Fekete-Gyeőr a hordó tetején

„Orbán Viktor kész megvétózni a hétéves uniós költségvetést – ezt üzente az Európai Unió tagállamainak a ma kezdődött költségvetési egyeztetések közepén. Nem nehéz kitalálni, hogy miért: az uniós pénzek ellopását és a demokráciarombolást akadályozó jogállamisági mechanizmus elfogadhatatlan az adófizetők pénzét évek óta folyamatosan családi vagyonná alakító miniszterelnöknek. Ritkán játszik ilyen nyílt lapokkal, de most egyértelművé tette: ha az övé nem lehet az uniós pénz, ne legyen senkié. Sem a magyaroké, sem az európaiaké.

A magyar kormány miatt ezzel nemcsak az 1074 milliárd eurós EU-költségvetés, hanem a 750 milliárd eurós, a koronavírus gazdasági hatásait kezelő helyreállítási alap is elbukhat, és a kontinens a lopásba belebolondult magyar miniszterelnök miatt zuhanhat súlyos recesszióba. A keménykedés pedig még vissza is ütne: a kormány a második hullámra való felkészülés helyett végigjachtozta a nyarat, így a napi 100 halotton túl komoly gazdasági visszaesés elé néz Magyarország. Uniós pénzből megmenthetnék a gazdaságot – de épp most akadályozzák meg ennek a folyósítását. A magyar gazdaság összeomlásával pedig az egészségügy is nehéz helyzetbe fog kerülni, ami konkrét emberéletekbe kerülhet.

Szégyen, hogy Orbán Viktornak fontosabb a saját hatalma és pénze, mint a magyarok élete.”

Fekete-Győr András: Ha az övé nem lehet az EU-s pénz, a magyaroké se legyen