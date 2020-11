Maruzsa: az iskolák továbbra sem képeznek gócpontot

Bár a koronavírus-járvány jelen van a köznevelésben, az iskolák továbbra sem képeznek gócpontot - jelentette ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára a pandémia elleni védekezésért felelős operatív törzs hétfői online sajtótájékoztatóján.

2020. november 16. 15:44

Maruzsa Zoltán közölte, hogy múlt szerda óta 501, kizárólag középiskolai feladatot ellátó köznevelési intézmény tantermen kívüli digitális munkarendben működik.

Rendkívüli szünet 31 iskolában van, ez az 1-8. évfolyamon oktató iskolák 1,2 százaléka. Továbbá 210 helyszínen lépett életbe tantermen kívüli digitális munkarend, ez az 1-8. évfolyamon tanító iskolák 8 százalékát jelenti, és jellemzően néhány osztályt érint, míg a teljes intézményt csupán 15 esetben.

Az óvodák közül 222-ben kellett rendkívüli szünetet elrendelni, ez az intézmények 7,5 százaléka.

A 14 év alatti fertőzöttek aránya 4 százalék a napi esetszámokban, miközben ennek a korosztálynak a lakosságon belüli aránya 15 százalék.

Az óvodákban és az iskolákban az esetek 51 százalékában egyetlen gyermek kapta el a vírust, 95 százalékában pedig 1-5. A kormány 53 olyan intézményről tud, ahol 10 fölé emelkedett a fertőzöttek száma, ebből 47 gimnázium, amelyeket már átállítottak a tantermen kívüli digitális munkarendre - emlékeztetett az államtitkár.

Csupán egyetlen pedagógus lett koronavírusos a fertőzéstől érintett intézmények 63 százalékánál, 97 százalékánál pedig 1-5. A kormány 9 olyan intézményről tud, ahol több mint 10-en fertőződtek meg - sorolta Maruzsa Zoltán.

Közölte, hogy készülnek a bejelentett hetenkénti tesztelés megvalósítására.

Noha az óvodákban, általános iskolákban jelenléti oktatás folyik, ha valahol megjelenik a fertőzés, azonnal szünetet vagy tantermen kívüli digitális munkarendet rendelnek el.

Az államtitkár azt is felidézte, hogy a kormány harminc napra ingyenes internetet biztosít azoknak a középiskolásoknak, akiket érint a tantermen kívüli digitális munkarend.

A kabinet lehetővé tette a pedagógusok akkreditált továbbképzéseinek online megszervezését, és megteremtette a jogi kereteit annak, hogy a pedagógusok minősítése is digitálisan történhessen - közölte.

Maruzsa Zoltán jelezte: hétfőn küldenek értesítést az iskoláknak arról, hogy a koronavírus szempontjából releváns krónikus betegségben szenvedő, és ennek alapján adókedvezményre jogosult pedagógusok kérésükre online oktathatnak, ha erre szakmailag képesek, az intézmény rendelkezésére áll a megfelelő digitális háttér, és biztosítják a tanulók felügyeletét az adott időszakban.

Az intézkedések célja, hogy a legnagyobb biztonságban működhessen tovább a köznevelés - hangoztatta az államtitkár.

Tisztifőorvos: a szabályok betartásával csökkenthető az egészségügy leterheltsége

A szabályok betartásával csökkenthető az egészségügyi ellátórendszer leterheltsége - hangsúlyozta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs hétfői online sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília elmondta: egyre több, jelenleg 7236 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 582-en vannak lélegeztetőgépen. Ez nagyon nagy terhelést jelent az egészségügyi ellátórendszernek - tette hozzá.

Úgy fogalmazott: "azzal tudunk segíteni az egészségügyi dolgozóknak, ha betartjuk a szabályokat és próbáljuk csökkenteni a fertőződések lehetőségét, így a súlyosan zajló megbetegedésék számát is". A cél a járványgörbe ellaposítása, és ezáltal az ellátórendszer terhelésének mérséklése - mondta Müller Cecília.

Az országos tisztifőorvos közölte: hétfőtől 93 kórházban kezdik meg munkájukat a katonák, akik logisztikai és más, egészségügyi képzettséget nem igénylő feladatokban segítik az intézményeket.

Müller Cecília elmondta, egész Európában felfelé ível a járvány, és Magyarország helyzete az európai országok között nem sokat változott az elmúlt napokban. Az egymillió emberre vetített adatok szerint a fertőzöttek tekintetében a 11., az elhunytak száma alapján a 15. helyen állunk.

Vasárnap újabb 93 ember vesztett életét a koronavírussal összefüggésben, a legfiatalabb 33, a legidősebb beteg 98 éves volt. A fertőzés miatt kórházban 7236-an vannak, 582-en szorulnak lélegeztetőgépre.

Kiemelte, mivel nem lehet tudni, hogy kinél milyen lefolyású lesz a megbetegedés, mindenkinek be kell tartania a védelmi intézkedéseket.

Beszélt arról is, hogy már hat szűrőbusz is segíti a koronavírus-gyanús esetek kiszűrését. Ezeket azok kereshetik fel, akiknek a háziorvos előírta a tesztelést és már egyeztettek a mentőszolgálattal is, de úgy döntenek, nem otthon várják meg a mentő érkezését.

Müller Cecília kiemelte azt is, hogy Magyarországon folyamatos és biztonságos a gyógyszerellátás, a patikák nyitva vannak, így szükségtelen a gyógyszerfelhalmozás.

Arra a kérdésre, mi a pontos feltétele annak, hogy egy elhunytat a koronavírus áldozatának minősítsenek, az országos tisztifőorvos elmondta: a kiállított dokumentumban minden esetben fel kell tüntetni a halál közvetlen okát, az elhunyt alap- és társbetegségeit. Magyarországon mindenkit a koronavírusban elhunytak közé sorolnak, akinél bármikor regisztrálták a fertőzést laboratóriumi vizsgálattal. Az elhunytak 4-7 százalékánál semmilyen alap- vagy kísérő betegség nem lelhető fel, az ő esetükben a halál okaként a koronavírust jelölik meg - ismertette.

Operatív törzs: 901 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök a hétvégén közterületi maszkviselési szabályszegés miatt

A hétvégén 901 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök, mert megszegték a közterületen, illetve nyilvános helyen előírt maszkviselési szabályokat, amelyeket az önkormányzatok határoztak meg - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a hétfői online sajtótájékoztatón.

Kiss Róbert alezredes közölte: Magyarországon 147 tízezernél több lakosú település van, ahol a polgármesterek a múlt heti kormányrendeletben felhatalmazást kaptak arra, hogy rendeletben szabályozzák a közterületeken és nyilvános helyeken a maszkviselési kötelezettséget.

Kiemelte: tömegközlekedési eszközökön, a megállókban, az üzletekben, valamint a bevásárlóközpontokban 210 emberrel szemben kellett intézkedniük a rendőröknek a maszkviselési szabályok megszegése miatt.

A rendőrök a hétvégén is ellenőrizték a vendéglátóegységek, üzletek területén a maszkviselés szabályainak betartását, a korlátozott nyitvatartást és egyes létesítmények esetében a nyitvatartás tilalmát, és 14 esetben döntöttek a vendéglátóhelyek, üzletek ideiglenes bezárása mellett, ebből 11 esetben a fővárosban.

Kiss Róbert megjegyezte: az üzletek korlátozott nyitvatartására vonatkozó szabályokat és az egyes üzletek, létesítmények nyitvatartásának tilalmát az üzemeltetők, tulajdonosok betartják és betartatják, csak kisebb szabálytalanságokat tapasztaltak. Elmondta: Dunaújvárosban a tiltás ellenére egy fitnesz- és edzőtermet találtak nyitva, amelyben 13-an edzettek. A rendőrök hét emberrel szemben helyszíni bírságot szabtak ki, hatot pedig feljelentettek.

Az alezredes szólt arról is, hogy az üzletekben kötelező maszkviselés betartásának ellenőrzésekor több szabálytalanságot tapasztaltak: a csepeli piacon egy hentesüzletben az alkalmazott nem viselte a maszkot, és szintén a XXI. kerületben egy mini abc előterében hat embert találtak, akik maszk nélkül szeszesitalt fogyasztottak.

Elmondta: egy VI. kerületi cipőboltban pedig egy műsor forgatásakor tapasztalták a rendőrök, hogy sem az operatőr, sem a riporter, sem pedig az üzlet tulajdonosa és két alkalmazottja nem viselte a maszkot az ellenőrzéskor. Figyelmeztették az üzletben tartózkodókat, majd amikor a rendőrök visszatértek, újra azt tapasztalták, hogy senki nem viseli a maszkot, ezért bezárták az üzletet és a szabálysértőkkel szemben eljárást indítottak.

Kiss Róbert elmondta: a maszkviselés szabályainak megsértését tapasztalták emellett egy VIII. kerületi internetkávézó, egy VII. kerületi abc és lángosüzlet, valamint egy XVIII. kerületi óra- és ékszerüzlet ellenőrzésekor. Valamennyi üzletet bezárták hét napra.

A kijárási tilalommal kapcsolatban elmondta: pénteken és szombaton éjjel nagyon kevés gyalogos volt az utcákon, ezért a rendőrség elsősorban a járművekkel közlekedőket ellenőrizte. Kiemelte: az állampolgárok többsége megértette, hogy a kijárási tilalom betartásával segítik a járvány elleni védekezést. Szólt arról is, hogy a rendőrök pénteken, szombaton és vasárnap 1500 emberrel szemben intézkedtek a kijárási tilalom megsértése miatt, közülük 34 olyan kutyasétáltató volt, aki a megengedett 500 méternél távolabbra ment. A rendőrök 87 embert a közterületi csoportosulás, gyülekezés szabályainak megsértése miatt jelentettek fel.

A kijárási korlátozások november 4-től, az este 8 és reggel 5 óra közötti kijárási tilalom november 11-én 0 órától lépett hatályba, a rendőrség eddig 3080 szabályszegővel szemben intézkedett: 327-et figyelmeztettek, 1644-gyel szemben helyszíni bírságot szabtak ki, és 1099-et feljelentettek.

Elmondta azt is, hogy a hétvégén 146-an szegték meg a Magyarországon átutazás szabályait.

Szólt arról is: vasárnap 3200 hatósági házi karantént rendeltek el. Jelenleg 35 090-en vannak hatósági házi karanténban, közülük 3424-en regisztráltak az online ellenőrzésre fejlesztett mobilalkalmazásra. A rendőrök a hétvégén 47 680 személyes ellenőrzést tartottak a hatósági házi karanténban levőknél.

MTI