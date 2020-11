77-re nő a koronavírusos betegeket fogadó intézmények száma

Keddtől 77-re nő a koronavírusos betegeket fogadó intézmények száma Magyarországon az emberi erőforrások miniszterének rendelkezése alapján - közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs hétfői online sajtótájékoztatóján.

2020. november 9. 18:17

Müller Cecília hozzátette: külön intézményeket jelölnek ki a koronavírusos gyerekek, illetve a dialízis-kezelésre szorulók ellátására.

Az országos tisztifőorvos ismertette: Magyarország "jól áll" a betegágyak vonatkozásában, jelenleg a betegágyak 60 százaléka foglalt, és rendelkezésre állnak intenzív ágyak, illetve lélegeztetőgépek. Ugyanakkor "ezeket működtetni is kell", az egyre növekvő betegszámot az orvosoknak, ápolóknak ki is kell szolgálniuk.

Azért, hogy Magyarországon egy beteg se maradjon ellátatlanul, akinek kórházi kezelésre van szüksége, Kásler Miklós miniszter úgy rendelkezett, hogy keddtől valamennyi aktív betegellátást nyújtó fekvőbeteg-intézmény belép a koronavírusos betegek ellátórendszerébe.

Ezzel párhuzamosan a miniszter elrendelte a halasztható műtétek felfüggesztését - tette hozzá Müller Cecília. Az onkológiai és kardiológiai betegeket továbbra is ellátják, nagyon szigorú szabályok mellett folytatódhatnak a transzplantációs, valamint a reprodukciós eljárások is - mondta.

Müller Cecília kiemelte, csak azokat a beavatkozásokat halasztják el, amelyek nem okoznak a betegeknek súlyos, tartós egészségkárosodást, a sürgős beavatkozásokat pedig továbbra is megszokott rendben végzik el.

Közölte: hétfőre 5162-vel nőtt az azonosított fertőzöttek száma, a járvány kezdete óta 114 778 ember fertőződött meg a vírussal Magyarországon. Az aktív fertőzöttek száma 86 134. Jelenleg 6061 embert kezelnek kórházban és 415-en vannak lélegeztetőgépen.

Rámutatott: "nehéz napokat élünk", a járvány egész Európában fokozódik, több országban teljesítőképességének határán van az egészségügyi ellátórendszer. A járvány nagyon intenzíven terjed, ezért mindent meg kell tenni a megbetegedések számának csökkentéséért, a járványgörbe ellaposításáért - hangsúlyozta, egyúttal megköszönve az egészségügyi dolgozók munkáját.

Az oktatásról közölte: a középiskolákban és az egyetemeken áttérnek a digitális oktatásra, a kollégiumokat bezárják, azonban az óvodákban és az általános iskolákban zavartalanul folyik tovább a megszokott oktatás.

Közlése szerint 86 óvodában (az összes ilyen intézmény 3 százalékában) és 11 iskolában (0,4 százalék) rendeltek el rendkívüli szünetet, továbbá 134 osztályban (4,35 százalék) és 17 iskolában (0,6 százalék) digitális órarendet.

Újságírói kérdésre Müller Cecília az őszi-téli időszakban feltétlenül szükségesnek nevezte a többlet vitaminbevitelt. Ugyanakkor a túlzott vitaminszedéstől óvva jelezte: napi 500 milligramm C-vitamin és 2000 nemzetközi egység D-vitamin szedése javasolt. A nyomelemek - cink, szelén - szedésével kapcsolatban érdemes kikérni a háziorvos tanácsát - javasolta az országos tisztifőorvos.

Operatív törzs: 453 alkalommal intézkedtek a maszkviseléssel kapcsolatban

A rendőrség a hétvégén 453 alkalommal intézkedett a maszkviselés szabályainak figyelmen kívül hagyása miatt - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a hétfői online sajtótájékoztatón.

Kiss Róbert alezredes elmondta: 18 esetben intézkedtek a hétvégén azért, mert a tömegközlekedéssel utazó nem tartotta be a maszkviselés szabályát.

Emellett a hétvégén az üzletekben történő maszkviselés szabályainak be nem tartása miatt 409 esetben intézkedtek.

Az ügyeleti központ helyettes vezetője elmondta: Orbán Viktor miniszterelnök nem sokkal az operatív törzs tájékoztatója előtt újabb védelmi intézkedéseket jelentett be. Ha a rendkívüli jogrendről szóló törvényjavaslatot az Országgyűlés kedden elfogadja, kedd éjféltől este 8 és hajnali 5 óra között kijárási tilalom lép életbe, és minden gyülekezés, rendezvényszervezés tilos lesz - tette hozzá.

Az újabb védelmi intézkedéseket ismertetve közölte: ha a parlament megszavazza a rendkívüli jogrendről szóló javaslatot, az üzleteknek, fodrászatoknak és kisipari szolgáltatóknak 19 órakor be kell zárniuk, hogy 20 órára - amikor a kijárási tilalom életbe lép - mindenki hazaérhessen. A sportrendezvényeket zárt kapussá teszik, a családi rendezvényekre is korlátozásokat vezetnek be - tette hozzá.

Kiss Róbert arra kérte az embereket, hogy tartsák szem előtt: a védelmi intézkedések betartásával maguk és mások életét, testi épségét és egészségét védik.

A hétvégi adatokról szólva elmondta: a tömegközlekedésben nem, vagy nem megfelelően hordott maszk miatt 2 embert figyelmeztetésben részesítettek, 4 helyszíni bírságot szabtak ki és 12 szabálysértési feljelentést tettek. Szeptember 21. óta van érvényben ez a szabály, azóta 809 alkalommal kellett intézkedniük, mert az emberek nem tartották be az előírást.

Az üzletekben, közintézményekben é76 embert figyelmeztettek, 221 helyszíni bírságot szabtak ki és 12 feljelentést tettek. Emiatt ugyancsak a szabályok bevezetése óta 2387 intézkedésre volt szükség.

A Magyarország területén átutazókat is ellenőrizték a rendőrök hétvégén, a tranzitszabályokat megsértők közül 3 embert figyelmeztettek, 116-tal szemben helyszíni bírságot szabtak ki és 6 feljelentést tettek.

Beszámolt arról is, hogy kiemelten ellenőrizték a vendéglátóhelyeken a maszkviselés és a korlátozott nyitvatartás szabályait, csak Budapesten 17 vendéglátóhelyen tapasztaltak szabálytalanságokat, ezért feljelentéseket tettek. A vendéglátóhelyek ellenőrzésénél 12 bezárásáról döntöttek, mivel a tulajdonosok, illetve üzemeltetők nem gondoskodtak a szabályok betartatásáról. Ezek közül 10 vendéglátóhely Budapesten, 2 Borsod-Abaúj-Zemplén megyében van.

A hatósági házi karanténban levőket a hétvégén 43 259 alkalommal ellenőrizték a helyszínen, az elmúlt két napon 12 782 ilyen korlátozó intézkedést rendeltek el, így jelenleg 36 356 ember van hatósági házi karanténban. Közülük 3169-en vállalták, hogy a hatóságok elektronikusan, mobiltelefonos applikációval ellenőrizzék, betartják-e a karanténszabályokat.

Beszámolt arról is, hogy a járvánnyal összefüggésben 480 bűncselekmény miatt indult eljárás, 90 gyanúsítottat hallgattak ki.

Kérdésre válaszolva elmondta: a hétvégén a veszélyhelyzeti védelmi intézkedések betartását ellenőrizve országosan 639 szabályszegővel szemben intézkedtek. Közülük 49 embert figyelmeztetésben részesítettek, 390-nel szemben helyszíni bírságot alkalmaztak, 200 embert pedig feljelentettek. Külön kiemelte a Budapesti Rendőr-főkapitányság munkáját: célzottan ellenőrizték a vendéglátóhelyeken a maszkviselés és a nyitvatartás szabályait, és szombatról vasárnapra virradóra 9 vendéglátóhely bezárásáról döntöttek - mondta, hozzátéve, továbbra is arra kérik az üzemeltetőket és tulajdonosokat, hogy tartassák be a szabályokat.

MTI