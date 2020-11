Wintermantel: Baloldali urambátyám rendszer újratöltve!

Bajnai volt kabinetfőnökét nevezte ki Karácsony Gergely a BKK élére

Bő egy év alatt a negyedik vezérigazgató állhat majd a BKK élén – közölte Facebook-oldalán Wintermantel Zsolt, a BKK igazgatóságának tagja.

2020. november 22. 12:11

A politikus bejegyzésében rámutatott, hogy BKK és a Városüzemeltetési Holding vezetésére Karácsony Gergely főpolgármester nem írt ki nyilvános pályázatot, pedig korábban ígéretet tett arra, hogy a fővárosi cégek vezetőit nem politikai alapon, hanem pályázat útján választják ki. Ezt az ígéretet sem sikerült betartania Karácsonynak, a Budapesti Közlekedési Központ kézi vezérlés alá került – állítja Wintermantel.

„Karácsony legújabb kinevezettje, Walter Katalin januártól veszi át a BKK vezetését. Neki sincs túl sok múltja a közösségi közlekedésben, de ez talán mindegy is, hisz az elmúlt egy évben eddig sem a vezérigazgatók szerepe volt jelentős, nem ők döntöttek jelentős kérdésekben” – írta közösségi oldalán Wintermantel Zsolt, a BKK igazgatóságának tagja. Megjegyezte: az „átlátható és transzparens mindenki Budapestjén” a politikai megfontolású kézi vezérlés hatalmasodott el.

„Emlékezhetünk, személyesen a főpolgármester sopánkodott tavasszal a pandémia alatti járatritkítás miatt, és a Facebookon utasította a BKK-t a felülvizsgálatra, de Draskovics Tibor, az igazgatóság elnöke személyesen vizsgálódott az állítólagos zaklatási ügyben.

Az eddigi BUBI rendszer kidobását és új rendszer vásárlását is Karácsony döntötte el, az egyéb szakmai vélemények ellenére, de az is „történelmi” volt, hogy Draskovics Tibor IG elnök, etikai és cégjogi kérdéseket is felvetve, a BKK sajtó teljes infrastruktúráját igénybe vette Vitézy Dáviddal vívott személyes csatájához” – sorolta az elmúlt egy év rendhagyó eseteit a kormánypárti politikus. Wintermantel sok sikert kívánt az új vezérigazgatónak Walter Katalinnak, majd hozzáfűzte: „de addig, amíg a jól ismert baloldali politikai hatalmi logika érvényesül, a hozzá tartozó személyekkel, túl sok jóra ne számítsunk!”

A fideszes politikus kitért arra is, hogy Karácsony Gergely a tavalyi választások után úgy fogalmazott: „A Budapesti cégeknél nem politikai kinevezés lesz, hanem pályáztatás, minden cég vezetésére nyilvános pályázatot írunk ki.”

„Pénteken Karácsony bejelentett két új vezérigazgatót, a BKK élére történetesen Bajnai Gordon egykori kabinetfőnökét! Nos kérdezem én, látta valaki a BKK vagy a Városüzemeltetési Holding vezetésére kiírt pályázatot? Ugye hogy senki sem!

Baloldali urambátyám rendszer újratöltve!” – összegezte Wintermantel a héten történt városházi történéseket.

A Magyar Nemzet is megírta: Továbbra is Walter Katalint, Bajnai Gordon volt baloldali kormányfő bizalmasát tartja kulcspozícióban Karácsony Gergely, miután bejelentette takarékossági intézkedéseit.

Walter Katalin

A volt kormányfő kabinetvezetője a BKK vezérigazgatói székébe ülhet bele.

A főpolgármester eközben azt kommunikálja, hogy intézmény-megszüntetéssel, fővárosi nagyvállalatok összevonásával, bizottságok feloszlatásával akarja csökkenteni a városházi kiadásokat.

Walter Katalin, aki mostanáig a főváros kulcsintézménye, a Városüzemeltetési Holding (BVH) vezetője volt egyébként Bajnai Gordon egykori baloldali miniszterelnök egykori kabinetfőnöke. Köztudott, hogy Bajnai és Karácsony jó viszonyt ápolnak egymással, sőt a főpolgármester tavaly őszi győzelmét követően először Bajnaival egyeztetett.

Nem sokkal később került Walter Katalin a fővárosi cégek között kiemelten nagy pénzmozgásokat bonyolító BVH élére.

Azt is érdemes megjegyezni, hogy Walter tavaly szeptemberben elfogadta a Soros György által alapított CEU felkérését, hogy vezérigazgatóként irányítsa az egyetem Bécsbe költözését. Walter Katalin nem csak Bajnai Gordon embere, feltehetően Gyurcsány Ferenc emberének, Draskovics Tibor jóváhagyásával kerülhet a BKK élére.

Bajnai Gordon volt szocialista miniszterelnök neve nem először kerül elő Karácsony regnálásának egy éve alatt. Mint korábban megírtuk: a XII. kerületben a főváros korábban a Böszörményi út felújítását már megterveztette, míg a Béla király úton felújítás és vízcsőcsere szerepelt a kerület terveiben. A főpolgármester a Fővárosi Közgyűlés jogkörében eljárva, egy tollvonással vonta vissza a korábbi megállapodásokat, helyette viszont beillesztett egy sürgős felújítást a teljesen átlagos állapotú Szarvas Gábor útra, ahol Bajnai Gordon volt kormányfő villája áll.

magyarnemzet.hu