Intő jel Amerikából 2022-re

Mindent elárulnak a magyar ellenzék Joe Biden győzelmére adott heves reakciói.

2020. november 11. 09:56

Emlékeznek még? A 2016-os amerikai elnökválasztás után attól volt hangos a nemzetközi balliberális sajtó, hogy Donald Trump kizárólag az oroszok hekkertámadásainak köszönhetően tudott győzni – most viszont, amikor valóban számtalan gyanús eset látott napvilágot a Joe Bidennek kedvező visszásságok kapcsán, a demokratikus intézményrendszer elleni támadásról beszélnek a balliberálisok már akkor is, ha valaki csak felveti a csalás gyanúját. Szintén sokatmondó, hogy a Jobbiktól a Demokratikus Koalícióig mindegyik ellenzéki párt ujjong a 78 éves politikus győzelme miatt, aki első intézkedései között eltörli az egyes muszlim országok állampolgárainak bevándorlását tiltó rendeletet.

Mindez két dolgot biztosan elárul a magyar ellenzéki politikusokról: 2022-ben minden létező, akár vitatható eszközt is be akarnak majd vetni a győzelmük érdekében, illetve már alig várják, hogy Soros György támogatásával a hátuk mögött lebontsák a szigorú magyar bevándorláspolitika fizikai és jogi elemeit.

Négy évvel ezelőtt, a 2016-os amerikai elnökválasztási kampányban folyamatosan azzal támadták Donald Trumpot, hogy az oroszok segítségével akar hatalomra jutni. Ezt a vádat nemcsak az amerikai, hanem az egész nemzetközi balliberális sajtó megállás nélkül harsogta. Amikor pedig Donald Trump négy évvel ezelőtt meglepetésszerű győzelmet aratott Hillary Clintonnal szemben, a toleran­ciát és elfogadást hirdető liberálisok az utcára vonultak, nem tudták elfogadni az amerikai választópolgárok demokratikus döntését, arról beszéltek, hogy Trump kizárólag az oroszok hekkertámadásainak köszönhetően tudott győzni.

Donald Trumppal szemben azonnal elképesztő lejárató kampány indult, amely egész elnökségét végigkísérte. A médiaelemzések alapján hatalmas ellenszélben kellett az elmúlt négy évben dolgoznia, a róla szóló sajtóhírek szinte teljesen egészében negatívak voltak, a demokrata politikusok és a deep state, a „mélyállam” a sajtóval együttműködve igyekezett megbuktatni az elnököt. Még a mostani választás előtt fél évvel is impeachment eljárást (alkotmányjogi felelősségre vonást) akartak elindítani ellene, mindenféle mondvacsinált vádak alapján akarták jogi eszközökkel eltávolítani a hatalomból.

Ezekről az állításokról szinte kivétel nélkül bebizonyosodott, hogy hazugságok voltak. Három évvel az orosz vádak megfogalmazása után ismerték csak el, hogy a Robert Mueller vezette vizsgálóbizottság nem talált semmilyen bizonyítékot arra, hogy Donald Trump választási kampánytörzse vagy munkatársai csakugyan egyeztettek vagy összejátszottak volna oroszokkal. Emellett szintén csak most októberben derült fény arra, hogy hírszerzési jelentések szerint 2016-ban a demokrata jelölt és egykori külügyminiszer Hillary Clinton hagyhatta jóvá a Donald Trump későbbi elnök elleni, orosz kapcsolatról szóló lejárató kampányt, amely lényegében megbénította az elnököt hosszú hónapokon keresztül a ciklusa kezdetén.

A nyilvánosságra került dokumentumok szerint az amerikai hírszerzők egy orosz hírszerzési anyagból arról értesültek, hogy Clinton 2016. július 26-án – tehát aznap, amikor a demokraták elnökjelöltje lett – jóváhagyta egyik tanácsadója javaslatát, hogy besározzák és botrányba keverjék Donald Trumpot, azt állítva, hogy az oroszok beavatkoznak az érdekében. Donald Trumpot a 2016-os kampány idején és azt követően is úgy próbálták lejáratni, hogy összekötötték a demokrata e-mail-szervereket a vádak szerint feltörő orosz hekkerekkel, és a balliberális sajtóban megállás nélkül azt állították, hogy Moszkvával összejátszva kaparintotta meg Hillary Clinton elől az elnöki posztot.

Magyarán, a nemzetközi balliberális sajtó Hillary Clinton és a demokraták utasítását követve mindenféle alap nélkül indított összehangolt lejárató kampányt Trump ellen. Sőt a demokraták lejárató kampányát szinte szóról szóra lemásolták a hazai balliberális politikusok is, ahogy Donald Trumpot, úgy Orbán Viktort is rendszeresen orosz befolyással vádolták meg ezekben az időkben, a nagy nemzetközi lapok is többször szerepeltették egy címlapon a három vezetőt.

Mindez azért érdekes, mert a mostani elnökválasztás során a levélszavazatok kapcsán számtalan olyan információ látott napvilágot, amely felveti a csalás gyanúját, maga Donald Trump is arról beszél, hogy több államban is az eredményt érdemben befolyásoló visszásságok történtek, emiatt nem fogadja el a választás eredményét és bírósági pereket indít. A hazai balliberális sajtó komolytalannak nevezi a vádakat, ráadásul a legnagyobb közösségi oldalak rendre törlik azokat a tartalmakat, amelyek a választási csalásokról szólnak.

A hazai nemzeti oldalnak mindez azt üzeni, hogy 2022-ben minden eddiginél keményebb küzdelemre kell felkészülni, minden lehetséges eszközt bevetnek majd ezek a globális körök. Az mindenesetre a mostani botrányos amerikai elnökválasztás után kijelenthető, hogy innentől kezdve az amerikaiaknak minden hitelessége szertefoszlott azzal kapcsolatban, hogy más országokat kioktassanak ilyen típusú kérdésekben. A kioktatás kérdése már csak azért is nagyon fontos, mert a Soros György által dollármilliókkal támogatott Joe Biden győzelmével a „puha demokráciaexport” eszközét előszeretettel alkalmazó Obama–Clinton-időszak tér majd vissza, amellyel igyekeztek érvényesíteni akaratukat Magyarországon is, elég csak a Goodfriend-misszió­ra és a 2014-es kitiltási botrányra gondolni. Ezek az események nyílt politikai nyomásgyakorlási eszközök voltak a liberális demokraták részéről, miután a konzervatív magyar kormány több olyan intézkedést is hozott, amelyek ideológiai okokból nem tetszettek a liberális demokrácia élharcosainak.

A hazai balliberális oldal szemmel láthatóan abban reménykedik, hogy az új, demokrata vezetésű amerikai adminisztráció majd segítségükre lesz 2022-ben; a Jobbiktól kezdve Gyurcsány Ferencig kitörő örömmel fejezték ki gratulációjukat Joe Bidennek és Kamala Harrisnek. Azt eddig is tudtuk, hogy a Jobbik a hatalom megszerzése érdekében minden kérdésben képes szembeköpni saját magát, de Joe Biden győzelme kapcsán még inkább nevetségessé tették magukat. Míg 2014-ben Balczó Zoltán a Jobbik ellen összeesküvő globális hatalom részeként beszélt az akkori alelnökről, 2016-ban pedig Vona Gábor gratulált Donald Trump győzelméhez, most már önfeledt szervilizmussal gratulálnak Joe Bidennek, és azt írják, Donald Trump vereségével a „félrevezetés és a tényeket figyelmen kívül hagyó tömegmanipuláció” szenvedett vereséget.

Beszéljük világosan: egy olyan Soros György által támogatott embert követ a magyar ellenzék szinte összes pártja, akinek egyik első intézkedése beengedni a bevándorlókat, illetve több millió illegálisan ott tartózkodónak megadni az állampolgárságot. Ezzel kapcsolatban se legyenek kétségeink, Magyarországon ők is ugyanerre készülnek, csak még nem mernek róla nyíltan beszélni, sokkal inkább más, számukra kedvezőbb napirendi ügyeket igyekeznek zászlajukra tűzni.

Magyarországon ugyanakkor ennél sokkal kedvezőtlenebb nemzetközi helyzetben is kétszer tudott kétharmados győzelmet aratni a nemzeti oldal, sőt a liberálisok nyomása ellenére is szembe tudott szállni az illegális bevándorlással. Így az amerikai kapcsolatok várható változása (romlása) ellenére 2022-ben ismét jó esélye van a kormányoldalnak az újrázásra, ezzel egy időben viszont a fideszes kampánytervezőknek sok jogos következtetést kell levonniuk a mostani elnökválasztásból, illetve az azt megelőző négyéves balliberális politikából, amely kezdettől fogva a Trump-elnökség aláásásáról és lejáratásáról szólt.

Deák Dániel

A szerző a XXI. Század Intézet vezető elemzője

Magyar Nemzet