Függetlennek hazudott újságírók, akik pillanatok alatt politikussá vedlettek

Kálmán Olga, Gréczy Zsolt, Pikó András. Csak néhány korábbi „független, objektív” médiamunkás, akik pártkatonák lettek.

2020. november 14. 09:46

Számos olyan balliberális politikust gyűjtött össze a Kontra.hu portál, aki korábban rendszerint a függetlennek hazudott újságíró szerepében tetszelgett, mégis pillanatok alatt alázatos pártkatonává vedlett át. És fordítva.

Aki korpa közé keveredik, felfalják a disznók – tartja a mondás. Kálmán Olga, Gréczy Zsolt, Pikó András. Csak néhány korábbi, magát független, objektív újságíróként számontartó médiamunkás, akik önszántukból fejest ugrottak a korpába. Több pénz, jobb ajánlat, önmaguk tényleges megtalálása.

A baloldali felfogás szerint a sajtó csak akkor lehet szabad, ha ők azt olvassák benne, ami nekik kedvez. Minden más propaganda. Azt is hallhatjuk, hogy a sajtónak függetlennek kell lennie. Azonban számos alkalommal tapasztalhattuk már, hogy ez a „független sajtó” legfeljebb az igazságtól független. Ennek ellenére még mindig ezt a lejárt dumát szajkózzák, fittyet hányva arra, hogy már mindenki tudja, hogy ez egy orbitális hazugság.

Nézzünk meg néhány példát arra, hogy hogyan fonódik össze az újságírás a politikával. A lenti emberek ékes bizonyítékai az ellenzéki „függetlenobjektív” hazugságnak.

Kálmán Olga

Kezdjük a sort néhány újságíróból politikussá avanzsált személlyel. Kálmán Olga évtizedeken át ámította a nézőket azzal, hogy ő csak kíváncsi. A baloldalra nézve kedvezőtlen témákra azonban sosem volt eléggé kíváncsi. Olga oldalát mindig csak a Fidesz körüli, már előre megcsavart, baloldali narratívával megfűszerezett témák fúrták.

Eljött a nap aztán, amikor nagyot akart ugrani, és átszegődött az ATV-ből az akkor épp baloldali Hír TV-hez, hogy így tolja tovább, még erősebben a liberális oldal szekerét.

Kálmán Olga, a DK korábbi főpolgármester-jelöltje felszólal Karácsony Gergely és más balliberális politikusok körében Fotó: MTI/Soós Lajos

A nagy taktikázásból viszont csúfos bukás lett. Hiába sorozta a baloldali politikusokat alákérdezéseivel, és adta a szájukba az általa feltett kérdésre a választ is, így is elbukták a 2018-as választást.

Olga pedig két szék között a földre huppant. Ezt látta meg Gyurcsányné, és gyorsan felsegítette. Kálmán Olgát, a „független, objektív” újságírót főpolgármester-jelöltnek indította a DK színeiben. Szerencsétlen éve volt Olgának, mert ezt is csúnyán elbukta Karácsonnyal szemben.

Dobrev Klára asszony azonban beültette Olgát Gy. Németh Erzsébet mellé a fővárosba főtanácsadónak.

Azóta, amikor a DK valami ütős cuccal áll elő, előveszik Olgát, és elmondatják vele a baloldali narratívát.

Ebben csak az az új, hogy most már vállaltan teszi ugyanazt, amit évtizedeken át a függetlenség hazugságának leple alatt.

Havas Henrik

Kálmán Olga „Mucika” egykori munkatársa, Havas Henrik is hasonlóan „független”, mint volt kolléganője. Na, ha valaki, akkor Henrik az igazi propagandista, hiszen pályafutása a híres-hírhedt Nap TV-ben robbant be igazán, de tolta a baloldali eszmefuttatásait a Heti Hetesben is.

A zaklatási botránya miatt az ATV-től menesztett, öntömjénező korábbi taxis maga is kipróbálta a politikát.

A Horn-kormány idején a Miniszterelnöki Hivatal kommunikációs ügyekkel megbízott államtitkára volt, de kollégája sikkasztása miatt csak pár napig húzhatta.

Később nem országos politikával próbálkozott, hanem csak helyivel. Így lett Kisoroszi önkormányzati képviselője. Magasröptű gondolatait többször papírra is vetette, és könyv formájában tálalta. Így születtek „remekművek” Kelemen Annáról, a prostituáltakról, a börtönlakókról, és így tovább.

Havasnak csak a Fidesz volt mindig büdös, a szélsőjobbtól kevésbé ódzkodott, hiszen könyvet írt Vona Gáborról, jelenleg pedig a baloldali megmondóemberek roncsbázisán, az egykor nemzeti N1TV-n osztja az észt.

Vágó István

Ki ne hagyjuk a sorból a bukott kvízprofesszort, Vágó Istvánt se, akit szintén a DK szippantott fel, és most a párt kommunikációs csapatának tagja. Vágó mindig is bohóckodással kereste a kenyerét, komoly munkát nem bíztak rá.

Előre megírt kérdések és válaszok. Így könnyű okosnak lenni.

Amikor viszont már az RTL Klub és a TV2 is megvált tőle, sértődötten a saját útját járta kvízmesterként, de senki nem nézte a műsorait. Lehet, hogy nem is a csatornákkal volt a baj?

Amikor Vágó televíziós karrierje leáldozott, a DK őt is felszippantotta. De Karácsony is alkalmazza Vágót, hiszen a tavalyi önkormányzati választás után a BKV Vasúti Járműjavító Kft. felügyelő bizottsági tagjaként hasznosíthatja a súgógépeken megszerzett tudását.

Gréczy Zsolt

Következő delikvensünk a Don Pepe ajánlatára gerjedő, és erről képet is készítő, majd ezt hölgyekkel megosztó Gréczy Zsolt. Elég furcsa a történtek fényében, de Gréczy korábban a Tinédzser magazinnál dolgozott.

Lehet, hogy ő válaszolta meg azokat a pubertáskori kérdéseket, miszerint teherbe eshetünk-e egy uborkától?

Gréczy egy időben normális munkát végzett, rendezvények sajtófőnöke volt, és újságot írt az akkor még balos Magyar Hírlapnak. Ekkor szerethette meg a politikát, hiszen ő volt a lap parlamenti tudósítója.

De írt számot a Pa-Dö-Dőnek is, és Koncz Zsuzsa produkciójának is volt sajtófőnöke. Valószínűleg innen a jó ismeretség a sok kormánykritikus „művésszel”.

Gréczy önkielégítős képeinél azonban van undorítóbb is. Méghozzá az, hogy Gréczy a 2006-os rendőri túlkapások után szegődött Gyurcsány szolgálatába, ahol tavaly az év eleji buktájáig meg is maradt.

Pikó András

A Józsefvárost épp „nyóckerré” visszazüllesztő Pikó András is megjárta a baloldali politikus-újságírók iskoláját: a 168 Óra rovatvezetője, és a Klubrádió műsorvezetője is volt.

Karácsony Gergely, Gy. Németh Erzsébet és Pikó András Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Úgy tűnik, ő is annyit volt a politika közelében, hogy végre nyíltan is felvállalta világnézetét, a ballib oldal és a Soros-világ közös polgármestere lett Józsefvárosban.

Hogy hogyan is képzeli el a kiegyensúlyozott újságírást Pikó, azt jól mutatja, hogy a józsefvárosi lapot kb. a rákosista Szabad Nép szintjére züllesztette le, miután polgármester lett.

Kabos Eszter

Ki ne felejtsük a sorból a Soros-blog, azaz a 444.hu tudományos oldalának, a Qubitnek a munkatársát, Kabos Esztert se, aki nemrég a momentumos főpolgármester-helyettes, Kerpel-Fronius Gábor kabinetfőnöke lett.

Nincs ebben semmi meglepő, hiszen a Momo oldaláról kiderül, hogy tulajdonképpen a párt politikusa ő is, bár közben független újságíró is. Nincs itt semmi látnivaló. Ez teljesen belefér a balos „barátaink” független sajtóról képzelt világképébe.

Eszter érzelmei abszolút megegyeznek pártja érzelmeivel.

Pörzse Sándor

A paletta kakukktojása Pörzse Sándor. Ő ugyanis oda-vissza megjárta a két hivatást. Újságíróként kezdte, majd lett politikus, majd újra újságíró. Pörzse azt csinálja, amire épp igény van. Hogy függetlenül teszi-e? Döntse el a kedves olvasó, hogy egy pártkatona hogyan tudja a világnézetét megváltoztatni. Segítek. Nem tudja. Ezért szidja ő is a kormányt a roncsgyűjtőben, azaz az N1TV-n.

Még egy kis szépséghiba az emberünk történetében, hogy mielőtt még széljobbos gárdistának állt, a ’98-as választáson még MSZP-s rendezvényt is vezetett a hajlékony gerincű Pörzse.

Így, hogy pontosan milyen színű is ez a világnézet, az már egy nehéz kérdés.

Hont András

Bár életrajzát elnézve elvileg ő a legtanultabb a fenti figurák közül, ezt nem igazán néznénk ki belőle. Talán nem véletlenül lehetett egykoron a Fidesz VII. kerületi képviselője. De volt Deutsch Tamás kampányfőnöke is. Táskahordozóból lett megmondóember.

Aztán valami eltört Bandinál. Hiba került a gépezetbe, vagy csak nagyon fájt a foga egy ócsított kerületi lakásra, nem tudjuk pontosan.

Mindenesetre elkezdett a kerületi ingatlanpanama miatt azóta a börtönt is megjárt Hunvald Györggyel kooperálni.

Emiatt a Fideszből kirakták, az MSZP egy kerülettel arrébb viszont felszívta. Bandi azóta is lelkes szekértolója a baloldalnak, és az ATV Öt című műsorában, valamint a HVG-ben szidja a kormányt, és olykor az ellenzéket (ez utóbbit felvéshetjük azért piros pontként, hiszen nincs annál szórakoztatóbb, mint amikor egymást kaszabolják – a szerk.)

Jámbor András

Végül pedig engedjék meg, hogy bemutassuk Jámbor Andrást, aki egy büfé szakot sem tudott elvégezni, tehetetlenségében pedig inkább a politikához fordult. Először az LMP, majd az Együtt–PM (most már csak: P!) kommunikációs csapatával dolgozott.

Jámbor később a sorosista Mérce főszerkesztője lett, amíg a Karácsony vezette fővárosi önkormányzatba nem tették be, fizetve ki ezzel évek óta tartó hűséges – nyamnyam – szolgálatait.

Jámbor jelenleg annak a Kiss Ambrusnak segíti a munkáját, akit Karácsony szintén Gyurcsány-korszak panoptikumából igazolt le maga mellé.

Állandóan a fideszes korrupció miatt siránkozó Jámbor egészen máshogy látja már a dolgokat, amióta maga is effektíve politikai feladatot lát el. Ki is fejtette „függetlenobjektív” véleményét az erzsébetvárosi korrupciógyanús ügyletekről:

„Erzsébetvárosban én nem tudok korrupcióról. Az hogy a haverunkat bízzuk meg üzleti szolgáltatással, ha azt el tudja látni, szerintem nem probléma, ameddig elvégzi a szolgáltatást vagy nem ütközik törvénybe.

Én szerintem ne vonjuk ki a vízből az oxigént. Mármint nyilván van olyan is, aki tényleg azért kerül oda, mert haver, és vannak tök sokan nekem ez a tapasztalatom hogy bőven a többség akik úgy kerülnek politikai alapon oda, hogy a vilagkép hasonló, és értenek ahhoz amit csinálnak. Nyilván egy liberális polgármesternek ne kelljen mondjuk egy cigányozó munkatársat megtartania azért mert jó szakember, ha nem férnek össze az elveik.”

„A helyzet az, hogy nincs olyan hogy tiszta piaci körülmény. A közbeszerzés erre tökre nem ad választ, se a verseny. Egyrészt egy csomó piac le van uralva, másrészt ha a legolcsóbb ajánlatot egy fideszes cég adja egy jogi pályázatra, akkor vigye a jogi ügyeit egy ellenzéki önkormányzatnak egy fideszes cég? Azért ez abszurd. Építkezésnél és egyéb cuccban már inkább igazatok van bár ott meg a jelenlegi közbeszerzéses tiszta piaci versenyben csak a Fidesz nyerhet”

Magyarul, ha egy ellenzéki önkormányzat kerüli meg a versenyt, és juttat lehetőséghez haveri cégeket, az nem probléma Jámbor szerint. Ha viszont fideszesek csinálnak ilyet, akkor minimum Brüsszel, Strasbourg és „monnyonle a Zorbán”. Mindent értünk…

Folytatjuk! – ígéri a cikke végén a Kontra.hu portál.

kontra.hu