Szőcs Géza emlékére

Indián szavak a rádióban

William Least Heat Moon költőnek*

Az indiánok nem hagynak cserben minket.

Mások igen, de ők nem hagynak cserben minket.

Ha tudták volna, mi is lesz Segesvárnál

– dehát nem tudták, mi lesz Segesvárnál –

biztosan eljöttek volna ők is,

egyesek tudták volna, hogy jönnek ők is:

Bem apó, jönnek az indiánok, mondták volna,

egy reggel Bem apónak ezt mondták volna:

a Bering szoroson át

a Bering szoroson át

indián lovascsapat érkezik,

áttör egész Szibérián,

átvágja idáig magát

segítségünkre jő –

az őrnagy urak így beszéltek volna,

csákójukat a magasba dobálták volna.

Indián testvérem, nekünk már rezervátumunk sincsen.

Gettó, bantusztán, rezervátum jól fogna sokszor, egyik sincsen.

Összeverődik a törzs a cukrászdában,

sokáig ácsorgunk a cukrászdában.

Kisasszony, ne sajnálja azt az indiánert.

Így szólunk s magunkban azt gondoljuk

de magunkban igazán azt gondoljuk:

egy napon néhány indián

a Bering szoroson át

akármilyen szoroson át

segítségünkre jön majd

segítségünkre jő majd,

átvágja hozzánk magát.

Az indiánok nem hagynak cserben senkit.

Az indiánok nem hagynak cserben minket.

* Könnyebb megérteni az ajánlást, s magát a verset, ha tudjuk, hogy a Budapesten tartott Kulturális Fórum 1985. november 15-i ülésén William Least Heat Moon indián származású író, az amerikai küldöttség tagja, részletes felszólalásban ismertette Szőcs Géza helyzetét. Elmondta, hogy értesült róla: Szőcs Gézát háziőrizetben tartják és a lakásra felvigyázó rendőrnek utasítása van rá, hogy ha a költő leül az írógéphez, tépje ki a papírt a gépből. Moon felszólította a román kormányt, hogy a költőket tekintse nemzeti kincsnek, a jelenlevő küldötteket pedig arra kérte: a hallgatásra ítélt írók nevét tegyék ismertté mindenhol, ahol megfordulnak a világban.

A következő ülésen Moon ironikus hangon válaszolt Hajdu Győző romániai delegátus felszólalására, aki Szőcs Géza „barátjának" nevezte magát és arról igyekezett meggyőzni a hallgatóságot, hogy az erdélyi magyarság jogegyenlőségnek örvend Romániában.

A Kulturális Fórumon elhangzottakról Szőcs Gézát olyan barátai tájékoztatták, akik a rádióból követhették nyomon az eseményeket: ezért utal a vers címe a rádióra.

