kérdéseket is, beleértve a koronavírus-járvány hatását, és fiatal cukorbetegek osztják meg tapasztalataikat. Az Egy Csepp Figyelem Alapítvány bemutatja legújabb hiánypótló kiadványát is Dani útja címmel, mely egy 1-es típusú diabétesszel élő kisgyerek betegútját mutatja be a tünetektől az ellátáson át a diabétesz mindennapokig, kitérve a rendszeres testmozgás fontosságára is. Az infografika és a hozzá kapcsolódó háttéranyag a jövőben beépül az alapítvány pedagógusoknak szóló ingyenes diabétesz képzési programjába. A nap további részében egészséges életmódról és cukorbetegségről szóló videókkal, webinárokkal jelentkeznek az alapítvány által felkért szakemberek.

A MOM Parban szerdától vasárnapig, délutánonként ingyenes vércukormérésen és vérnyomásmérésen vehetnek részt a látogatók, de kizárólag a járványügyi előírásoknak megfelelően, vagyis maszkban, fertőtlenítéssel, távolságtartással. Bárki bekapcsolódhatnak a Kék Kör Túra közösségi kihívásba is az alapítvány mobil stúdiója mellett felállított gyaloglógépen vagy virtuálisan.

A cél a kilométerek gyűjtésével az Országos Kékkör távjának, a 2550 km-nek a megtétele, ami az Erős Antónia által az elmúlt 15 évben vezetett Diabétesz Séta koronavírus-járvány miatt átalakított változata. A Kék Kör Túrán megtett távot egy virtuális térképen követhetik nyomon, mely a Magyar Természetjáró Szövetség segítségével készült el. A kihívás vasárnap délután 5 óráig tart, majd ezt követően a játékosok között a szervezők kisorsolják a fődíjat, egy mountain bike kerékpárt.

A kék kör az ENSZ és a Nemzetközi Diabétesz Szövetség kezdeményezésére a cukorbetegség egyezményes jelképe. A Kék Kör Túrával az Egy Csepp Figyelem Alapítvány arra hívja fel a figyelmet, hogy napi 30 perc mozgással sokat tehetünk a 2-es típusú diabétesz megelőzéséért és a szövődmények kialakulásának elkerüléséért, késleltetésért, valamint, hogy a sport a cukorbetegek számára az életminőség jelentős javulását, a jobb vércukorértékeket jelentheti. A kihívásra a cukorbetegek online jelentkezését is várják, de számukra szóló tematikus előadásokkal, tanácsadásokkal, valamint receptversennyel is készül az alapítvány.

Hasznos és szórakoztató programnak ígérkeznek a dietetikai-talkshow-k is a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége közreműködésével, valamint a Kötény-staféta videós kihívás melyben Pataki Zita, Csonka András, Peller Anna, Németh Kristóf és további hírességek főznek konyhájukban. Fontos eseménynek számít évről évre az alapítvány patikai programja, a Cseppont Patikahetek is. November 9-22. között jelentős kedvezménnyel vásárolhat bárki bizonyos egészségügyi mérőeszközöket több száz patikában. Bővebb információ a programokról: egycseppfigyelem.hu

gondola