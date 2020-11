Vegyesen buzgó hála és fáradtság

„Demokráciát csinálni márpedig nem könnyű.

71 teljes napig fenntartani pedig végképp egy sok türelmet, megértést, kreativitást és energiát igénylő folyamat.

Vegyesen buzog bennem a hála, a fáradtság, a szomorúság, a csalódottság és a büszkeség.

Nem adjuk fel a harcot, még ha a vírus miatt ki is kényszerültünk költözni. Nem adjuk fel, és nem felejtjük el a blokádot.

A világ legnagyobb közhelye jut csak eszembe, miszerint az “élet egy örök tanulás”, de amit 71 nap alatt megtanultam, azt tényleg nem gondoltam volna korábban és tényleg nem felejtem el soha.

Megyünk tovább. A feltételeink nem teljesültek, szóval a küzdelmünk megmarad.

Kimondhatatlan hálát érzek minden támogató felé.

Az egyetem mi vagyunk, a blokád pedig addig tart, amíg a hatalmi elnyomás meg nem szűnik.”

Csernai Mihály: Demokráciát csinálni márpedig nem könnyű

----------------------

Hát akkor nézzük az első kommentet!

Az ifjú Ortogenész, aki Platón Akadémiájának volt a hallgatója, nekiszegezte a kérdést a mesternek:

- Hány esztendő kell ahhoz, hogy magam is olyan bölcs legyek, mint te?

- Tíz - válaszolta Platón..

- Olyan sok? - hűlt el Ortogenész.

- Tévedtem, neked húsz évre is szükséged lesz - toldotta meg tízzel Platón.

- Most meg miért dupláztad meg az éveket? - kérdezte Ortogenész.

- Én sem vagyok tévedhetetlen, a te esetedben lesz az harminc is."