Varga Judit: "Mi vagyunk a fekete bárány..."

A Die Welt című konzervatív német lap "Mi vagyunk a fekete bárány, csak azért, mert nem akarunk migrációt?" címmel interjút közölt a hírportálján pénteken Varga Judit igazságügyi miniszterrel.

2020. november 13. 14:39

Varga Judit igazságügyi miniszter a Die Weltnek adott interjújában az Európai Unió Tanácsa soros német elnökségének munkájáról elmondta, hogy a koronavírus-világjárvány ellenére eddig pozitív a mérleg.Szerinte a legfontosabb feladat, hogy az uniós intézmények és a tagállamok megállapodjanak a járvány gazdasági hatásainak ellensúlyozását szolgáló 750 milliárd eurós újjáépítési alap forrásainak lehető leggyorsabb szétosztásáról.

A jogállamiság és az uniós támogatások összekapcsolásáróla német soros elnökség közvetítésével az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament között létrejött megegyezésről azt mondta, "rossz kompromisszum" született, amely nem védi, hanem veszélyezteti a jogállamiságot.



A megegyezés egyik következménye az "ideológiai zsarolás" lehet, Brüsszel pénzügyi szankciókkal fenyegetve az általa helyesnek vélt politikai álláspontok átvételére kényszeríthet tagállamokat - mondta.



Ez szakítás a tagállami állam-, illetve kormányfők testülete, az Európai Tanács júliusi megállapodásával, amely szerint nem lehet "politikai és ideológiai természetű mechanizmushoz" kötni a hétéves EU-s költségvetés és az újjáépítési alap forrásainak szétosztását - fejtette ki Varga Judit, aláhúzva, hogy a magyar kormány számára elfogadhatatlan egy olyan csomag, amely nem egyeztethető össze az Európai Tanácsban kötött megállapodással.



Arra a kérdésre, hogy mit jelent számára az ideológiai zsarolás, elmondta, hogy szankciókkal sújthatnak egy tagállamot, ha nem illeszkedik a "politikai fősodorhoz" például a migrációs politikában, a családpolitikában vagy a "multikulturális ideológiák" területén.



Kiemelte, hogy nincs pontos meghatározás a jogállamiság fogalmára, így januártól akár az is előfordulhat, hogy egy uniós biztos eljárást indít Magyarország ellen, ha azt olvassa a brit The Guardianben vagy a német Der Spiegelben, hogy "Magyarország komisz ország".



Hozzátette, hogy megvannak a megfelelő megoldások az EU-s alapértékek védelmére, és ezeken csak úgy lehet változtatni, ha "a tagállamok egymás szemébe néznek, megbeszélik a problémát és egyhangúlag módosítják az (uniós) szerződéseket".



Az egyhangúlag hozandó döntések szabályát nem lehet megkerülni, és aki mégis ezzel próbálkozik, az "veszélyezteti a koronavírus-válság elleni küzdelem sikerét" - mondta a miniszter.



Kiemelte, hogy elfogadhatatlanok és a "kommunista diktatúrák stílusát" idézik az Európai Parlamentben tett kijelentések, amelyek szerint rendszerszintű veszélyek fenyegetik a demokráciát Magyarországon.



"Mi meg akarjuk óvni keresztény gyökereinket. Nem akarunk multikulturális társadalmat. Meg akarjuk tartani a házasságot férfi és nő kötelékének. Nem is kritizáljuk Franciaországot a jogállamiságra hivatkozva azért, mert sok migránst behoztak az országba a munkaerőpiac számára. Ez az ő dolguk. Bizonyos ügyeket minden ország saját maga dönt el" - mondta Varga Judit.



Oktatási, migrációs és gazdaságpolitikai példákat említve kifejtette, hogy a kormány "politikai ellenfelei jogállamisági kérdésnek állítják be" az általuk kifogásolt magyar szabályokat, hogy rákényszerítsék Magyarországot olyan döntésekre, amelyekhez nincs politikai támogatottság az országban.



"Bizonyos EU-s intézmények a magyar ellenzék szerepét játsszák, amivel megsértik Magyarország szuverenitását" - jelentette ki az igazságügyi miniszter.

Hazánk nem enged Brüsszel pénzügyi zsarolásának

A magyar kormány határozottan visszautasítja, hogy Brüsszel pénzügyi szankciókkal fenyegesse Magyarországot vagy bármely más tagállamot, amely meg kívánja védeni a házasság és a család intézményét és a társadalomban betöltött kiemelt szerepüket - írta az igazságügyi miniszter a Facebook-oldalán pénteken.

Varga Judit feltette a kérdést: "Aki nem lép egyszerre, nem kap rétest estére?"



Hangsúlyozta: Magyarország ahogy eddig sem engedett, a jövőben sem enged "semmiféle homályos jogállamisági köntösbe bújtatott zsarolásnak", és a magyar kormány továbbra is felvállalja, hogy Magyarország megvédi a házasság intézményét mint egy férfi és nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget.



A kormány visszautasítja, hogy a családok és a házasság legmagasabb szintű védelmét bárki a szexuális kisebbségek jogainak csorbításával azonosítsa - írta a miniszter.



Varga Judit megdöbbentőnek nevezte, hogy a világjárvány második hulláma idején Didier Reynders, az Európai Bizottság igazságügyért felelős biztosa csütörtökön - a tavaszihoz hasonló módon - ismét a sikeres védekezést lehetővé tevő magyar rendkívüli jogrendi szabályozást támadta.



Tette ezt annak ellenére - fűzte hozzá az igazságügyi miniszter -, hogy a tavaszi fiaskótól eltérően a mostani törvényt a magyar ellenzéki pártok is elfogadták.



A magyar kormány álláspontja szerint egy ilyen válság idején az uniós intézmények feladata a tagállamok védekezésének elősegítése és a gyors cselekvést lehetővé tevő uniós források azonnali átcsoportosítása és rendelkezésre bocsátása - írta Varga Judit.



MTI