A magyar labdarúgó-válogatott története során negyedszer kijutott az Európa-bajnokságra, mivel a pótselejtező csütörtöki döntőjében a hajrában fordítva 2-1-re legyőzte az izlandi csapatot a Puskás Arénában.

A zárt kapus találkozón az izlandiak szereztek vezetést a 11. percben, mert Gylfi Sigurdsson könnyen fogható szabadrúgását Gulácsi Péter "bevédte". A 88. percben a csereként beállt Nego Loic egyenlített, majd az Eb-részvételt érő gólt Szoboszlai Dominik lőtte a hosszabbításban, a labda a bal kapufáról vágódott a hálóba.

A négy éve nyolcaddöntős magyar válogatott története során először jutott ki kétszer egymás után a kontinensviadalra. A jövő nyárra halasztott Eb-n a németekkel, a világbajnok franciákkal és a címvédő portugálokkal szerepel majd azonos csoportban, utóbbi kettővel a Puskás Arénában csaphat össze.

A magyarok legközelebb vasárnap lépnek pályára, Szerbiát fogadják a Nemzetek Ligájában.



Európa-bajnoki pótselejtező, A divízió, döntő:

Magyarország-Izland 2-1 (0-1)



Puskás Aréna, zárt kapus, v.: Björn Kuipers (holland)

gólszerzők: Nego (88.), Szoboszlai (92.), illetve G. Sigurdsson (11.)

sárga lap: Szalai A. (63.), illetve G. Sigurdsson (5.), Ingason (95.)



Magyarország: Gulácsi - Botka, Orbán, Szalai A. - Fiola (Lovrencsics, 61.), Kalmár (Sigér, 61.), Nagy (Nego, 84.), Szoboszlai, Holender (Nikolics, 72.) - Szalai Á. (Könyves, 84.), Sallai



Izland: Halldorsson - Palsson, R. Sigurdsson, Arnason, Magnusson - Sigurjonsson (Ingason, 87.), Gunnarsson (Skulason, 83.), G. Sigurdsson, J. Gudmundsson (Bodvarsson, 73.) - Bjarnason, Finnbogason (A. Gudmundsson, 73.)



I. félidő: 11. perc: Az izlandiak szabadrúgáshoz jutottak a magyar 16-os jobb sarkához közel, Gylfi Sigurdsson középre tartó lövése pedig átcsúszott Gulácsi kezei között (0-1).



II. félidő:



88. perc: Nikolics passzát Arnason Palssonra rúgta, úgy pattant a labda Nego elé, aki az ötös jobb sarkáról a jobb alsó sarokba lőtt (1-1).

92. perc: Szoboszlai a 16-os előteréből, középről a bal alsó sarokba lőtt, a labda a kapufáról vágódott a hálóba (2-1).



Bár a csapatok üres lelátók előtt vonultak a játéktérre, az egyik kapu mögötti szektor tetejére két magyar zászló közé a Szózat első két sorát feszítették ki, alulra pedig a "mindent bele!" feliratot a Puskás Arénában, amely kívülről a magyar nemzeti színekben pompázott a fényfestéstől.

A találkozó elején jobbára a vendégek vezettek támadásokat, az első védést is Gulácsi mutatta be, szerencséjére Palsson közelről éppen a kezébe fejelte a labdát egy szöglet után. Másodjára viszont hatalmasat hibázott a magyar kapus, aki szó szerint bevédett egy könnyen fogható szabadrúgást. Negyedóra elteltével felocsúdott a magyar csapat, a letámadás egyre jobban működött, így átvette a játék irányítását, de az első kaput eltaláló lövés az izlandi kapus ölébe hullott. Néhány perccel később Orbán fejese már jobban megdolgoztatta Halldorssont, aki azonban leért a rövid sarokra.

A szünetig hátralévő időben nem változott a játék képe, az izlandiak többnyire átengedték a területet és labdaszerzés utáni gyors ellenakciókra rendezkedtek be, így a magyarok lassú támadásépítéssel próbálkoztak. Mindkettőben volt veszély, egy ízben Botka mentett az utolsó pillanatban, de Gulácsinak is voltak védései, míg az izlandi kapu előtt Sallai és Holender is ígéretes pozícióból lőhetett, de mindkét kísérletet könnyedén védte az izlandi hálóőr, Szoboszlai szabadrúgása pedig nem sokkal kerülte el a jobb felső sarkot.

Fordulás után a szigetországiak egyre kevésbé jutottak el Gulácsi kapujáig, így a magyarok egyértelmű mezőnyfölényben futballoztak, a vendégek stabil védelmét pedig Szoboszlai sarkazása bontotta meg, ám Szalai Attila lövését így is blokkolni tudták a védők. Ezt leszámítva viszont a támadásokból hiányoztak az ehhez hasonló váratlan megoldások, emiatt a magyar csapat hiába birtokolta sokkal többet a labdát, ez helyzetekben nem nyilvánult meg.

Ahogy telt az idő, úgy növekedett a nyomás az izlandi kapun, de a kulcspasszokba rendre hiba csúszott, így csupán az átlövési kísérletek jelentettek némi veszélyt.

Sokáig úgy tűnt, a hajrában sem sikerül felőrölni a vendégek védelmét, vagy rést találni rajta, mert a második félidőben komoly védésre sem volt szüksége az izlandi kapusnak, hogy megőrizze csapata számára a minimális előnyt. Csakhogy előbb a csereként beállt Nego talált a kapuba, majd a hosszabbításban Szoboszlai kapufás gólt lőtt, ezzel a hajrában váratlanul a maga javára fordította a sorsdöntő találkozót a magyar válogatott.

A magyar csapat tagjai az üres lelátók ellenére mind a négy oldalra kirohantak "ünnepeltetni" magukat és még 15 perccel a lefújás után is a pályán énekeltek, táncoltak.

Görögtűz fogadta a magyar válogatott buszát a Puskás Arénához érkezve, az Istvánmezei útnál. A magyar drukkerek csütörtök este ennyit tehettek. Aztán szűk félórájuk maradt, hogy hazaérjenek, miként arra a helyszínre siető rendőrök is figyelmeztették őket.

Ugyanezekben a percekben vált ismertté Marco Rossi kezdőcsapata. A szövetségi azt már szerda esti sajtótájékoztatóján előrebocsátotta, hogy Szalai Ádám és Nagy Ádám is kezdeni fog. Nem lehetett kérdéses Gulácsi Péter, Szoboszlai Dominik, Willi Orbán, Sallai Roland, de újabban Szalai Attila helye sem. Kleinheisler László lehetett volna talán a meglepetésember, de ő betegség miatt nem csatlakozhatott a kerethez. Az őszi mérkőzések alapján valószínű volt, hogy Fiola Attila és Holender Filip lesz a két szélső. Az egyetlen kisebb meglepetés, hogy Rossi megbontotta a Lang Ádám, Willi Orbán, Szalai Attila hátvéd hármast, Lang helyett Botka Endre került be. Fiolával ők ketten szerepelnek az NB I-ben, a többiek légiósok.

Így állt fel tehát a magyar válogatott: Gulácsi – Botka, Orbán, Szalai A. – Fiola, Kalmár, Nagy Á., Szoboszlai, Holender – Sallai, Szalai Á.. A koronavírussal megfertőződött kapitány nem lehetett jelen a találkozón, egyik segítője, Cosimo Inguscio helyettesítette.

Az izlandi kezdőcsapat a következő volt: Halldórsson – Pálsson, R. Sigurdsson, Árnason, H. Magnússon – Sigurjónsson, A. Gunnarsson, G. Sigurdsson, J. Gudmundsson – B. Bjarnason, A. Finnbogason. Ez is a papírforma.

– Kellemes nyáreste… – felelte mosolyogva az időjárást firtató kérdésemre az egyik izlandi újságíró. Egész pontosan, a kettőből az egyik… – Én Bécsből jöttem, a kollégám Münchenből, csak ezért lehetünk itt, Izlandot jelenleg lényegében képtelenség elhagyni – tette hozzá.

Ha nézők nem is lehettek jelen a stadionban, az európai szövetség, az UEFA ellenőre legalább egy molinó kihelyezését engedélyezte. „Hazádnak rendületlenül / Légy híve, oh magyar” – olvashattuk a Szózat első két sorát. „Otthon az, ahova hazatérsz. Ahol valaki vár este” – ezt pedig Wass Albert írta. Csütörtök este az otthon melegéhez az is hozzátartozott, hogy a tévé előtt ülünk és legalább így szurkolunk a magyar labdarúgó-válogatottnak.

Az első helyzet Izland adódott, szöglet után Pálsson fejesét Gulácsi fogta üggyel-bajjal. Rögtön ezután a leghíresebb izlandi játékos, Gylfi Sigurdsson sárga lapot kapott Szoboszlai akasztásáért. A 11. percben aztán Izland megszerezte a vezetést. Orbán és Holender állította meg együttes erővel és sajnos szabálytalanul Gudmundssont. A szabadrúgásból Gylfi Sigurdsson tekert kapura, éppen Gulácsi feje fölé, aki – talán mert meg akarta fogni – a kapuba ejtette a labdát (0-1).

Kiderült, bizony nagyon hiányoztak a drukkerek, nehezen oldódott a görcs, a 22. percig kellett várni az első magyar helyzetre. Szoboszlai szögletéből Orbán fejelt, de Halldórsson kapusnak ez nem okozott gondot. A mieink – többnyire Szoboszlai –, amint arra lehetőség kínálkozott, egyből az izlandi kapu elé ívelték a labdát, de ezzel nem sikerült veszélyt teremteni. A 29. percben Botka tisztázott az utolsó pillanatban Bjarnason elől, ez is meleg volt. Egy szép támadás végén Sallai lőhetett kapura, sajnos, ugyanúgy, mint korábban Holender, gyengén. Mégis, mintha ez lett volna a jel, ezután végre bátrabban, ötletesebben játszottak a mieink. A 41. percben Szoboszlai végezhetett el szabadrúgást 18 méterről, tökéletes helyről, fölé lőtte, majd rögvest izlandi kontra következett. Az első félidő utolsó percére is jutott egy-egy lehetőség: Szoboszlai (35 méterről!), illetve Sigurdsson lőtt, mindkét kapus védett, szünetre maradt a 0-1.

Az 52. percben szép egyérintős játék végén Szalai Attila lövése megpattant egy izlandin, Haldórsson már feküdt, de a labda a kapu mögé hullott. Végre sikerült beszorítani a vendégeket, járt a labda, már csak a gól hiányzott. Rossi kettős cserére adott utasítást: Fiola és Kalmár helyett Lovrencsics és Sigér jött be. A 65. percben, ha kicsit bátrabb, Nagy Ádám harcolhatott volna ki büntetőt. Aztán bejött Nikolics is (Holendert váltva), s egyre fogyott az idő. Ahelyett, hogy fokozta volna az iramot, visszaesett a magyar csapat, sőt majdnem Izland növelte az előnyét.

Amikor már-már temettük az esélyt, egy lecsorgó labdát a szintén csereként beállt Nego vágott a hálóba a 88. percben.

S ezzel nem volt vége, a 91. percben Szoboszlai a fél pályánál megkapta a labdát, végigvitte a tizenhatosig, a gyönyörűen kilőtte a hosszút, a labda a kapufáról vágódott a hálóba.

Gondoltam, 20 méterről csak ellövöm az utolsó percben – Szoboszlai

„Sallai balra elvitt egy embert, így befelé el tudtam menni. Gondoltam, húsz méterről csak ellövöm az utolsó percben, hála Istennek, sikerült – idézte fel a győztes gólt Szoboszlai Dominik. – Az első tíz perc nem volt könnyű, nem úgy kezdtünk, ahogy akartunk, de szerencsére összekapta magát a csapat. Nagyon fontos volt, hogy a szünetben mindenki egymásra figyelt, nem hajtottuk le a fejünket. Jól cseréltünk, Nego is betalált, utána én is meg tudtam lőni a magam gólját, és ezzel kijutottunk ez Eb-re.”

„A törökök ellen a 82.-ben rúgtam a gólt, most kicsit később, de így legalább esélyük sem volt válaszolni. Nehéz felfogni, hogy mi minden történt ezzel a góllal, de... Most szeretnék menni ünnepelni.”

„Remélem, a vírus nem fogja megakadályozni az Eb-t, örülök, hogy itthon játszhatunk, és remélem, hogy telt ház előtt tudunk majd szerepelni.”

Életemben nem kaptam ilyen gólt – Gulácsi

„Egy csapat vagyunk, küzdünk egymásért – kezdte Gulácsi Péter. – Nem volt könnyű meccs a kapott gól után, de megérdemelten nyertünk. Irányítottuk a meccset, több helyzetünk volt... Nehéz szavakat találni, nyolcvan percig cikáztak a gondolatok a fejemben, próbáltam egyben tartani magamat. Köszönöm a srácoknak, hogy a végén ilyen körülmények között, de megnyertünk a meccset.”

„Az ember próbálja tovább ellátni a feladatát, de életemben nem kaptam ilyen gólt, egyszerűen kicsúszott a labda a kezemből. Mondhatjuk, hogy kapus vagyok, történhet ilyen, de pont ezen a meccsen, ilyen körülmények között nyilván nem történhet. Egy-egyig nem volt lelkileg könnyű, de hogy ilyen módon, még a rendes játékidőben meg tudtuk fordítani a meccset, az egyszerűen szenzációs. Látszik, hogy ez a csapat nagyon egyben van.”

„Elképesztő motiváció volt, nem sok játékosnak adatik meg, hogy világversenyen otthon szerepeljen. Megérdemeltük a végén, ha megnézzük, hogy milyen közel álltunk a selejtezőben, mennyi sérültünk volt. Egy nálunk magasabban rangsorolt csapat ellen jó játékkal sikerült fordítani, abszolút megérdemelt, hogy ott vagyunk. Óriási ünnep lesz Magyarországnak, bízom benne, hogy akkor már szurkolók előtt játszhatunk, amikor Budapesten pályára lépünk az Eb-n.”

Ezeket a körülményeket nem kívánom senkinek – Szalai Ádám

„Egy ilyen fontosságú mérkőzést így elkezdeni nem túl hálás feladat, de ismét megmutattuk, hogy félelmetes, ami a csapatban benne van, ahogy az utolsó percekig küzdünk és megyünk. Van már egy majdnem világsztár szintű játékosunk, aki eldönti az ilyen mérkőzéseket” – mondta Szalai Ádám.

„Azok a körülmények, amik voltak az elmúlt két napban, nem kívánom senkinek egy ilyen mérkőzésnél: elveszíteni az egész edzői stábot, FaceTime-on beszélgetni a taktikáról, a félidőben egy ilyen játékrész után megoldást találni FaceTime-on keresztül, ez azért nem egyszerű. Hihetetlenül hálás vagyok, hogy ennek a csapatnak a tagja lehetek, és már másodszor ott lehetünk az Eb-n.”

A Mainz támadója rendkívül nehéz időszakát éli, klubcsapatában szeptember közepe óta nem lépett pályára, ám van, amiből motivációt meríthet.

„Hihetetlenül sok erőt kapok a családomtól, a szövetségi kapitánytól és a társaktól, kiállnak mellettem, és elfogadnak olyannak, amilyen vagyok. Nagyon nehéz hónapok vannak mögöttem, az első tétmeccsem volt több mint két hónap után, de próbálok pozitív maradni, és a csapatnak a tőlem telhető legtöbbet megadni.”

A MAGYAR VÁLOGATOTT ÚTJA A 24-ES DÖNTŐIG

A mieink – a pótselejtező előszobáját jelentő 2018-as Nemzetek Ligája-kiírást is beleszámítva – 16 tétmérkőzést játszottak az Eb-kvalifikáció során: ezek közül 9-et megnyertek, 1 döntetlenre végződött, 6 pedig vereséggel ért véget.

EB-SELEJTEZŐK

2019. március 21., csütörtök

Szlovákia–MAGYARORSZÁG 2–0 (Duda 42., Rusnák 85.)

2019. március 24., vasárnap

MAGYARORSZÁG–Horvátország 2–1 (Szalai Á. 34., Pátkai 76., ill. Rebic 13.)

2019. június 8., szombat

Azerbajdzsán–MAGYARORSZÁG 1–3 (Emreli 69., ill. Orbán 18., 53., Holman 71.)

2019. június 11., kedd

MAGYARORSZÁG–Wales 1–0 (Pátkai 80.)

2019. szeptember 9., hétfő

MAGYARORSZÁG–Szlovákia 1–2 (Szoboszlai 50., ill. Mak 40., Bozeník 56.)

2019. október 10., csütörtök

Horvátország–MAGYARORSZÁG 3–0 (Modric 5., Petkovic 24., 42.)

2019. október 13., vasárnap

MAGYARORSZÁG–Azerbajdzsán 1–0 (Korhut 10.)

2019. november 19., kedd

Wales–MAGYARORSZÁG 2–0 (Ramsey 15., 47.)

AZ E-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE 1. Horvátország 8 5 2 1 17–7 +10 17 2. Wales 8 4 2 2 10–6 +4 14 3. Szlovákia* 8 4 1 3 13–11 +2 13 4. MAGYARORSZÁG* 8 4 – 4 8–11 –3 12 5. Azerbajdzsán 8 – 1 7 5–18 –13 1

Félkövér: kijutott az Eb-re.

*: bejutott a Nemzetek Ligája playoffjába, vagyis az Eb pótselejtezőjébe.

Dőlt: kiesett, s az NL-en keresztül sem juthatott ki.

A selejtező összes eredménye itt!

EB-PÓTSELEJTEZŐ, A-LIGA

Elődöntő, 2020. október 8.

Bulgária–MAGYARORSZÁG 1–3

Döntő, 2020. november 12.

MAGYARORSZÁG–Izland 2–1

Mint ismert, a magyar válogatott a Nemzetek Ligája első, 2018-as kiírásának összesített rangsorában elcsípett 31. helynek köszönhetően vehetett részt az Eb-pótselejtezőben.

A mieink 2018-as NL-csoportmérkőzései

Szeptember 8., szombat

Finnország–MAGYARORSZÁG 1–0

Szeptember 11., kedd

MAGYARORSZÁG–Görögország 2–1

Október 12., péntek

Görögország–MAGYARORSZÁG 1–0

Október 15., hétfő

Észtország–MAGYARORSZÁG 3–3

November 15., csütörtök

MAGYARORSZÁG–Észtország 2–0

November 18., vasárnap

MAGYARORSZÁG–Finnország 2–0

