Ttisztifőorvos: Budapest mellett a nyugati megyékben jelentős a fertőzöttség

Budapest és Pest megye mellett elsősorban a nyugati megyékben - Győr-Moson-Sopron és Vas megyében - jelentős mértékű a fertőzöttség - közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs szerdai online sajtótájékoztatóján.

2020. november 18. 15:24

Müller Cecília hozzátette: a magyarországi települések 88 százalékán azonosítottak koronavírusos fertőzést.

Nem azonosított fertőző beteget "a többi településen is találnánk, és előbb-utóbb találni is fogunk". Gyakorlatilag bármelyikünk lehet fertőzött vagy fertőző személy - figyelmeztetett.

Közlése szerint a 46. héten az előző héthez képest Heves megyében intenzíven, több mint 90 százalékkal nőtt a fertőzöttek száma, ennek ellenére itt még mindig kevesebb a fertőzött, mint a nyugati országrészben. Vas megyében 74, Nógrádban 55 százalékkal nőtt, míg Somogyban stagnál a fertőzöttek száma, Fejérben 32, Zalában 30 százalékkal kevesebb fertőzöttet mutattak ki.

A 45. héten diagnosztizált 32 003-mal szemben a 46. héten 32 684 pozitív esetet regisztráltak.

Az életkort tekintve a 40-49 éves korosztály a legérintettebb, a fertőzöttek csaknem negyede tartozik ide, a 65 év felettiek aránya 15, a 80 éven felülieké 5 százalék, a 14 év alattiak aránya 4 százalék körül van - mondta, hozzáfűzve, hogy a nők aránya 54, a férfiaké 46 százalék.

Az országos tisztifőorvos beszámolt arról, hogy Magyarországon a 45. héten 100 ezer lakosra 1174 fertőzött jutott, számuk a 46. héten 1509-re nőtt.

A november 18-ai, európai antibiotikum nap kapcsán felhívta a figyelmet arra, hogy az antibiotikumokkal való visszaéléssel sok esetben multi- vagy pánrezisztens baktériumokat termel a szervezet, amelyek ellen hatástalanok az antibiotikumok.

Hangsúlyozta: a koronavírusos megbetegedésre az antibiotikumok hatástalanok. Antibiotikumot kizárólag orvosi javaslatra szabad szedni, és nem szabad következő betegség esetén önállóan alkalmazni - húzta alá.

Kérdésre válaszolva felhívta a figyelmet arra is, hogy a PCR-tesztek elvégzése előtt három órával nem szabad enni és inni, mert előfordulhat, hogy a mintavevő nem tud a teszthez megfelelő mennyiségű sejtet nyerni.

További kérdésre adott válaszában elmondta: a szűrőbuszok jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy gyorsabban történjenek a mintavételek, ezért tervezik, hogy vidéken is lehetőséget biztosítanak az ilyen típusú tesztelésre.

Operatív törzs: 309 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök a kijárási tilalom megsértése miatt

Az elmúlt 24 órában 309 emberrel szemben intézkedett a kijárási tilalom megsértése miatt a rendőrség - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a szerdai online sajtótájékoztatón.

Kiss Róbert alezredes közölte, 306-an ténylegesen megszegték ezt a korlátozást, közülük 11-en pedig nem tartották be a kutyasétáltatás ötszáz méteres körzetére vonatkozó szabályt.

A november 4-én életbe lépett kijárási korlátozás, valamint a november 10-től hatályban lévő kijárási tilalom ellenőrzése óta eddig 3747 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök a tilalomra és korlátozásra vonatkozó szabályok megszegése miatt - ismertette az alezredes.

A rendőrök a külföldiek átutazására vonatkozó szabályok megsértése miatt kedden 43 alkalommal, az előírások szeptember 1-jei hatályba lépése óta pedig összesen 6034-szer intézkedtek - tudatta Kiss Róbert.

Kedden - a hétfőinél valamivel több - 432 emberrel szemben intézkedtek, amiért nem vagy nem helyesen viselték a maszkot, a legtöbbször, 330 alkalommal a 10 ezernél nagyobb lakosságszámú településeken a helyi rendeletnek nem tettek eleget a szabálytalankodók. Közülük 111-et figyelmeztettek, 152 emberrel szemben helyszíni bírságot szabtak ki és 67 feljelentést tettek - mondta az alezredes.

A tömegközlekedésben és a megállókban 48 emberrel szemben, az üzletekben és bevásárló központokban 54 emberrel szemben intézkedtek ugyancsak a maszkviselési szabályok be nem tartása miatt.

Kiss Róbert rámutatott: a szerdán megjelent sajtóhírekkel szemben a jelenleg hatályban levő korlátozó intézkedéseket nem hosszabbította meg a kormány, azok december 11-ig maradnak hatályban, a kormány a veszélyhelyzetet hosszabbította meg az Országgyűlés felhatalmazása alapján február 8-ig.

Ismertette: az üzletek és szolgáltatók korlátozott nyitvatartására vonatkozó előírásokat is ellenőrizték kedden, 8 ilyen hely bezáratásáról döntöttek. Eddig összesen 54 helyet zárattak be a szabályok be nem tartása miatt. A kedden bezárt 8 üzletből 6 a fővárosban található. Kiss Róbert külön említette, hogy egy XIV. kerületi hamburgerezőt 30 napra zárattak be, mert a két alkalmazott nem viselte a maszkot, továbbá szintén ebben a kerületben egy pékségnél alkalmazták ezt a szankciót 7 napra, mert egy alkalmazotton ugyancsak nem volt maszk. Egy Fejér megyei edzőtermet 30 napra zárattak be, ezt már a létesítményt már korábban is bezáratták 3 napra, mert a tiltás ellenére nyitva volt. A helyszínen 14-en edzettek és közülük csak ketten tudták igazolni, hogy versenyszerűen sportolnak. A többieket a rendőrök helyszíni bírsággal sújtották. A Somogy megyei Berzencén egy panziót zárattak be 60 napra, mert egy vendég nem viselte a maszkot, nem is volt neki maszkja, a tulajdonos pedig nem kötelezte a védőeszköz használatára.

Az elmúlt napon 14 733 alkalommal ellenőrizték személyesen a rendőrök a hatósági házi karanténban levőket, és 6432 ilyen korlátozó intézkedést rendeltek el, így jelenleg 35 804-en vannak hatósági házi karanténban. Közülük 3541-en vállalták, hogy a rendőrség elektronikusan ellenőrizze azt, betartják-e a karanténszabályokat.

Kérdésre válaszolva elmondta: önkéntesek, szociális munkások is dolgozhatnak a kijárási tilalom idején, de érvényes igazolással kell rendelkezniük, az önfoglalkoztató vállalkozóknak pedig maguknak kell kiállítaniuk az igazolást.

Ugyancsak kérdésre válaszolva elmondta: a kutyasétáltatás felmentést ad a kijárási tilalom szabály.

Orbán Viktor ellenőrzést tartott a belvárosi rendőrkapitányságon

Előzetes bejelentés nélküli ellenőrzést tartott Orbán Viktor miniszterelnök az V. kerületi rendőrkapitányságon szerdán reggel, a szemléről videót is megosztott a közösségi oldalán - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

Az operatív törzs kora reggeli ülése után a kormányfő Balogh János országos rendőrfőkapitánnyal indult az ellenőrzésre, melynek során Paál Péter György kapitányságvezetőtől jelentést hallgattak meg a kijárási tilalom és a maszkviselés szabályainak betartásával kapcsolatban.

A videóban elhangzik, hogy a megelőző éjszaka több, mint száz főt ellenőriztek a belvárosi rendőrök, "több mint 10 ember" sértette meg a kijárási tilalmat, a maszkhasználat szabályainak megsértése miatt pedig egy feljelentést tettek. A rendőrkapitány arról tájékoztatta a miniszterelnököt, hogy tapasztalatai szerint egyre többen betartják a szabályokat. Orbán Viktornak a videóban hallható összegzése szerint a magyarok önképe az, hogy sok a fegyelmezetlen ember, meg az egyénieskedés, "de most nem ezt látjuk".









MTI