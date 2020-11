Nemzetek Ligája - Csoportelső lett a magyar válogatott

Marco Rossi szövetségi kapitány csapata Sigér Dávid találatával szerzett vezetést az 57. percben, a végeredményt pedig a csereként beálló Varga Kevin állította be a hosszabbításban. Mindkét gólszerzőnek ez volt az első találata a címeres mezben.

A jövő évi Európa-bajnokságra kijutott magyarok, akik immár hat találkozó óta veretlenek, a csoportelsőséggel feljutottak a Nemzetek Ligája élvonalába, egyúttal akár világbajnoki pótselejtezős helyhez is juthatnak, de ez csak a vb-selejtezők jövő novemberi zárásakor derül ki.



Nemzetek Ligája, B divízió, 3. csoport, 6. (utolsó) forduló:

Magyarország-Törökország 2-0 (0-0)



Puskás Aréna, zárt kapus, v.: Ivan Kruzliak (szlovák)

gólszerzők: Sigér (57.), Varga (95.)

sárga lap: Cseri (53.), Dibusz (77.), Holender (78.), Gyurcsó (91.), illetve Tekdemir (48.)



Magyarország: Dibusz - Fiola, Lang, Szalai A. - Nego (Botka, 89.), Nagy, Sigér, Hangya (Holender, 75.) - Kalmár (Cseri, a szünetben) - Nikolics (Gyurcsó, 64.), Könyves (Varga, a szünetben)



Törökország: Günök - Sangare, Demiral, Ozan Kabak, Erkin - Tufan (Özcan, 71.), Tekdemir (Ayhan, 88.) - Can Kahveci (Yazici, 55.), Calhanoglu, Karaman - Tosun (Türüc, 71.)



II. félidő:



57. perc: Varga 13 méteres lövését Günök a jobb kapufára tolta, a kipattanót viszont Sigér közelről az üres kapuba passzolta egy török védő szorításában (1-0).

95. perc: Varga Kevin ugrott ki a magyar térfélről indulva, végigvezette a labdát, majd kilőtte a jobb alsó sarkot (2-0).



Bár a csapatok üres lelátók előtt vonultak a játéktérre, az egyik kapu mögötti szektor tetejére - ugyanúgy, ahogy az előző két mérkőzésen - két magyar zászló közé a Szózat első két sorát feszítették ki a Puskás Arénában, amely kívülről a magyar nemzeti színekben pompázott a fényfestéstől.

A törökök agresszív letámadással kezdték a mérkőzést, de Dibusznak csak egy távoli szabadrúgást kellett hárítania, majd hamar kiegyenlítetté vált a játék. A magyaroknak volt néhány tetszetős akciója, ám a befejezések nem sikerültek. A 25. perctől feljebb tolták a védekezésüket a vendégek, ez pedig nem ízlett a magyar válogatottnak, amely ekkor nem tudta hosszabb ideig megtartani a labdát. A védelem viszont stabil volt, Dibusznak így csak egyszer kellett nagyot védenie a szünetig, igaz, egy ízben Tufan ziccerben nem találta el a labdát egy bal oldali beadást követően.

A csoport másik mérkőzésén már a szünetben négygólos hátrányban voltak az oroszok, így a magyaroknak a döntetlen is elég volt a csoportelsőséghez, a szünetben végrehajtott kettős csere pedig jót tett a hazai csapatnak, amely első komoly helyzetét gólra váltotta. A magyar vezetés megtörte a törökök lendületét, így a védelemnek nem kellett nagy rohamokat átvészelnie, biztosan tartotta a meccs lefújásáig a minimális előnyt. A hosszabbításban a teljesen kitámadó törököket még Varga Kevin büntette meg, végleg eldöntve az összecsapást.

Dibusz szerint erre talán még ők sem számítottak

Dibusz Dénes, a magyar labdarúgó-válogatott kapusa szerint talán még maguk a játékosok sem számítottak arra, hogy a csapat első helyen végez csoportjában és ezzel feljut az A divízióba a Nemzetek Ligájában.

A Bajnokok Ligájában szereplő Ferencváros hálóőre szerda este, a törökök elleni 2-0-s sikert követően az M4 Sportnak elmondta, felvették a versenyt riválisukkal, akinek ráadásul a szerb-orosz mérkőzés félidei állásának (4-0) tudatában mindenképpen támadniuk kellett, ezáltal pedig megnyílt a terület a magyarok előtt. Megjegyezte, a gyors cserejátékosokkal frissíteni tudott az együttes, amiből egy szép győzelem "kerekedett ki".

A pályafutása első válogatott gólját szerző Sigér Dávid is a cseréket dicsérte: "Az első félidőben szerintem jobb volt az ellenfelünk, de a padról beszálló játékosok nagyon sokat lendítettek a csapaton" - mondta a Ferencváros középpályása, aki bármelyik pillanatban apa lehet, ezzel is üzent gólöröménél, amikor berakta a meze alá a labdát a hasához.

A második gólt szerző, a válogatottban ugyancsak először eredményes Varga Kevin azt mondta: "Azt vártam én is, hogy minél előbb odaérjek a kapuhoz, és az utolsó lépésnél úgy éreztem, hogy rosszul toltam meg a labdát. Szerencsére utat talált a kapuba, de a gólörömre már nem jutott erőm."

Akárcsak az Izland elleni Európa-bajnoki pótselejtezőn, valamint a Szerbia elleni Nemzetek Ligája-összecsapáson, Marco Rossi szövetségi kapitány koronavírus-fertőzése miatt ezúttal sem lehetett a csapattal. Ahogyan a szerbek elleni mérkőzésen, ezúttal is Gera Zoltán helyettesítette a pálya szélén.

"Meg akartuk nyerni a meccset, ezért frissíteni kellett a szünetben. A sikerek kulcsa, hogy tökéletesen együtt van a társaság, hatalmas szenvedéllyel és győzni akarással futballozik, szinte edző nélkül is eredményesen le tud játszani egy ilyen meccset" - mondta az U21-es nemzeti csapat szövetségi edzőjeként dolgozó Gera.

A magyar csapat a lefújást követően először a kezdőkörben ünnepelt, majd egy transzparens előtt fényképezkedett, amin a "Büszke Nemzet! Köszönjük, Srácok. Grazie Marco, Cosimo, Giovanni" felirat volt olvasható.

Címkép: Varga Kevin (b) és Sigér Dávid (j), a két gólszerző a labdarúgó Nemzetek Ligája B divíziójában játszott Magyarország - Törökország mérkőzés végén a Puskás Arénában 2020. november 18-án. MTI/Illyés Tibor

