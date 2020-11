Bírságok a szabálytalan maszkviselét miatt

2020. november 10. 13:41

A rendőrség hétfőn 144 alkalommal intézkedett a maszkviselés szabályainak figyelmen kívül hagyása miatt, 146 alkalommal pedig a kijárási korlátozás szabályainak megsértése miatt - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a keddi online sajtótájékoztatón.

Kiss Róbert alezredes elmondta: hétfőn 24 alkalommal kellett intézkedniük, mert nem vagy nem megfelelően viselték a maszkot a tömegközlekedési eszközön, kilenc embert figyelmeztettek, öten helyszíni bírságot kaptak és tíz embert feljelentettek a rendőrök. A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló kormányrendelet szeptember 21-ei hatályba lépése óta 833 személlyel szemben kellett intézkedniük a rendőröknek a tömegközlekedésben nem, vagy nem megfelelően hordott maszk miatt.



Az üzletekben és közintézményekben a maszkviselés szabályainak be nem tartása miatt hétfőn 113 alkalommal intézkedtek, ebből 41 esetben figyelmeztettek, 45 helyszíni bírságot szabtak ki és 27 embert feljelentettek. A szabályok bevezetése óta 2500 intézkedésre volt emiatt szükség.



Hétfőn az átutazási szabályokat megsértők közül 37 kapott helyszíni bírságot, egy embert pedig feljelentettek.



A maszkviselés szabályainak be nem tartása miatt hétfőn a rendőrök két napra bezártak egy edelényi pékséget és egy kazincbarcikai sörözőt. Kiss Róbert elmondta: az edelényi pékségben az egyik alkalmazott, az üzemeltető és a pékség egyik vásárlója sértette meg a maszkviselés szabályait. Két ember helyszíni bírságot kapott, egyet pedig a rendőrök feljelentettek. A kazincbarcikai sörözőben az üzemeltető, a pultos és öt vendég nem vagy nem megfelelően viselte a maszkot, itt három ember helyszíni bírságot kapott, négyet pedig feljelentettek.



Hétfőn 3941 hatósági házi karantént rendeltek el, jelenleg 36 078 emberrel szemben van érvényben ilyen korlátozó intézkedés, közülük 3190-en használják az online ellenőrzésre fejlesztett mobilalkalmazást. A rendőrök hétfőn 15 221 esetben személyesen ellenőrizték a házi karantén szabályainak betartását.



A kijárási korlátozás ellenőrzése során 146 esetben kellett intézkedniük hétfőn, hat esetben figyelmeztettek, 95 esetben helyszíni bírságot szabtak ki és 45 embert feljelentettek.



Az alezredes elmondta: hétfőn szavaz az Országgyűlés a különleges jogrendről szóló törvényjavaslatról, a törvényjavaslat elfogadása esetén még kedden megjelenik a Magyar Közlönyben az új veszélyhelyzeti védelmi intézkedésekről szól kormányrendelet. Közölte: a kormányrendelet általános rendezvényszervezési, rendezvénytartási valamint gyülekezési tilalmat vezet be, valamint 20 és 5 óra között kijárási tilalmat léptet életbe.



A kormányrendelet szabályozza a vendéglátóüzletek, éttermek, szabadidős létesítmények látogatásának tilalmát, a sportrendezvények zártkapussá tételét, a családi és magánrendezvényeken részvétel részletszabályait.



Közölte: a kormányrendelet hatályba lépését követően a részletszabályokról részletes tájékoztatást adnak.

