Varga: pénzügyi csomagot fogadott el az operatív törzs

A Magyar Bankszövetség és a tárca javaslataira építve hat intézkedést fogadott el az operatív törzs kedden, ezek mindegyike egyszerűbbé, olcsóbbá, és gyorsabbá teszi a pénzügyek intézését - jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter a gazdaságvédelmi operatív törzs ülését követően kedden Budapesten.

2020. november 24. 14:32

Varga Mihály pénzügyminiszter az operatív törzs által elfpgadott pénzügyi csomagban az egyik intézkedés az, hogy ahol elektronikus pénztárgép működik, ott lehetőség lesz az elektronikus fizetésre is. Ez 50-60 ezer új helyet jelent, és több tízmilliárd forinttal csökkenti a készpénzhasználatot.

Az elektronikus banki ügyintézés kiterjesztése a vállalkozásoknak és a lakosságnak is egyszerűsíti a pénzügyek intézését, és akár évi kétmillióval csökkenti majd a személyes banki ügyintézések számát - mutatott rá.



A javaslat alapján a földhivatalhoz elektronikusan benyújthatóak lesznek például az ingatlanszerzéssel, vagy hitelfelvétellel kapcsolatos dokumentumok.

Ezzel évente 130 ezer ügyben egyszerűsödik az eljárás. Díjmentessé válhat az ingatlanok értékbecslése is széles körben, az ügyek egyharmadában ezt egy adatbázis alapján végeznék el a bankok. Egy-egy ügyfél így 30-50 ezer forint közötti megtakarítást érhet el - közölte.



Felgyorsul, egyszerűsödik a közjegyzői ügyintézés az ingatlanügyekben - sorolta a pénzügyminiszter, ez évi 60-70 ezer ügyfélnek jelent több tízezres megtakarítást.



Bevezetik a digitális dokumentumkezelést is, amire a minden bankszámlával rendelkező, mintegy 6,5 millió magyar ember nagyobb biztonsága érdekében van szükség -mondta.



A pénzügyminiszter közlése szerint a törzs eddig megvalósult 44 intézkedéséhez hasonlóan ezeket is rövid időn belül bevezetik.



Ismét bevezették az idősek vásárlási sávját

A járvány lassítása és az idősek védelme érdekében keddtől ismét vásárlási idősávot vezettek be a 65 éven felüliek számára - közölte Kiss Róbert alezredes, a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese online sajtótájékoztatón kedden. Tisztifőorvos: településeink 91 százalékában jelen van a vírus.

Kiss Róbert alezredes az operatív törzs tájékoztatóján elmondta, hétköznaponként reggel 9 és 11, hétvégente reggel 8 és 10 óra között csak a 65 éven felüliek léphetnek be az élelmiszerüzletekbe, az illatszert, drogériai terméket, háztartási tisztítószert, vegyi árut és higiéniai papírterméket árusító üzletekbe, valamint a gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletekbe, gyógyszertárakba. Hozzátette: az idősek a védett idősávon kívül is szabadon vásárolhatnak.

A védett idősávra vonatkozó szabályok betartásáról az üzletek üzemeltetőinek, alkalmazottainak kell gondoskodniuk, fel kell szólítaniuk az illetékteleneket a bolt elhagyására, ha pedig ez nem vezet eredményre, értesíteniük kell a rendőrséget - tudatta Kiss Róbert. Hangsúlyozta: ezek elmaradása esetén a rendőrség közigazgatási hatósági intézkedésére kerülhet sor.



Az operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese beszámolt arról, hogy a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt hétfőn 294, a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló kormányrendelet szeptember 21-iki hatályba lépése óta 7826 emberrel szemben intézkedtek.



Hétfőn 260 emberrel szemben léptek fel a 10 ezer lakosnál népesebb településeken az önkormányzat által elrendelt védőmaszk viselési kötelezettség megszegése miatt, tömegközlekedési eszközön, megállóban, kereskedelmi egységekben 34-en nem tartották be az előírásokat - tette hozzá.



Kiss Róbert jelezte, egyes üzletek, szolgáltatási helyek üzemeltetői megszegik a korlátozott nyitvatartásra, illetve a nyitvatartás tilalmára vonatkozó előírásokat. A rendőrök hétfőn két ilyen hely ideiglenes bezárása mellett döntöttek, erre a jogszabály hatályba lépése óta 73 esetben került sor.



A kereskedelmi üzletekre, vendéglátóhelyekre, szálláshelyekre és a szabadidős létesítményekre vonatkozó intézkedések megszegése miatt eddig 476 rendőri intézkedésre került sor, ebből 119 szabályszegést az üzemeltető, vagy tulajdonos követett el. Egyes létesítmények nyitvatartásának tilalmával összefüggésben 357 szabályszegés történt - jegyezte meg.



Az alezredes kitért arra is, hogy hétfőn Makón egy söröző nyitva volt, vendégek ételt és italt fogyasztottak benne, a szabályszegőkkel szemben szankciót alkalmaztak, a sörözőt 31 napra bezáratták. Ugyancsak bezáratták a Borsod megyei Kelemér egyik presszóját, amelynek üzemeltetője játékversenyt rendezett és a résztvevőket szeszesitallal szolgálta ki.



Kiss Róbert szólt arról is, hogy a rendőrök hétfőn 324, a november 4-én életbe lépett kijárási korlátozás és a november 10-ei kijárási tilalom óta 5954 emberrel szemben intézkedtek a kijárási, gyülekezési tilalom megsértése miatt.



A rendőrök a külföldiek átutazására vonatkozó szabályok megsértése miatt hétfőn 41-szer, az előírások szeptember 1-jei hatályba lépése óta pedig 6344-szer intézkedtek - tudatta.



Jelezte, hogy hétfőn 6107 hatósági házi karantént rendeltek el. Jelenleg 41 557-en vannak hatósági házi karanténban, közülük 3894-en regisztráltak az online ellenőrzésre fejlesztett mobilalkalmazásra.



A járvánnyal összefüggésben 484 büntetőeljárás indult a tavasz óta, ezekben az ügyekben 97 gyanúsítottat hallgattak ki - fűzte hozzá.

Országos tisztifőorvos: a települések 91 százalékában van igazolt fertőzött

Már a magyarországi települések 91 százalékában van igazolt fertőzött - közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs keddi, online sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília - koronavirus.gov.hu

Müller Cecília elmondta: a legtöbb fertőzött Budapesten és Pest megyében van, ahol 29 240, illetve 19 191 igazolt pozitív embert regisztráltak. A legkevesebb fertőzöttet, 1972-t Tolna megyében tartanak nyilván.



A 47. héten Békéscsabán, Miskolcon, Nyíregyházán, Salgótarjánban és Székesfehérváron nőtt a vírus örökítőanyagának mennyisége a szennyvízben, ezekben a városokban a fertőzöttek számának emelkedésére kell számítani. Kecskeméten és Szolnokon ugyanakkor az örökítőanyag csökkenő mennyiségét mérték - ismertette.



A tisztifőorvos közölte: hétfőn 3929 új fertőzöttet regisztráltak, jelenleg 7598 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 638-an vannak lélegeztetőgépen.



"Ezek a számok enyhén emelkedő tendenciát mutatnak, de talán már nem exponenciális mértékben nőnek" - fogalmazott, megjegyezve, ennek ellenére még nem értük el a járvány tetőzését.



Müller Cecília kitért arra, az elmúlt napon 117 beteg hunyt el, életkori megoszlásuk 33 és 101 év között volt. A legtöbb elhunyt egy vagy több krónikus megbetegedésben, vagy egyéb más súlyos alapbetegségben szenvedett.



Emlékeztetett, tartanak a célzott tesztelések a szociális, oktatási-nevelési és egészségügyi intézményekben, a dolgozóknak továbbra is lehetőséget biztosítanak az antigén alapú gyorsteszt elvégzésére. A tesztelések eredményeit az adott intézményre vonatkozóan hetente közlik majd - tette hozzá.



A szakember felhívta a figyelmet, hogy az idősek védelme változatlanul fontos, lehetőség szerint ők egyáltalán ne menjenek zsúfolt helyekre, a bevásárlásra és a gyógyszereik kiváltására lehetőség szerint a hozzátartozókat vagy a rokonokat kérjék meg.



Müller Cecília újságírói kérdésre válaszolva elmondta, a járvány kezdete óta mért adatok szerint az egészségügyi dolgozók az összes fertőzött 2,6 százalékát teszik Magyarországon, ez pedig jóval kedvezőbb adat, mint a 10-15 százalékos világátlag.

MTI